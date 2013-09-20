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Страшные Арты

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Кристофер Дэвид Уайт (Christopher David White) — американский художник, который создает невероятные скульптуры.
Большинство его скульптур сделаны из керамики, после чего покрашены акриловой краской.

Коронованный

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Слишком горячо чтобы удержать

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Керамические скульптуры художника с впечатляющим и неповторимым вниманием к деталям напоминают гниющие куски дерева, ржавый металл и другие предметы, находящиеся на разных стадиях износа. Можно сказать, что керамическое искусство художника исследует красоту в том, что считалось уродливым.

Хорошо до последней капли

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Трещина

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Кристофер Дэвид Уайт - скульптор-обманщик, который в своем искусстве гиперреализма исследует отношения между человечеством и природой, а также то, как они связаны между собой и находятся в постоянном росте и упадке.

Последствия действий человека ставят под угрозу наше выживание. Это то, что современный художник пытается донести до людей своим керамическим искусством. Текущая работа Уайта исследует связь людей с природой и насколько глубока эта связь. Наши повседневные взаимодействия серьезно влияют на баланс между человечеством и окружающей средой.

Успешно справился

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Синяя птица

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

«Наши биологические закономерности отражаются во всей Вселенной, от микро до макро, от нашей ДНК до космоса. Однако мы создали преграды между собой и природой. Мы противопоставили себя этому миру, который нас поддерживает. Мы стали аутсайдерами всего, что делает нас такими, какие мы есть ». Заявление Кристофера Дэвида Уайта на его сайте.

Первый контакт

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Пушить ромашки

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Он использует trompe loeil как стилистический выбор, чтобы усилить концепцию иллюзии в своих керамических скульптурах . Но современный художник считает, что настоящая иллюзия - это мир, в котором человечество создало и в котором живет, даже не осознавая того, что создает, и последствий своих действий.

В пределах досягаемости

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Переломный момент

Гиперреалистическая керамическая скульптура Кристофера Дэвида Уайта

Автор - iloboyou.com.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:42
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 07:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 186Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Christopher David White художник скульптор керамика гиперреализм искусство

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Вчера, 14:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 065
Что то в них есть
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: OmbreMorte
Сегодня, 04:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 817
Ну и дааа канешн круто что ещё сказать я слишком тупая и мне не хватает слов в моём лексиконе чтобы описать чувства поэтому я просто напишу мне понравилось очень классно работы имеют смысл и очень глубокий кароч плюс
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
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