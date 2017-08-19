25 брошенных кораблей со всего мира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:26

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Qusto Просмотров: 14 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:25 by

По приблизительным оценкам Организации Объединенных Наций, всего в мире насчитывается более 3 миллионов судов, потерпевших кораблекрушение. Эти некогда величественные суда, которые сегодня лежат на дне морском или находятся на побережье, являют собой напоминание о том, что ничто в нашем мире не вечно. Когда-то эти корабли бороздили моря, а теперь служат печальным напоминанием о днях минувших.1. Ходившее когда-то под советским флагом судно у берегов Теркс и Кайкос — британской заморской территории в Карибском море, в юго-восточной части Багамских островов.2. У берегов острова Фуэртевентура — одного из большой Канарской четверки.3. Гитио — ныне небольшой рыбацкий городок, который в античности был главным портом Спарты.4. Остров Закинтос в Ионическом море.5. В штате Орегон.6. Вила Нова де Мильфонтес в Португалии.7. Местонахождение данного корабля неизвестно.8. Полуостров Редклифф в Австралии.9. Грютвикен, Южная Георгия.10. Лагуна Трук в Микронезии. В годы Второй мировой войны на близлежащих островах располагалась крупная морская военная база Японии. 17 февраля 1944 года американцы начали осуществление военной операции «Хилстон», в результате которой было потоплено более 30 крупных и много небольших японских судов.11. Крейнбугл Пойнт в Великобритании.12. Муйнак в Каракалпакии, Узбекистан.13. Аморгос — остров в Греции, в южной части Эгейского моря.14. Фрейзер — песчаный остров у восточного побережья Австралии.15. Воды у берегов норвежского города и коммуны Тромсё.Автор - неизвестен.

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