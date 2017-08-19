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Страшно интересно / Заброшки

25 брошенных кораблей со всего мира

По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших.

1. Ходившее когда-то под советским флагом судно у берегов Теркс и Кайкос — британской заморской территории в Карибском море, в юго-восточной части Багамских островов.

25 брошенных кораблей со всего мира

2. У берегов острова Фуэртевентура — одного из большой Канарской четверки.

25 брошенных кораблей со всего мира

3. Гитио — ныне небольшой рыбацкий городок, который в античности был главным портом Спарты.

25 брошенных кораблей со всего мира

4. Остров Закинтос в Ионическом море.

25 брошенных кораблей со всего мира


5. В штате Орегон.

25 брошенных кораблей со всего мира

6. Вила Нова де Мильфонтес в Португалии.

25 брошенных кораблей со всего мира

7. Местонахождение данного корабля неизвестно.

25 брошенных кораблей со всего мира

8. Полуостров Редклифф в Австралии.

25 брошенных кораблей со всего мира

9. Грютвикен, Южная Георгия.

25 брошенных кораблей со всего мира

10. Лагуна Трук в Микронезии. В годы Второй мировой войны на близлежащих островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено более 30 крупных и много небольших японских судов.

25 брошенных кораблей со всего мира
25 брошенных кораблей со всего мира

11. Крейнбугл Пойнт в Великобритании.

25 брошенных кораблей со всего мира

12. Муйнак в Каракалпакии, Узбекистан.

25 брошенных кораблей со всего мира

13. Аморгос — остров в Греции, в южной части Эгейского моря.

25 брошенных кораблей со всего мира

14. Фрейзер — песчаный остров у восточного побережья Австралии.

25 брошенных кораблей со всего мира

15. Воды у берегов норвежского города и коммуны Тромсё.

25 брошенных кораблей со всего мира


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:26
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 20:25 by QustoПросмотров: 14Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Корабли остров заброшка объекты

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:29
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1486|0)
Публикаций: 620
Комментариев: 6 385
Шикарные фото заброшенных кораблей, столько металла пропадает. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:42
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9638|-4)
Публикаций: 438
Комментариев: 7 126
Танк в ракушках выглядит совершенно сюрреалистично. И вообще фотки завораживают.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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