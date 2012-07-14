Макабрические картины Чарли Иммера

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 4 +5 Вчера, 13:31 by

Чарли Иммер (Charlie Immer) — видный деятель современного искусства из Мэриленда. Образование получал в престижной, в данной среде, Школе Дизайна Род-Айленда. Правильная корочка и уникальный художественный стиль открыли перед Чарли двери многочисленных выставок и экспозиций, посвященных современному искусству. Что и не мудрено.Все дело в том, что в работах своих Чарли умудряется откровенно деструктивный посыл упаковывать в миловидную обертку мультяшности и пастельных тонов.Автор - bxoda.net.

Ключевые слова: Чарли Иммер (Charlie Immer) художник искусство психодел арт

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