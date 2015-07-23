Таракан. SOS!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:23

Баба Клава Просмотров: 26 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 15:17 by

Вы думаете, что у животных и насекомых в жизни нет мистики? Ошибаетесь, она, оказывается, есть. Это письмо пришло мне в личку, и подозреваю, что не только мне. Теперь я не знаю, что и думать. Публикую всё в точности, как написано, а уж решать, что делать будем вместе. Итак...Здравствуйте! Я Таракан. Живу в Питере, на коммунальной кухне, за плинтусом. В последнее время с моей семьей приключилось огромное несчастье - нас преследуют какая-то нечисть. Если кто может, то помогите нам, пожалуйста! Мы гибнем!Наше племя появилось на этом свете много тысяч лет назад, мы умнейшие существа на свете и много чего добились. Все, что мы видим вокруг себя, это плоды наших трудов, и мы считаем, что только мы имеем право жить на планете Земля и свободно по ней перемещаться. И все бы было хорошо, но куда ни сунься везде теперь эти страшилища. Эти дикие и совершенно отмороженные особи. Они уничтожают нас!Наши учёные очень хорошо исследовали этих существ. Они огромные, раз в 200 их рост превышает наш. А еще они умеют менять масть, быстро передвигаются, причем непонятно с какой целью. О том, что эти существа передвигают принадлежащие нам предметы, я вообще молчу. С этим они не особо церемонятся. Звуки они издавать тоже умеют. Громкие, страшные, странные.Однажды несколько моих друзей пытались заговорить с данным существом и приблизились к нему на очень близкое расстояние. И случилось ужасное - они были уничтожены неизвестным науке оружием, которое имело очень отвратительный запах. Все мои друзья погибли. Поэтому в контакт с чудовищами мы теперь не вступаем и стараемся прятаться, когда они появляются в поле нашей видимости. Думаю, что нам до конца своих дней придется теперь скрываться в подполье, потому как наши учёные тараканы не в силах помочь. Никто не может пока придумать, как противостоять этой нечисти.Сейчас я расскажу об этих страшилищах подробнее. Это существо ходит на двух лапах. Живет в квадратных коробках, у кого- то они побольше, а у кого- то поменьше. Если надо переместиться на большие расстояния, то они используют других существ, четвероногих. Последние умеют испускать дым. А однажды я видел очень страшного железного монстра, который летел по небу и сильно трещал. Подозреваю, что его тоже используют наши враги с какими-то своими и непонятными целями. Во всем этом нашим учёным еще предстоит разобраться.Однажды, когда я жил еще на помойке, я видел один кошмар. Однажды я вышел погреться на солнышке и увидел большой чёрный блестящий объект. К этому объекту подошло чудовище. У него были длинные веревки на голове, причем рыжего цвета, а на лапах красные копыта.Чудовище начало возиться около объекта, затем открыло какой-то железный люк, залезло внутрь, и сразу же вся эта конструкция начала двигаться. Даже минуты не прошло, а объект уже скрылся из виду. Всё, что от него осталось, это две огромные канавы на песке.Я рассказал об этом ужасе родственникам. А они мне не поверили, только посмеялись. Пошли на то место, долго ждали, но чудовище там больше не появилось. Теперь все говорят, что я врун.Уважаемые читатели данного сайта! На вас вся надежда! Помогите нам, пожалуйста! Мы не знаем, что нам делать! Мы не понимаем откуда эти монстры приходят и куда деваются. Может быть, они приходят из прошлого, а может, и из будущего. Некоторые наши соотечественники считают, что эта нечисть приходит к нам из параллельной реальности. А может быть, это вообще привидения? Помогите нам, пожалуйста, не дайте уничтожить наше племя окончательно! Очень на вас надеемся! Искренне ваш, ТАРАКАН.

Ключевые слова: Тараканы помощь спасение чудовища авторская история

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