Ужасный макияж
33-летняя домохозяйка Никки Шелли (Nikki Shelley) и мать троих детей имеет просто потрясающий талант превращаться в жутких вурдалаков, зомби и прочих монстров.
Для своих невероятных перевоплощений Никки использует макияж и краску, которые она мастерски наносит на свое лицо, превращаясь в различную нечисть. Всё началось с того, что Никки разрисовала лица своих детей на Хэллоуин, а уже после ей пришла в голову идея поэкспериментировать с собственной внешностью.
Автор - masterok.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:52
Вчера, 21:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 2
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