10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из ТайваняКомиксы давно уже перестали создаваться исключительно ради восхвалений супергеройств Человека-паука и Бэтмена, да и аудитория и рисованных историй подросла. Сейчас можно найти не только розовые и пушистые серии картинок, но и пугающе-мрачные творения, которые даже из прожжёного любителя хорроров выжмут последние мурашки. Комиксист из Тайваня Эдд Лай рисует как раз такие истории — короткие, страшные и с внезапным финальным твистом!
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Автор комиксов - Эдд Лай.
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Сегодня, 09:05 by EstellanПросмотров: 31Комментарии: 5
Ключевые слова: Арт комикс страх мистика