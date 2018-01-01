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Страшно интересно

Картины с тайным смыслом


Кто не любил в детстве решать головоломки или смотреть выступления иллюзиониста? Представляю вам художника, создающего картины в жанре оптической иллюзии. Украинец Олег Шупляк, закончив архитектурный институт, стал весьма самобытным художником. В настоящее время работает преподавателем Бережанской художественной школы, а в свободное время рисует картины. С 2000 года он становится членом Национального союза художников Украины. Наряду с традиционными полотнами Шуляк пишет картины-головоломки, картины с двойным содержанием. Возьмем, к примеру: пред вами обнаженная купающаяся пара, которая чем-то издали напоминает силуэт Фрейда. Или вот, фигура юной читающей девушки, которая при более внимательном взгляде на картину превращается в портрет Сальвадора Дали. Его удивительные картины, выставленные в картинных галереях Америки и Великобритании, собирают толпы поклонников.
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом
Картины с тайным смыслом


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Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:59
Сегодня, 00:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 0
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Ключевые слова: Олег Шуляк арт искусство

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