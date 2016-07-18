Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Ужасный макияж

Ужасный макияж

33-летняя домохозяйка Никки Шелли (Nikki Shelley) и мать троих детей имеет просто потрясающий талант превращаться в жутких вурдалаков, зомби и прочих монстров.
Для своих невероятных перевоплощений Никки использует макияж и краску, которые она мастерски наносит на свое лицо, превращаясь в различную нечисть. Всё началось с того, что Никки разрисовала лица своих детей на Хэллоуин, а уже после ей пришла в голову идея поэкспериментировать с собственной внешностью.

Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж
Ужасный макияж

Автор - masterok.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:52
Вчера, 21:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Никки Шелли (Nikki Shelley) макияж краска вурдалаки зомби монстры

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 22:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (113|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 303
Ни...чего себе))))))) Главное, такое с утреца рядом не увидеть)
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: Почетный святой
Вчера, 22:39
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1332|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 042
Талантище! +
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.