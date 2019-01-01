Справочник по драконам от диснеевского аниматора Брайана Кесингера

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:42 by

Рисунки Брайана Кесингера полны запредельного мифического очарования.Брайан Кесингер (Brian Kesinger) родился в семье музыкантов, где был единственным, не умеющим играть на музыкальном инструменте. Его пристрастие к рисованию было настолько очевидным, что родители способствовали его художественному образованию на протяжении всех школьных глет. Брайан начал рисовать в стиле стимпанк задолго до того, как появился сам термин. В 2000 году он сделал макет и дизайн фона для фильма «Атлантида: Затерянный мир», выпущенный студией Уолта Диснея. В знаменитую анимационную студию Кесингера приняли в 1996 году в возрасте 18 лет. Так он стал самым молодым аниматором в истории компании.Свою новую серию рисунков Брайан Кесингер посвятил драконам.Мнит себя отличным игроком в прятки.Толкин УчёныйЭто книжный дракон, который любит копить литературные сокровища.Коул МиниатюрныйПросто небольшой дракон в большом мире, надеющийся найти своё царство, где сможет опустошать всё, что пожелает.Эагар ЭмоциональныйКогда доходит до 14 главы, каждый раз ему что-то в глаз попадает.Варлад ИмпровизаторЕму посчастливилось встретить услужливую принцессу во время поисков своей пропавшей скакалки.Моркос ГолодныйЭтот проголодавшийся дракон всегда готов к позднему рыцарскому перекусу.Горюнг ПугливыйУ него тяжёлый случай фобии – боязнь овец.Гарникс БегемотОднажды безрассудный король решил построить своё царство на самой высокой точке земли. Советники предупреждали его, что нельзя этого делать, поскольку место священно, за что король их казнил. Но не посчастливилось королю, когда Гарникс проснулся...Фларикс ОзорнойЭтот морской дракон любит удивлять местных русалок импровизированными акробатическими выступлениями.Сирниф МистическийМногие бесстрашные путешественники искали мудрости этого древнего лесного духа, но он материализуется лишь для тех, кого считает достойными его знаний.Свенти Лояльный и сэр Пуговичный Нос ОтважныйОни учат нас, что даже заклятые враги могут стать друзьями, если заглянут в сердца друг другу.Серу МатерьПомогает своему детёнышу впервые взлететь.Кога ОптимистичныйОн потерял способность летать несколько веков назад, но его дух продолжает парить в бумажных змеях, которых он создаёт.Брайан ПереутомлённыйМесяц препирательств с драконами может утомить.Ворлок НепробиваемыйУ него толстая чешуя, чтобы как можно меньше отвлекаться во время чаепития.Рону НеподвижныйЭто самый древний из каменных драконов. Он настолько стар, что большинство людей не уверены, живое ли это существо или просто гигантский памятник, высеченный в склоне горы ветрами.Дормар Задумчивый и Сирфин НетерпеливыйОни застряли в эпической битве умов на протяжении последних 259 лет. Сирфин надеется, что его очередь ходить наступит до следующего века.Со'ки ВегетарианецЭтот эклектичный дракон известен по всей земле своим натуральным тыквенным соком.Хузар НемощныйДля леса нет ничего хуже, чем простуженный дракон.Сариан НезащищённыйОтдаёт предпочтение спокойствию и комфорту своего сундука с сокровищами, а не суете окружающего мира.Дорбл МладшийКак и все драконы, дорожит своим огромным состоянием.Вротхар ПроклятыйОн узнал, что замки – не самые надёжные стулья.Даргамин НекромантЛишь в самой глубокой из пещер можно найти этого злого дракона. Он не жаждет золота. Его сокровища – души глупых искателей приключений, посмевших его потревожить.Джаксин БеспокойныйДжаксин не ожидал, что попадёт в засаду своего страшного врага.Засдар БыстыйДракулос МножительЭта гидра служит дозорным на отдалённом острове, богатом драгоценными металлами. Многие пытались, но никто не смог ступить сюда незамеченным.Норит НерадивыйНорит знает, как важно время от времени делать небольшие перерывы и отдыхать от бесконечных грабежей и опустошения земель.Финлар ДерзкийНет таких сокровищ на земле, которые не смог бы добыть этот вороватый дракон.Дразир НеблагозвучныйНорвинн НенасытныйДаже самые резвые драконы увязают в болоте.Автор: Брайан Кесингер (арты).

Ключевые слова: Дракон художник аниматор юмор арты

Другие, подобные истории: