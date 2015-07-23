Не страшные истории

Летяга Просмотров: 82 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:35 by

Охота должна была состояться на лису. Охотник Николай был не просто какой-нибудь браконьер, а художник: выследил нору лисы, разбросал приманку, забаррикадировал остальные выходы, сделал себе шалаш на сосне, затащил наверх мощный фонарь – ослепить лису, огромный тулуп – время зимнее, небольшой мороз.И стал ждать появления двух заветных огоньков. Долго ли коротко ли, но около часа ночи под эту самую сосну подъезжает автомобиль Нива с парой влюбленных, и под громкую музыку они начинают веселиться...Разочарованный Николай не придумал ничего лучше, как в самый разгар просто посветить сверху... Нива в считанные секунды, не собираясь, с пробуксовкой уехала.Хотелось бы проверить правдивость рассказа охотника на примере рассказа о пришельцах в лесу. Если кто-нибудь слышал – отзовитесь!Знакомая рассказала. История ее далекого детства. Соседка по площадке была у них запойной барышней, бывало, по-соседски заглядывала соль или сахар попросить, да на жизнь свою пожаловаться. В один такой визит рассказала она, что стал к ней домовой являться. "Ходит, тапками шваркает: шшик-шшик, шшик-шшик", – горевала соседка."А ты спроси у него: к худу или к добру? " – поддержала разговор мать девочки, выдавая соседке очередной соседский взнос. На следующий день соседка явилась трезвая и испуганная: "Опять домовой приходил. Шаркал своими тапками. Я его спросила, как ты велела. А он мне: "К хууууду, к хуууду...".Соседка вздохнула: "Ох, страшно мне, помру, видать, скоро. Сахарку одолжи". Проводив соседку, мать успокоила девочку: "Ты соседку-то не слушай. Напьется она, вот ей и мерещится".Случалось девчонке ночевать одной, когда у мамы на заводе ночные смены выпадали. И вот однажды, когда мать была на работе, девчонка зачиталась до рассвета. И когда глаза уже сами стали слипаться, услышала она странный звук – "шшик-шшик, шшик-шшик...".Сказать, что она испугалась – это ничего не сказать. Через какое-то время, переборов страх, девчонка отправилась на звук, попутно от страха зажигая свет во всей квартире. Но как только, как ей казалось, она доходила до места, откуда доносилось шарканье – звук или замолкал, или ослабевал. Потом снова возникал и снова затихал. Не буду утомлять долгим пересказом исканий перепуганной девчонки, но в конечном итоге она выглянула на балкон, откуда звуки доносились сильнее всего... Ну а под окном уже начал свой трудовой день дворник, ловко орудуя метлой: "шшик-шшик, шшик-шшик"...Сижу я вчера вечером у себя во дворе на лавочке, греюсь на солнышке, допиваю последнее пиво. Детишки бегают, птички поют, в общем, всякая живая тварь оттягивается... А сбоку стоит обычная городская помойка – пять контейнеров, а за ними, как водится, кирпичная стенка. И вдруг я медленно обалдеваю... Потому что по верху этой кирпично-помоечной стенки медленно и чинно едет велосипед. Один. Без ездока. Вот едет себе – и все. Вернее – плывет, аки летучий голландец.Вся жизнь пронеслась перед глазами, переведенная в количество потребленных гекалитров различных жидкостей... Я забыл, как дышать....В это время помоечная стенка кончилась, как и все в этом мире, и из-за нее медленно показались старенькие Жигули. На их крыше был стоймя привязан велосипед. Кто-то из жильцов нашего двора возвращался с дачи...Картина мира восстановилась. С чувством исполненного долга допил пиво и пошел домой.Однажды сижу, работаю за компьютером. Вдруг тыльную сторону правой кисти, которой я оперирую мышкой, что-то больно укусило. Отдернул руку, осмотрел место укуса – ничего и никого. И не летает никто. Ладно, продолжаю работу. Вдруг – опять укус, почти в то же место. Странно. Проверил окрестности на предмет ползуче-летающе-кусающих. Ничего. Еще раз осмотрел места "укусов" – в двух местах волосинки слегка опаленные. Ничего себе насекомые зажигают! Светлячок взбесился? И тут до меня дошло. Рядом с правой рукой на столе стоит пластиковый шар. Такая прозрачная штука, внутри которой пузырьками составлено объемное изображение чего-нибудь типа храма, елки и т.п. Вот он и фокусировал солнечный свет, который на него падал, прямо мне на руку. Когда лучи точно фокусировались на коже, я ощущал ожог. Вот ведь зараза!Убрал я этот шар подальше, а то мало ли, попадет ему в фокус что-нибудь горючее...История, в подлинности коей я не сомневаюсь, произошла с моей хорошей знакомой Светланой, и так как она по своей натуре человек темпераментный, начитанный, за словом в карман не лезет, в случае чего может легко от прозы, стихов и классики как современников так и писателей прошлого века переключиться на чисто русский язык и "объяснить" при необходимости что требуется... соответственно, острый язык доставлял ей массу неприятностей, но, являясь человеком открытым, она, кроме врагов, имела много друзей.Однажды вечером ее родственница - бабушка - принесла ей в подарок голову свиньи "на холодец", но, не застав Светлану дома, положила голову на порог перед дверью, завернув в газету: дескать придет - заберет.Придя вечером после работы, Светлана обнаруживает эту штуку под дверью и, так как не была предупреждена заранее, впадает в думки "что бы это значило". "Свинью подложили", - решает она, и, чтобы отвести от себя беду, хватает свиную голову, выходит во двор и, прикинув как надо избавляться от беды, крутнулась три раза вокруг себя, плюнула три раза через левое плечо и выкинула голову тоже через левое плечо, вернулась домой со счастливой улыбкой на лице - "хрен вам, враги не пройдут..."На следующий день, когда бабушка пришла поинтересоваться, как там обстоят дела с готовкой холодца, она долго не могла понять, отчего внучка, медленно сползая по стене, бьется в конвульсиях хохота.А свинскую голову так и не нашли - видимо, собаки, не веря в черную магию сглаза, сожрали...Когда я служил на космодроме и мы чистили районы падения отделяемых частей ракет от "железа", то как и бывает, по вечерам попивали "шило" и т.п.А в наших краях летало много всякого - с Капустина Яра, с Балхаша (Сары-Шаган), ну и с родного Байконура. Молва ходила про НЛО не только среди местных жителей, но и кое-кто из офицеров, говорят, видел. Так что мы в ЭТО верили. Был у нас один капитан Э. Бывший начфин, перешедший в отдел поисковых работ. Выпить любил и был при этом очень любознательным.Посидели как-то господа офицеры часов до 3-х ночи за обильным столом и вышли покурить из палатки на воздух. А в степи ночью прохладно и легкий туман. И в темноте у соседней сопки висит НЛО - большой светящийся шар! Капитан Э. как увидел - прыг в "Урал", и за НЛО погнался. Час - нет, два - нет, поехали искать. С рассветом подъехали к вагончикам геологов, километрах в 20 от нашего лагеря. Стоит "Урал", и наш капитан спит за рулем.А перед машиной вышка буровая и на ней лампочка 500-ваттная горит...Будим капитана - и он рассказывает:- Еду, вот НЛО у сопки. Я к нему, а оно дальше уходит. Подъезжаю - а оно опять отлетает. Пока в буровую не уперся и лампочку не увидел, думал, что догоню. Хорошо, говорит, что гуманоидов не видел, а то лечиться бы пришлось.Фамилию не пишу, т.к. подполковник Э. служит там же и занимается тем же.Автор - TRIGRAMMA.

Ключевые слова: Странное лиса домовой велосипед НЛО свиная голова

Другие, подобные истории: