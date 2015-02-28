Таракан. Как я летал в космос

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:05

Баба Клава Просмотров: 41 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 17:05 by

Здравствуйте снова, уважаемые друзья! Я - Таракан. Живу на коммунальной кухне, за плинтусом. Сегодня я хочу опубликовать для вас очередную мистическую историю о странном и непонятном, о том, что происходит в нашем тараканьем мире давно и постоянно. Об этом меня попросили мои друзья, мое племя, моя семья. Не сочтите за наглость, но все, о чем я пишу и что делаю, это только во имя спасения наших жизней, во имя спасения наших детей - это наше общее дело. Не относитесь к этому предвзято, может быть, именно в вас мы найдем спасение. Помогите нам разобраться, с кем мы имеем дело и что вообще происходит вокруг нас?В прошлой своей публикации я рассказал вам о монстрах, страшных чудовищах, которые преследуют наш род на протяжении многих тысяч лет. Мы не знаем, кто они и откуда берутся, но лично у меня есть свои версии. Я не останусь голословным - я приведу примеры, и, возможно, вы расцените их как доказательства. Итак, слушайте...Лично я думаю, что они, эти страшилища, прилетают к нам с другой планеты. Вы спросите, откуда я знаю о том, что существуют другие планеты? Ооо... Я много чего знаю. Просто за стеной, которая примыкает к нашей коммунальной кухне, есть комната, в которую ведет отверстие. Так вот, в этой комнате есть такой ящик, он говорит. В этом ящике квартира у моих знакомых,и я хожу к ним в гости. Я, бывает, подолгу сижу и слушаю, о чем передает этот ящик. Оттуда я и узнал о далеком космосе. И можете мне, конечно, не поверить, но я туда уже даже летал один раз и благополучно вернулся назад живым и здоровым. Это было этим летом. На будущий год я собираюсь опять полететь, только не знаю, получится ли. А дело было так...Однажды рано утром я захотел пожрать. Вылез из-за плинтуса, осмотрелся и увидел какой-то агрегат. Он был весь такой круглый, очень высокий, голубой, огромный, на боку цветочки нарисованы. Я сразу понял, что это летающая тарелка - по описанию из ящика все сошлось. Я решил вступить в контакт с инопланетянами и полез сперва до цветочков, но потом почуял очень хороший запах. Он раздавался с вышины, и поэтому я полез дальше. Пахло салатом "Оливье". Я знаю, что это такое, пробовал на Новый год и слышал, как это кушанье монстры обзывали. Так вот, только я залез вовнутрь летающей тарелки, только собрался хорошо пожрать, как эти гады, тараканоненавистники, опустили у агрегата крышу! Я понял, что пропал, меня поймали, это была ловушка!Как я ни пытался вылезти, это мне не удалось. Оставалось смириться и ждать своей участи. А дальше все было совсем ужасно. Агрегат взлетел и понесся в неизведанные точки далекого космоса. Куда меня везли эти убийцы, я не знал, от этого стало погано на душе, и появилась боль в сердце. Я знал, что больше никогда не увижу свою семью. Но через некоторое время агрегат остановился, и когда мы тормозили, крыша у летающей тарелки немного сдвинулась, в отверстие попал кусок картошки, и образовалась щель. Я жутко обрадовался, это был шанс на спасение! Не теряя времени, я выполз и поспешил спрятаться.Обстановка вокруг мне понравилась, она напоминала свободу и те времена, когда я жил на помойке. Вокруг была зеленая трава, цвели цветочки, пели какие-то существа. Их в ящике называют птицы. Агрегат, в котором я прилетел, стоял на траве около того огромного, четырехлапого монстра, на котором передвигаются мои похитители. Сами существа были рядом, их было много. Дальше вообще началось нечто невообразимое. Я забился под лист и стал наблюдать.Монстр в длинной красной шкуре взял своими огромными ручищами мой агрегат и понес его на стол, который эти твари поставили невдалеке на полянке. Туда же стали ставить и другие агрегаты, которые они доставали из огромной безразмерной пасти четырехлапого монстра. Я был в ужасе! Потом существа сели за стол и начали что-то быстро пихать себе в рот. Но сперва они туда что-то залили из стеклянных огромных колб. Меня это заинтересовало.Я сидел и дрожал под листом, а уроды эти огромные все встали, включили какой-то ящик, но не такой, как слушаю я. Этот был поменьше и издавал другие звуки, хотя тоже очень громкие и страшные. Все существа начали дергаться, как в конвульсиях, а один даже упал. Еще двое склеились и стали кружиться, да так, что на улице начался ураган. Как я это пережил, я не знаю, только я понял одно - что на этой планете все также, как у нас на помойке. Ничем не отличается.Когда существа перестали делать ураган, они легли в ближайших кустах, долго лежали и не двигались. Я решил вылезти из своего убежища и попробовать содержимое колб, то, что эти твари заливали себе в рот. Я тихонько пролез между непонятных предметов и отхлебнул. И я понял, что это! Это волшебный эликсир, с помощью которого эти монстры становятся непобедимыми. Я понял, что моя дальнейшая судьба только в моих руках. Милости от этих великанов ждать бесполезно, от них будет только смерть.Я понимал, что попасть домой я могу только тем же путем, поэтому я поспешил найти свой агрегат, в котором я сюда прилетел, и залез вовнутрь. Там я спрятался под огрызком от огурца и стал ждать. Ждал я очень долго, но эти ожидания увенчались успехом - вскоре существа надели крышу на мой агрегат, и мы снова полетели. В обратную сторону!Я успокоился и решил вздремнуть, я понимал тогда, что какое-то время мне нечего опасаться. Проснулся я от толчка и понял, что мы прибыли в пункт назначения. Дальше помню, агрегат задвигался и со страшным грохотом опустился куда-то. Крыша опять съехала на бок, и я увидел родную коммунальную кухню - мой агрегат был в бассейне, куда мы все ходим пить воду. Тут уж я сиганул! Там же была моя семья, мои родители и дети! Они так были мне рады!В общем, все закончилось благополучно. В целом, полет прошел нормально, и мне понравился. Я составил подробный отчет об этом и послал его в Академию Тараканьих Наук. Это их работа, пусть копят материал и разбираются, кто такие эти существа. Мой опыт может очень им пригодиться.

Ключевые слова: Таракан космос полёт монстры смех авторская история

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