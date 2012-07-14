Макабрические картины Чарли Иммера
Чарли Иммер (Charlie Immer) — видный деятель современного искусства из Мэриленда. Образование получал в престижной, в данной среде, Школе Дизайна Род-Айленда. Правильная корочка и уникальный художественный стиль открыли перед Чарли двери многочисленных выставок и экспозиций, посвященных современному искусству. Что и не мудрено.
Все дело в том, что в работах своих Чарли умудряется откровенно деструктивный посыл упаковывать в миловидную обертку мультяшности и пастельных тонов.
Автор - bxoda.net.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:31
Вчера, 13:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 4
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