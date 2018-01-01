Картины с тайным смыслом

Кто не любил в детстве решать головоломки или смотреть выступления иллюзиониста? Представляю вам художника, создающего картины в жанре оптической иллюзии. Украинец Олег Шупляк, закончив архитектурный институт, стал весьма самобытным художником. В настоящее время работает преподавателем Бережанской художественной школы, а в свободное время рисует картины. С 2000 года он становится членом Национального союза художников Украины. Наряду с традиционными полотнами Шуляк пишет картины-головоломки, картины с двойным содержанием. Возьмем, к примеру: пред вами обнаженная купающаяся пара, которая чем-то издали напоминает силуэт Фрейда. Или вот, фигура юной читающей девушки, которая при более внимательном взгляде на картину превращается в портрет Сальвадора Дали. Его удивительные картины, выставленные в картинных галереях Америки и Великобритании, собирают толпы поклонников.