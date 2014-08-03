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Страшные Арты

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

Комиксы давно уже перестали создаваться исключительно ради восхвалений супергеройств Человека-паука и Бэтмена, да и аудитория и рисованных историй подросла. Сейчас можно найти не только розовые и пушистые серии картинок, но и пугающе-мрачные творения, которые даже из прожжёного любителя хорроров выжмут последние мурашки. Комиксист из Тайваня Эдд Лай рисует как раз такие истории — короткие, страшные и с внезапным финальным твистом!

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

10 жутковатых комиксов от автора из Тайваня

Автор подборки - неизвестен.
Автор комиксов - Эдд Лай.
Источник.
Сегодня, 09:05 by EstellanПросмотров: 31Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Арт комикс страх мистика

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:17
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 582
Скорее смешно, но всё же и жутковато
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Estellan
Сегодня, 09:24
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1582|0)
Публикаций: 169
Комментариев: 2 076
Летяга
Не закаленный народ на Тайване))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:16
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2247|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 727
Первый просто улетный, про одержимых детей тоже хорошо) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Sniff
Сегодня, 11:24
+1
Группа: Авторы
Репутация: (176|-2)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 401
Классные какие)) Про монстра кроватного особенно!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: marzzz
Сегодня, 12:11
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (525|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 806
Лаконично. Как говорится, ничто не предвещало на первых трех картинках, а на четверой - бабах - и вся жизнь перед глазами промелькнула!
Тонкий тайваньский юмор.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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