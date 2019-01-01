Справочник по драконам от диснеевского аниматора Брайана Кесингера

Справочник по драконам от диснеевского аниматора Брайана КесингераРисунки Брайана Кесингера полны запредельного мифического очарования.
Брайан Кесингер (Brian Kesinger) родился в семье музыкантов, где был единственным, не умеющим играть на музыкальном инструменте. Его пристрастие к рисованию было настолько очевидным, что родители способствовали его художественному образованию на протяжении всех школьных глет. Брайан начал рисовать в стиле стимпанк задолго до того, как появился сам термин. В 2000 году он сделал макет и дизайн фона для фильма «Атлантида: Затерянный мир», выпущенный студией Уолта Диснея. В знаменитую анимационную студию Кесингера приняли в 1996 году в возрасте 18 лет. Так он стал самым молодым аниматором в истории компании.
Свою новую серию рисунков Брайан Кесингер посвятил драконам.
В детстве меня всегда вдохновляли драконы. Эти мифические существа влияли на моё воображение через фильмы и видеоигры с подземельями. В этой серии рисунков я хотел показать их другую сторону. Драконов часто изображали в роли злодеев, монстров, защищающих сокровища, но я хотел пробиться сквозь стереотипы и вникнуть в особенности личности каждого персонажа. Что касается стилистики рисунков, я прибегнул к старомодной классической иллюстрации, возможно, даже вызывающей ощущение, что какой-нибудь обозреватель журнала зарисовал их с натуры, – описал свою серию художник.
Раниик Заметный
Мнит себя отличным игроком в прятки.
Толкин Учёный
Это книжный дракон, который любит копить литературные сокровища.
Коул Миниатюрный
Просто небольшой дракон в большом мире, надеющийся найти своё царство, где сможет опустошать всё, что пожелает.
Эагар Эмоциональный
Когда доходит до 14 главы, каждый раз ему что-то в глаз попадает.
Варлад Импровизатор
Ему посчастливилось встретить услужливую принцессу во время поисков своей пропавшей скакалки.
Моркос Голодный
Этот проголодавшийся дракон всегда готов к позднему рыцарскому перекусу.
Горюнг Пугливый
У него тяжёлый случай фобии – боязнь овец.
Гарникс Бегемот
Однажды безрассудный король решил построить своё царство на самой высокой точке земли. Советники предупреждали его, что нельзя этого делать, поскольку место священно, за что король их казнил. Но не посчастливилось королю, когда Гарникс проснулся...
Фларикс Озорной
Этот морской дракон любит удивлять местных русалок импровизированными акробатическими выступлениями.
Сирниф Мистический
Многие бесстрашные путешественники искали мудрости этого древнего лесного духа, но он материализуется лишь для тех, кого считает достойными его знаний.
Свенти Лояльный и сэр Пуговичный Нос Отважный
Они учат нас, что даже заклятые враги могут стать друзьями, если заглянут в сердца друг другу.
Серу Матерь
Помогает своему детёнышу впервые взлететь.
Кога Оптимистичный
Он потерял способность летать несколько веков назад, но его дух продолжает парить в бумажных змеях, которых он создаёт.
Брайан Переутомлённый
Месяц препирательств с драконами может утомить.
Ворлок Непробиваемый
У него толстая чешуя, чтобы как можно меньше отвлекаться во время чаепития.
Рону Неподвижный
Это самый древний из каменных драконов. Он настолько стар, что большинство людей не уверены, живое ли это существо или просто гигантский памятник, высеченный в склоне горы ветрами.
Дормар Задумчивый и Сирфин Нетерпеливый
Они застряли в эпической битве умов на протяжении последних 259 лет. Сирфин надеется, что его очередь ходить наступит до следующего века.
Со'ки Вегетарианец
Этот эклектичный дракон известен по всей земле своим натуральным тыквенным соком.
Хузар Немощный
Для леса нет ничего хуже, чем простуженный дракон.
Сариан Незащищённый
Отдаёт предпочтение спокойствию и комфорту своего сундука с сокровищами, а не суете окружающего мира.
Дорбл Младший
Как и все драконы, дорожит своим огромным состоянием.
Вротхар Проклятый
Он узнал, что замки – не самые надёжные стулья.
Даргамин Некромант
Лишь в самой глубокой из пещер можно найти этого злого дракона. Он не жаждет золота. Его сокровища – души глупых искателей приключений, посмевших его потревожить.
Джаксин Беспокойный
Джаксин не ожидал, что попадёт в засаду своего страшного врага.
Засдар Быстый
Дракулос Множитель
Эта гидра служит дозорным на отдалённом острове, богатом драгоценными металлами. Многие пытались, но никто не смог ступить сюда незамеченным.
Норит Нерадивый
Норит знает, как важно время от времени делать небольшие перерывы и отдыхать от бесконечных грабежей и опустошения земель.
Финлар Дерзкий
Нет таких сокровищ на земле, которые не смог бы добыть этот вороватый дракон.
Дразир Неблагозвучный
Норвинн Ненасытный
Даже самые резвые драконы увязают в болоте.
Автор: Брайан Кесингер (арты).
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Сегодня, 11:42 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
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