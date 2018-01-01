Майя Мякила - художница с психическими заболеваниями

Grician85 Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:52 by

Майя Мякила - шведская художница, шизофреник. Известна своими психоделическими и ужасающими картинами. Родилась 21 марта 1979 года в городе Норчёпинг в Швеции. В настоящее время она живет и работает в Стокгольме, Швеция. Является шведским художником, известным своей малообразованностью.Сама художница рассказывает о себе вкратце:"Я думаю, что меня называют "Изобразителем страха" потому, что я имею дело с трудными эмоциями, и такие темы как страх, тоска, безумие, гнев и скорбь присутствуют в моем искусстве. Но я главным образом вдохновлена фильмами и режиссерами, такими как Дэвид Линч, Ингмар Бергман, Альфред Хичкок, Рой Андерссон, Терри Гиллиам и Тим Бертон и художниками - Иеронимом Босхом, Питером Брейгелем, Франсиско Гойя, Жан-Мишель Баския и мастерами Disney Studio в 1930-40-е годы.По словам автора столь страшных картин, главная вещь в жизни для нее – правда. “Ну хорошо, есть еще любовь и искусство, и они, пожалуй, более важны, но если мы не живем правдиво, мы не можем любить человека по-настоящему, и если не говорим правды о произведениях искусства, то ни о каком искусстве и речи быть не может,” - утверждает художница.Именно правду она считает главной целью своих страшных картин. Даже если это достаточно жуткая правда. Mia Makila затрагивает многие темы: политику, любовь, людей, жизнь в целом. Судя по картинам Мии, в мире нет правды, которая скрывала бы что-то хорошее. Интересно, откуда сама Mia знает, что всё это правда? Так или иначе, она находит в своих картинах воплощение своим демонам и кошмарам, своим страхам и печалям, рисует их, чтобы избавиться от них. В ее картинах действительно есть много чего от ночных кошмаров: жуткие несочетающиеся образы, собранные по какой-то необъяснимой логике в одном месте.

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