Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида УайтаКристофер Дэвид Уайт (Christopher David White) — американский художник, который создает невероятные скульптуры.
Большинство его скульптур сделаны из керамики, после чего покрашены акриловой краской.
Коронованный
Слишком горячо чтобы удержать
Керамические скульптуры художника с впечатляющим и неповторимым вниманием к деталям напоминают гниющие куски дерева, ржавый металл и другие предметы, находящиеся на разных стадиях износа. Можно сказать, что керамическое искусство художника исследует красоту в том, что считалось уродливым.
Хорошо до последней капли
Трещина
Кристофер Дэвид Уайт - скульптор-обманщик, который в своем искусстве гиперреализма исследует отношения между человечеством и природой, а также то, как они связаны между собой и находятся в постоянном росте и упадке.
Последствия действий человека ставят под угрозу наше выживание. Это то, что современный художник пытается донести до людей своим керамическим искусством. Текущая работа Уайта исследует связь людей с природой и насколько глубока эта связь. Наши повседневные взаимодействия серьезно влияют на баланс между человечеством и окружающей средой.
Успешно справился
Синяя птица
«Наши биологические закономерности отражаются во всей Вселенной, от микро до макро, от нашей ДНК до космоса. Однако мы создали преграды между собой и природой. Мы противопоставили себя этому миру, который нас поддерживает. Мы стали аутсайдерами всего, что делает нас такими, какие мы есть ». Заявление Кристофера Дэвида Уайта на его сайте.
Первый контакт
Пушить ромашки
Он использует trompe loeil как стилистический выбор, чтобы усилить концепцию иллюзии в своих керамических скульптурах . Но современный художник считает, что настоящая иллюзия - это мир, в котором человечество создало и в котором живет, даже не осознавая того, что создает, и последствий своих действий.
В пределах досягаемости
Переломный момент
Автор - iloboyou.com.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:42
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Вчера, 07:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 186Комментарии: 2
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