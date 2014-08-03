Кланы вампиров. Часть 2

Ласомбра (Lasombra)

Цимисхи (Tzimisce)

Самеди (Samedi)

Ассамиты (Assamite)

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:34

foxnik Просмотров: 77 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:34 by

Клан Ласомбра согрешил — и его члены рады этому обстоятельству. Одновременно элегантные и хищные, Ласомбра направляют — а порою и подстегивают — Шабаш, превращая его в несокрушимую силу. Отбрасывая прочь некогда жившего в них человека, они полностью отдаются темному величию Становления. Убийство, безумие, дикость — зачем бояться этого, спрашивают многие Ласомбра, если тебе суждено быть вампиром? Но, в отличие от Цимисхов, Ласомбра не стремятся к полному отрицанию всех творений рук человеческих, предпочитая менять их и извлекать из них удовольствие.Если клан Ласомбра — это сердце Шабаша, то клан Цимисхов — его душа. Даже другие вампиры чувствуют себя неуютно рядом с этими зловещими Сородичами, которые давным-давно получили свое прозвище «Изверги» от устрашенных вампиров других кланов. Благоговейный страх вызывает характерная для клана дисциплина Изменчивости; из уст в уста передаются рассказы об уродующих изменениях, вызываемых лишь прихотью, об отвратительных «опытах» и пытках, столь искусных, что ни человек, ни вампир не в состоянии понять или перенести их.Самеди - вампиры особенно нездорового типа и отвратительной внешности. Их тела напоминают трупы, и те, кому доводилось видеть их, иногда принимают их за зомби или иные восставшие ужасы.Считается, что Самеди зародились в карибском регионе, и они прочно связаны с тамошним наследием вуду. Они практикуют уникальную Дисциплину, которая позволяет им управлять энергией смерти, пусть и в намного более мирской манере, чем «Некромантия» Джованни. Естественно, что Джованни способны сказать мало добрых слов о Самеди, и между этими Сородичами пролегает глубокая вражда. Некоторые Сородичи полагают, что Самеди — результат отвратительного эксперимента Джованни, пошедшего наперекосяк, в то время как другие вампиры считают происхождение Покойников куда более тёмным. Иные Сородичи верят, что Самеди — отверженная ветвь Носферату, которая оказалась мертворожденной.Ассамиты явились из пустынных просторов Востока, сопровождаемые зловещей атмосферой ужаса. Среди вампиров Ассамиты прославились в качестве клана ассасинов, работающего на любую из сторон, способную заплатить им. Плата, которую они взымают за свой труд — витэ других Сородичей; для Ассамитов диаблери — это величайшее таинство. Ассамиты стараются не вмешиваться в дела Камарильи и Шабаша, работая на любую из сторон и одновременно преследуя собственные цели. Они действуют в городах, контролируемых сектами; прочие Сородичи считают их полезными для устранения противников, проведения кровавых охот, наказания нежелательных потомков и проникновения в оплоты соперников. Однако Ассамиты редко заключают настоящие союзы с другими Сородичами, поскольку считают остальных Детей Каина низшей ветвью. В отличие от прочих кланов, Ассамиты не утверждают, что их основатель принадлежит к Третьему Поколению. Вместо этого они верят, что их основатель является представителем Второго Поколения и, таким образом, все остальные Каиниты — лишь их несовершенные подобия.

Ключевые слова: Вампиры клан шабаш авторские арты

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