Конфеты для покойников

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:17 by

У моей бабки в доме был уголок с иконами. Куда, в том числе, она по старому русскому (еще языческому) обычаю ставила еду покойным. В основном воду (стопку водки по праздникам) и хлеб черный. Бывало и что-то повкуснее.Как-то раз положила она туда дорогую шоколадную конфету. А дедушка мой, как раз до этого, конфетки у ней эти клянчил.Надо сказать, что был он убежденным атеистом и был не прочь подшутить над бабкиными суевериями. Но она не давала, говорила: "Больно дорогие для тебя конфеты, обойдешься и леденцами".Так вот, встает бабка утром. Глядь, а конфетки на том месте и нету, за ночь пропала. Ну она, как бы сама в это не верила, сразу деда заподозрила.Вот странный русский народ — сами кладут, а когда пропадает — рациональные причины ищут.А дед только смеётся над ней, говорит: "Не брал я". Она: "А тогда кто?" Он ей: "Ну ты ж покойникам ложила, они и взяли".Она ему: "Что ты меня за дуру, что ли, такую считаешь? Неужели я в это поверю?"А он ей: "А ты зачем тогда кладешь, если сама не веришь?"В общем, поставил бабку в тупик. Бабка уже не знала, что и думать, и как деда подловить.Обыскала всю хату на предмет улик. Думает, может, найду, куда старый хрыч фантик заныкал.И потом только вспомнила, что дед то её — он два года уже как помер.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дом бабка иконы старый обычай бабкины суеверия конфета дед призрак

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