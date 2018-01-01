То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:19 by

Сегодня под пристальное внимание раздела "Арт" попадает творчество художника Брайана Луонга (Brian Luong). Брайан живет в Южной Калифорнии и зарабатывает на жизнь созданием классных мрачных иллюстраций, в которых нередко просматривается хоррорная тематика. На его артах собрались самые известные киномонстры: тут вам и Дракула, и Человек-волк, и Мумия, и Создание из Черной лагуны - словом, практически вся "Темная Вселенная Universal" в полном сборе. Так и тянет заказать себе пару футболок с этими работами!Рассматриваемую нами сегодня подборку Брайан сделал для Хэллоуина 2014 года - в тот месяц он каждый день рисовал по одному классному арту, коих в итоге накопилась, по числу дней октября, 31 штука. Практически как Мэтт Талбот, который каждый октябрьский вечер делился в сети очередным крутым кинопостером!

Ключевые слова: Брайан Луонг художник хоррор оригинальный арт хеллоуин

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