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Страшные Арты

Макабрические картины Чарли Иммера

Макабрические картины Чарли Иммера

Чарли Иммер (Charlie Immer) — видный деятель современного искусства из Мэриленда. Образование получал в престижной, в данной среде, Школе Дизайна Род-Айленда. Правильная корочка и уникальный художественный стиль открыли перед Чарли двери многочисленных выставок и экспозиций, посвященных современному искусству. Что и не мудрено.

Все дело в том, что в работах своих Чарли умудряется откровенно деструктивный посыл упаковывать в миловидную обертку мультяшности и пастельных тонов.

Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера
Макабрические картины Чарли Иммера

Автор - bxoda.net.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:31
Вчера, 13:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Чарли Иммер (Charlie Immer) художник искусство психодел арт

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 13:33
+1
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 461
Мне вот интересно, у таких авторов всё с психикой нормально? neutral_face

Журналисту плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#2 написал: Sniff
Вчера, 15:10
+1
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Публикаций: 49
Комментариев: 761
Картины не сильно приятные, а за добавление арта+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#3 написал: conjure one
Вчера, 19:17
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Комментариев: 2 552
Мне понравилось цветовое решение. А вот подобные сюжеты с моими тараканами в голове не очень уживаются. Хотя тут ещё цветочки) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#4 написал: Летяга
Вчера, 19:29
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 747
Комментариев: 8 416
Ночной кошмар оптимиста crazy Дичайшая смесь ванильной няшности в исполнении с трешовым сюжетом.
Художник - творец. Хочет - творит, хочет - вытворяет))
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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