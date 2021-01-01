Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Современный художник Хосе Луис Лопес Галван (Jose Luis Lopez Galvan) родился 17 октября 1985 года в Гвадалахаре, провинции Халиско, Мексика. Учился в университете Гвадалахары на факультете искусств, архитектуры и дизайна, окончил который в декабре 2008 года, со степенью бакалавра в области графического дизайна.

Затем посещал семинар при художественном институте Кабанас, где до 10 июля 2009 года изучал секреты масляной живописи под руководством известного мексиканского художника Нино Маганья.

Провел несколько персональных выставок и неоднократно показывал свои сюрреалистические картины в числе других художников в разных городах Мексики. Сейчас живет и работает в Гвадалахаре, пишет картины в собственной студии в стиле сюрреализм.

Сюрреалистические картины. Jose Luis Lopez Galvan

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины
Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины
Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Jose Luis Lopez Galvan - cюрреалистические картины

Автор - www.risunoc.com.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:00
Сегодня, 03:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Jose Luis Lopez Galvan художник сюрреализм Мексика арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.