Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:00 by

Современный художник Хосе Луис Лопес Галван (Jose Luis Lopez Galvan) родился 17 октября 1985 года в Гвадалахаре, провинции Халиско, Мексика. Учился в университете Гвадалахары на факультете искусств, архитектуры и дизайна, окончил который в декабре 2008 года, со степенью бакалавра в области графического дизайна.Затем посещал семинар при художественном институте Кабанас, где до 10 июля 2009 года изучал секреты масляной живописи под руководством известного мексиканского художника Нино Маганья.Провел несколько персональных выставок и неоднократно показывал свои сюрреалистические картины в числе других художников в разных городах Мексики. Сейчас живет и работает в Гвадалахаре, пишет картины в собственной студии в стиле сюрреализм.Сюрреалистические картины. Jose Luis Lopez GalvanАвтор - www.risunoc.com.

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