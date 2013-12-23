Невероятные иллюзии

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:13

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Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 11:13 by

Тома Скабейките (Toma Skabeikyte) — 26-летняя выпускница Вильнюсского колледжа дизайна, которая начала свою карьеру в качестве визажиста.Жительница Клайпеды (Литва) быстро поняла, что её настоящей страстью являются визуальные эффекты и создание иллюзий.По её словам, макияж — это её страсть и один из лучших способов выразить себя и показать своё творчество другим.Поняв, что самым лучшим холстом для неё является её собственное тело, литовская художница начала создавать удивительные образы и иллюзии, перевоплощаясь в невероятных персонажей.Автор - pene4ka.

Ключевые слова: Тома Скабейките (Toma Skabeikyte) художница визажист персонажи образы и иллюзии макияж боди-арт

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