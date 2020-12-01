Richard A. Kirk - сюрреализм

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:50 by

Ричард Кирк родился в 1962 году в городе Кингстон-апон-Халле (Йоркшир, Англия). Спустя шесть лет вместе с родителями он переехал в Канаду, поселившись в Онтарио. Там он и проживает до сих пор.В детстве будущий художник и писатель был довольно замкнутым ребенком, и чтение стало его главным увлечением. Подобно юному Рею Брэдбери, ему нравилось теряться в вымышленных мирах. Он облазил все местные букинистические магазины, запоем читал Берроуза и Лавкрафта. «Маленький, большой, или Парламент фейри» Джона Краули — любимая книга детства.«Я вырос, читая много странной фантастики. Эти ранние впечатления от чтения отразились в моей нынешней работе — в виде монстров, пышных садов и разрушенных окружений».Ричард Кирк вырос в городе, обязанном своему существованию большому нефтеперерабатывающему заводу. По другую сторону города расположилось озеро Гурон, полное живности и растительности, а пляж был полон детрита. Неподалеку находились заброшенные доки и литейный завод. Соседство индустриальных и живописной природы вызвало у юного Кирка интерес к природным формам, морфологии растений и животных.В художественном искусстве он открыл для себя работы Бердсли, Мервина Пика, Франклина Бута, Эрте, Рэкхема, а позже Уайета, Фрэнка Фразетты, Мебиуса, Джеффа Джонса и многих других. Они работали в стиле, который Кирк мог воспроизвести с помощью простых материалов. По словам художника, благодаря им он научился большему, нежели дала ему школа искусств (где он, кстати, встретил свою будущую жену).И, конечно, немалую доля вдохновения Ричард Кирк черпал из литературы. Наибольшее влияние на него оказали художник и писатель Мервин Пик (автор «Горменгаста»), а также Сальвадор Дали — слиянием безупречной техники со странными образами. То, к чему в итоги пришел и сам Ричард Кирк.В 80-ых годах Кирк понял, что хочет связать свою жизнь с рисованием и стать профессиональным иллюстратором (и только во вторую очередь — художником). Он полюбил работать в черно-белых тонах и выработал собственный неповторимый стиль. Первой прорывной работой Кирка стало оформление коллекционной карточной игры, основанной на романе Клайва Баркера «Имаджика».Позже Ричард Кирк становится иллюстратором книг Клайва Баркера, а также Чайны Мьевиля, Кэтлин Кирнан, Кристофера Голдена и Томаса Лиготти. Его рисунки называют очень самобытными и необычными — как и творчество многих авторов, которых он иллюстрирует.Иллюстрации Кирка, как правило, психоделичны и сюрреалистичны. Обычно художник работает интуитивно и не знает заранее, каким станет финальный рисунок. Он любит изучать насекомых, растений, животных и примерять их реальные черты в фантасмагорической манере — таким образом получаются метаморфозы реализма и сюрреализма.Автор - Karinalin.

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