Jacek Kaczynski тёмные искусства

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 15:40 by

Мрачный мир, в котором паранормальное соседствует с сюрреализмом. Jacek Kaczynski является ярким примером того, каким захватывающим и интересным могут быть тёмные искусства. Богатая фантазия польского художника может не только напугать, но и показать каким может представляться иная реальность. Несмотря на то, что некоторые видят в этом закос под Ханса Рудольфа Гигера, особый почерк у художника, несомненно, есть и очень ярко выделяется.Призрачные образы из мифологии ада. Его искусство - это дикая смесь из современного и средневекового сюрреализма. Jacek Kaczynski создаёт настоящие шедевры тёмного искусства.Автор - blincov.

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