Ужасный макияж

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 2 +5 Вчера, 21:52 by

33-летняя домохозяйка Никки Шелли (Nikki Shelley) и мать троих детей имеет просто потрясающий талант превращаться в жутких вурдалаков, зомби и прочих монстров.Для своих невероятных перевоплощений Никки использует макияж и краску, которые она мастерски наносит на свое лицо, превращаясь в различную нечисть. Всё началось с того, что Никки разрисовала лица своих детей на Хэллоуин, а уже после ей пришла в голову идея поэкспериментировать с собственной внешностью.Автор - masterok.

Ключевые слова: Никки Шелли (Nikki Shelley) макияж краска вурдалаки зомби монстры

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