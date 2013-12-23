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Страшные Арты

Невероятные иллюзии

Тома Скабейките (Toma Skabeikyte) — 26-летняя выпускница Вильнюсского колледжа дизайна, которая начала свою карьеру в качестве визажиста.

Жительница Клайпеды (Литва) быстро поняла, что её настоящей страстью являются визуальные эффекты и создание иллюзий.

По её словам, макияж — это её страсть и один из лучших способов выразить себя и показать своё творчество другим.

Поняв, что самым лучшим холстом для неё является её собственное тело, литовская художница начала создавать удивительные образы и иллюзии, перевоплощаясь в невероятных персонажей.

Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии
Невероятные иллюзии

Автор - pene4ka.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:13
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 11:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Тома Скабейките (Toma Skabeikyte) художница визажист персонажи образы и иллюзии макияж боди-арт

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:27
0
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Комментариев: 5 263
А наоборот красоту неземную создать?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 17:15
0
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классно для хэллоуина
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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