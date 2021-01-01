Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картиныСовременный художник Хосе Луис Лопес Галван (Jose Luis Lopez Galvan) родился 17 октября 1985 года в Гвадалахаре, провинции Халиско, Мексика. Учился в университете Гвадалахары на факультете искусств, архитектуры и дизайна, окончил который в декабре 2008 года, со степенью бакалавра в области графического дизайна.
Затем посещал семинар при художественном институте Кабанас, где до 10 июля 2009 года изучал секреты масляной живописи под руководством известного мексиканского художника Нино Маганья.
Провел несколько персональных выставок и неоднократно показывал свои сюрреалистические картины в числе других художников в разных городах Мексики. Сейчас живет и работает в Гвадалахаре, пишет картины в собственной студии в стиле сюрреализм.
Сюрреалистические картины. Jose Luis Lopez Galvan
Автор - www.risunoc.com.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:00
Сегодня, 03:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 0
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