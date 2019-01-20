Кланы вампиров

Бруха

Вентру

Гангрел

Горгульи

Малкавианы

Носферату

Тремер

Тореадор

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:19

Причина: Добавлен раздел.

foxnik Просмотров: 72 Комментарии: 5 +5 Вчера, 14:19 by

Клан Бруха в основном состоит из бунтарей, идейных или безыдейных. Искренние, склонные к индивидуализму, беспокойные Бруха близко к сердцу принимают происходящие в обществе изменения, и среди членов клана можно встретить самых вспыльчивых из Сородичей* Камарильи. Большинство других вампиров считают Бруха сборищем бандитов и негодяев, но на самом деле все споры и раздоры в клане вызваны неукротимой страстью.Сородичи из клана Вентру известны своим благородством, благовоспитанностью и безупречным вкусом. С незапамятных времен Вентру были кланом властителей, следивших за соблюдением древних традиций и стремившихся управлять судьбами Сородичей. В прошлом Вентру были выходцами из дворян и крупных торговцев, словом, тех, кто был наделен властью. Сейчас клан пополняется за счет потомственной денежной аристократии, безжалостных карьеристов и политиков. Каким бы ни было их происхождение, вампиры Вентру стараются сохранять стабильность и поддерживают порядок в Камарилье*. Другие Сородичи часто считают такое поведение проявлением высокомерия и алчности, но Вентру воспринимают отведенную им роль пастырей скорее как тяжкую ношу, чем как награду.Из всех вампиров Гангрелы, возможно, сохранили наибольшую близость к своей внутренней природе. Эти одинокие бродяги отвергают все ограничения, накладываемые обществом, выбирая для себя радости дикой природы. Неизвестно, как им удается избежать гнева оборотней; возможно, это как-то связно с тем, что и сами Гангрел могут изменять форму. Когда смертные говорят о вампирах, превращаются в волков или летучих мышей, они, скорее всего, подразумевают Гангрел.В зависимости от точки зрения говорящего, существует две (рабы Тремер и свободные), три (стражи, воины и разведчики) или одна (сборище уродливых ублюдков) разновидности Горгулий. В наши беспокойные ночи Горгулий проще всего классифицировать по принадлежности, а не по происхождению — среди свободных Горгулий термины вроде «разведчиков» практически не используются, так как служат напоминанием о весьма неприятном прошлом. Постепенно все больше и больше свободных Горгулий дают о себе знать, и многие из них присоединяются к Камарилье. Связан ли выбор секты с желанием подразнить своих бывших хозяев, глубоко укоренившейся потребностью в иерархии и соподчинении, тем фактом, что расценки Камарильи намного выше, чем у Шабаша, или даже с принципиальным согласием с философией Камарильи, значения не имеет. На улицах появляется все больше и больше Горгулий, и все большая их часть решительно принимает сторону Маскарада*.Даже остальные Проклятые боятся Малкавианов. Грязная кровь клана затемнила им разум, и в результате все Малкавианы мира — неизлечимые безумцы. Хуже того, безумие Малкавиана может принять практически любую форму, от всепоглощающего стремления к убийствам до почти полной кататонии. Во многих случаях невозможно отличить Малкавиана от представителей других, «разумных» кланов. Те немногие, чьи психозы сразу бросаются в глаза, считаются одними из самых страшных вампиров, встречающихся на улице.Детей Каина* называют проклятыми, и никто из вампиров не подходит под это определение лучше, чем несчастные создания из клана Носферату. Другие вампиры по-прежнему сохраняют схожесть с людьми и могут существовать в человеческом сообществе, но тела Носферату под воздействием проклятия меняются и приобретают уродливые черты. Остальные Сородичи с содроганием говорят о метке, которую Каин наложил на весь клан из-за злодеяний их Патриарха. По этой причине Носферату вынуждены терпеть презрение и гонения со стороны других детей Каина, которые считают их отвратительными и без крайней необходимости не вступают с ними в общение.Замкнутые вампиры из клана Тремер вызывают страх, благоговение, недоверие, их осыпают бранью, но игнорировать их не получается. Те, кто слышал о делах Тремер, обычно относятся к клану с подозрением, и тому есть причина: свое прозвище Колдуны получили не зря. Благодаря собственным талантам они овладели особой разновидностью вампирского чародейства, дополнив его ритуалами и заклинаниями и сделав его таким же могущественным — если не в большей степени, — как и остальные возможности Крови. Эти способности, в сочетании с жесткой иерархией клана и присущей многим его членам затаенной амбициозностью, вселяют беспокойство во всех тех, кто знает, на что способны Тремер.Тореадоров называют по-разному: «вырожденцы», «художники», «позеры», «гедонисты» — вот лишь некоторые из их прозвищ. Но подобные размытые характеристики оказывают клану плохую услугу. Любой Тореадор, в зависимости от характера и настроения, может быть элегантным и расфуфыренным, умным и нелепым, мечтательным или распущенным. Возможно, единственное качество, которое можно приписать всему клану в целом, — это их доходящее до фанатизма эстетство. Что бы Тореадор ни делал, он делает это со страстью. Кем бы Тореадор ни был, страсть всегда живет в нем.* Сородичи - самоназвание вампиров; Камарилья - одно из вампирических объединений; Маскарад - особый свод правил, предназначенный для сохранения тайны существования вампиров от смертных; Каин - первый убийца из Библии, считается прародителем всех вампиров.Автор рисунков: я.

Ключевые слова: Вампиры кланы игра авторский арт

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