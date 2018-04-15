Пёстрые монстры Брайана Смита

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:51

Космонасть Просмотров: 32 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 14:51 by

Брайан Смит (Brian Smith) очень узнаваемый художник... Если его имя и фамилия может потеряться среди тысяч точно таких же в Лос-Анджелесе (где он проживает), то манера его письма, краски и настроение, которое он передает в своих работах крепко цепляют взгляд любого зрителя. Экспрессия и цветовой взрыв, тонкие переливы и градиенты, необычные формы и их трансформации - отличительная черта почти всех его работ.Брайан черпает вдохновение из окружающего мира, это может быть любой предмет или человек. Удивительно искусно передавая светом и тенью их рельефность, художник как бы зрительно приближает свои образы к зрителю, делает их живыми и вещественными даже если они такими не являются вовсе. Это что-то на стыке абстракционизма и сюрреализма - сотовая структура предметов и заднего плана картин перетекает друг в друга, стирает грани и сплетает между ними неразрывные узоры.Художник находит большое удовольствие в процессе создания картин, он занимается живописью с конца 2000-ых годов и не мыслит себя без своего творчества - даже жизнь скромного человека расцветает новыми красками при занятии любимым ремеслом. Но из сотен созданных работ он выделяет лишь несколько, которые он мог бы назвать вершиной своего творчества. На каждую из них уходит от 2 до 4 недель, иначе, как утверждает Брайан, рисование картины рискует никогда не кончиться. В чем то он перфекционист - это несомненно. Кофе и хорошая музыка - вот все, что нужно хорошему мастеру для создания очередного шедевра. Многие сюжеты приходят к нему во сне, другие он находит в действительности.Сам процесс работы наталкивает его на новые задумки, это может подтвердить любой профессионал о своей работе. Из художников, которые оказали влияние на его стиль, он выделяет Роберта Уильямса, Гигера, Бексински, Ф. Бэкона и других. Брайан постоянно погружен в свою работу, даже когда находится дома у своей подруги - что еще можно ожидать от талантливого человека. Его работы можно часто увидеть на художественных выставках Л.А. и в частных коллекциях, которые по достоинству ценят все поклонники его творчества.Автор - Admin.

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