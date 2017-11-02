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Страшные Арты

Jacek Kaczynski тёмные искусства

Мрачный мир, в котором паранормальное соседствует с сюрреализмом. Jacek Kaczynski является ярким примером того, каким захватывающим и интересным могут быть тёмные искусства. Богатая фантазия польского художника может не только напугать, но и показать каким может представляться иная реальность. Несмотря на то, что некоторые видят в этом закос под Ханса Рудольфа Гигера, особый почерк у художника, несомненно, есть и очень ярко выделяется.
Призрачные образы из мифологии ада. Его искусство - это дикая смесь из современного и средневекового сюрреализма. Jacek Kaczynski создаёт настоящие шедевры тёмного искусства.

Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства
Jacek Kaczynski тёмные искусства

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Jacek Kaczynski художник тёмное искусство психоделика

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 20:22
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (602|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 1 249
Действительно, какие-то страшные картины.Лица особенно.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 489
Мрачно и так необычно! Во фантазия у художника! Да - это шедевр. Спасибо, сто плюсов++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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