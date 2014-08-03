10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

Estellan Просмотров: 31 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 09:05 by

Комиксы давно уже перестали создаваться исключительно ради восхвалений супергеройств Человека-паука и Бэтмена, да и аудитория и рисованных историй подросла. Сейчас можно найти не только розовые и пушистые серии картинок, но и пугающе-мрачные творения, которые даже из прожжёного любителя хорроров выжмут последние мурашки. Комиксист из Тайваня Эдд Лай рисует как раз такие истории — короткие, страшные и с внезапным финальным твистом!Автор подборки - неизвестен.Автор комиксов - Эдд Лай.

Ключевые слова: Арт комикс страх мистика

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