Элурантроп

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51

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Ырка Просмотров: 35 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:51 by

Элурантропы — cлово образовано двумя греческими словами — ailouros, означающее «кот», и anthropinos, означающее «человек». Ликантропы-кошки делятся на четыре основных подвида: тигры, львы, леопарды и барсы. Существуют также небольшие группы оборотней-пум в Северной Америке, оборотни-ягуары амазонских лесов и оборотни-гепарды африканских саванн, но они весьма редки в наши дни. Между подвидами существуют физические и социальные отличия, но, тем не менее, все оборотни-кошки нормально скрещиваются и неплохо ладят. Кланом у них называются все кошки одного подвида, обитающие на определённой территории, то есть в одной местности могут нормально сосуществовать два разных кошачьих клана.Львы являются наиболее многочисленным и сильным из кланов. Вместо семей львы живут прайдами — самец и 5-7 его жён плюс несовершеннолетние дети. Живут оборотни-львы до 300 лёт, у самки рождается 3-4 ребёнка, совершеннолетия и мальчики и девочки достигают в 25 лет. По достижении совершеннолетия все парни одного помёта устраивают турнир на звание сильнейшего. Проигравшие покидают прайд, а победитель остаётся жить с родителем ещё год, по истечении которого может вызвать отца на поединок. В случае победы, молодой оборотень занимает место главы семьи, а его отец и мать покидают прайд. В случае поражения же он имеет право увести с собой до 5 девушек своего возраста, но только не единоутробных (т. е. дочерей от других жён главы). Совершеннолетние дочери также покидают прайд, либо заменяют состарившихся жён главы семьи (но сугубо на добровольной основе). Глава клана избирается раз в 15 лет голосованием глав прайдов, и, даже если его изгнали из своего прайда, главой клана он быть не перестаёт. Смена главы клана путём поединка не практикуется.Вторым по численности является клан тигров. Именно оборотни-тигры являются наиболее сильными физически из всех подвидов ликантропов-кошек. Они живут парами, реже в одиночку, первые 10 лет мать живёт с детьми отдельно, занимаясь их духовным и культурным воспитанием. Следующие 10 лет с детьми живёт только отец, обучающий детей охоте и боевым приёмам. Вместе вся семья живёт ещё пять лет для того, чтобы дети научились жить в обществе, после чего совершеннолетние дети покидают семью. Вообще, единственный вид поединков, распространённый среди оборотней-тигров, — это поединки за пост главы клана, которые происходят раз в 10 лет. Оборотни-тигры живут до 400 лет, мать рождает 3-4 детей, однако за всю свою жизнь может дать жизнь не более чем 20 тигрятам.Третьим по численности является клан леопардов (или клан пантер). В отличие от настоящих леопардов, количество меланистов среди оборотней даже превышает 50 процентов от общего числа. Как таковых семей у ликантропов-леопардов практически нет, внутри клана процветает промискуитет. Половая зрелость и самцов и у самок наступает в 20 лет, беременность (и это характерно только для данного вида оборотней) длится семь месяцев, рождается до трёх детёнышей. Живут оборотни-леопарды до 200 лет, способны размножаться до 150 летнего возраста. Если бы не это, клан бы давно вымер, так как вторым любимым развлечением леопардов после секса являются поединки, нередко до смерти. В поединках могут участвовать все совершеннолетние члены клана, кроме беременных самок. Глава клана участвует в поединках наравне со всеми, но ритуальные поединки вместо главы проводятся только раз в два года.Клан барсов по структуре наиболее близок к обществу волков-оборотней, с той разницей, что количество взрослых особей в семье редко превышает шестерых, а главой семьи (и клана) является самка-мать. В клан также входит не более 10 семей, а территория клана сравнительно меньше, чем у других ликантропов-кошек. Живут барсы также до 200 лет, а совершеннолетие наступает в 20 лет. За раз рождается не более четырёх детей, в поединках вместо главы клана участвуют только женщины.Кошколаки уязвимы к серебру в той же степени, что и другие оборотни. Запах валерьянки невероятно их привлекает, и пьянеют они от валериановой настойки буквально со ста граммов. Более того, у многих эта настойка вызывает почти наркотическую зависимость и потому находится под запретом у большинства кланов (кроме леопардов). Запаха каких-либо алкогольных напитков (кроме спиртового настоя валерианы, естественно!) ликантропы-кошки не переносят, зато никотиновой зависимости подвержены даже больше, чем обычные люди. Особо следует отметить, что оборотни-кошки с лёгкостью принимают боевую форму. Даже нетренированные перевёртыши способны находиться в гибридной форме до 10 минут, а обучающиеся этому с детства (тигры и леопарды) способны находиться в этой форме до 20 минут. Рекорд боевой формы среди кошек принадлежит нынешнему главе клана уссурийских тигров и составляет 30 минут. Примечательно также, что после гибридной формы кошколак находится в форме зверя не более 15 минут.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Оборотни прайд тигр лев барс

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