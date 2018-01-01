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Страшные Арты

То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга

То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга

Сегодня под пристальное внимание раздела "Арт" попадает творчество художника Брайана Луонга (Brian Luong). Брайан живет в Южной Калифорнии и зарабатывает на жизнь созданием классных мрачных иллюстраций, в которых нередко просматривается хоррорная тематика. На его артах собрались самые известные киномонстры: тут вам и Дракула, и Человек-волк, и Мумия, и Создание из Черной лагуны - словом, практически вся "Темная Вселенная Universal" в полном сборе. Так и тянет заказать себе пару футболок с этими работами!

Рассматриваемую нами сегодня подборку Брайан сделал для Хэллоуина 2014 года - в тот месяц он каждый день рисовал по одному классному арту, коих в итоге накопилась, по числу дней октября, 31 штука. Практически как Мэтт Талбот, который каждый октябрьский вечер делился в сети очередным крутым кинопостером!

То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга
То, что прячется во мраке. Арты Брайана Луонга


Источник1.
Источник2.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Брайан Луонг художник хоррор оригинальный арт хеллоуин

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