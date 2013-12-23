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Несерьезные истории

Конфеты для покойников

У моей бабки в доме был уголок с иконами. Куда, в том числе, она по старому русскому (еще языческому) обычаю ставила еду покойным. В основном воду (стопку водки по праздникам) и хлеб черный. Бывало и что-то повкуснее.

Как-то раз положила она туда дорогую шоколадную конфету. А дедушка мой, как раз до этого, конфетки у ней эти клянчил.
Надо сказать, что был он убежденным атеистом и был не прочь подшутить над бабкиными суевериями. Но она не давала, говорила: "Больно дорогие для тебя конфеты, обойдешься и леденцами".

Так вот, встает бабка утром. Глядь, а конфетки на том месте и нету, за ночь пропала. Ну она, как бы сама в это не верила, сразу деда заподозрила.

Вот странный русский народ — сами кладут, а когда пропадает — рациональные причины ищут.

А дед только смеётся над ней, говорит: "Не брал я". Она: "А тогда кто?" Он ей: "Ну ты ж покойникам ложила, они и взяли".

Она ему: "Что ты меня за дуру, что ли, такую считаешь? Неужели я в это поверю?"

А он ей: "А ты зачем тогда кладешь, если сама не веришь?"

В общем, поставил бабку в тупик. Бабка уже не знала, что и думать, и как деда подловить.

Обыскала всю хату на предмет улик. Думает, может, найду, куда старый хрыч фантик заныкал.

И потом только вспомнила, что дед то её — он два года уже как помер.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дом бабка иконы старый обычай бабкины суеверия конфета дед призрак

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:08
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Комментариев: 5 453
Вот это поворот))) Как можно забыть, что дед помер? И кто клянчил конфеты?

И бабка жадина. Зажала конфетку
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 20:15
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Комментариев: 4 887
А дед то подвирал, раз умер значит он и взял))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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