25 брошенных кораблей со всего мира

25 брошенных кораблей со всего мираПо приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших.
1. Ходившее когда-то под советским флагом судно у берегов Теркс и Кайкос — британской заморской территории в Карибском море, в юго-восточной части Багамских островов.
2. У берегов острова Фуэртевентура — одного из большой Канарской четверки.
3. Гитио — ныне небольшой рыбацкий городок, который в античности был главным портом Спарты.
4. Остров Закинтос в Ионическом море.
5. В штате Орегон.
6. Вила Нова де Мильфонтес в Португалии.
7. Местонахождение данного корабля неизвестно.
8. Полуостров Редклифф в Австралии.
9. Грютвикен, Южная Георгия.
10. Лагуна Трук в Микронезии. В годы Второй мировой войны на близлежащих островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено более 30 крупных и много небольших японских судов.
11. Крейнбугл Пойнт в Великобритании.
12. Муйнак в Каракалпакии, Узбекистан.
13. Аморгос — остров в Греции, в южной части Эгейского моря.
14. Фрейзер — песчаный остров у восточного побережья Австралии.
15. Воды у берегов норвежского города и коммуны Тромсё.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:25 by QustoПросмотров: 14Комментарии: 2
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