Невероятные иллюзии

Невероятные иллюзииТома Скабейките (Toma Skabeikyte) — 26-летняя выпускница Вильнюсского колледжа дизайна, которая начала свою карьеру в качестве визажиста.
Жительница Клайпеды (Литва) быстро поняла, что её настоящей страстью являются визуальные эффекты и создание иллюзий.
По её словам, макияж — это её страсть и один из лучших способов выразить себя и показать своё творчество другим.
Поняв, что самым лучшим холстом для неё является её собственное тело, литовская художница начала создавать удивительные образы и иллюзии, перевоплощаясь в невероятных персонажей.
Автор - pene4ka.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:13
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 11:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 2
Ключевые слова: Тома Скабейките (Toma Skabeikyte) художница визажист персонажи образы и иллюзии макияж боди-арт