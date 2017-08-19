Дворец, переживший не одну революцию и войну, но не переживший независимость

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:37 by

Это - усадьба Даховских, заброшенный и никому ненужный дворец.Село Леськово находится в нескольких километрах от райцентра Монастырище Черкасской области, в 195 км от Киева и в 215 – от Черкасс. Леськово перешло в собственность Даховских в 1770 году. А это, на минуточку, 85 га леса: лиственный парк на левом берегу реки Конелка и хвойный – на правом, плотина, водохранилище и сад.Замок, который можно видеть сегодня, строили четыре поколения семьи Даховских, а его последняя версия обязана своим происхождением Тадеушу Даховскому, известному любителю лошадей. Поэтому неудивительно, что треть территории занимал конезавод. Кстати, Тадеуш не проиграл ни одной (из более 300) скачки, лошади были его страстью, его хобби, его жизнью.Даховский страшно не любил пьянство и разнообразно боролся с проявлениями этого общественного бедствия в своих селах. В начале ХХ века он открыл в Леськовом чайную с названием "Общество трезвых". В заведении бесплатно отпускали чай и конфеты для крестьян.Переворот 1917 года застал Тадеуша Даховского на соревнованиях в Вене. В Украину он вернулся в 1918 году с немецкими войсками. Собрав леськовских крестьян он увещевал не разрушать усадьбу, обещал в будущем превратить Леськово в городок (ну и вообще радужную жизнь). Но не судьба. После захвата края большевиками и отступления немецких войск Даховский в свою резиденцию больше не вернулся. Но крестьяне выполнили просьбу своего бывшего господина - дворец они не тронули.Чтобы осилить усадьбу таких размеров, братьям Даховским пришлось построить свой кирпичный заводик: каждый кирпич маркирован фирменными инициалами. Говорят (и это святая правда), что Казимир (отец Тадеуша) был настолько строг в финансовых делах, что из-за одного надщербленного кирпича заворачивал всю партию, относя брак на счет того работника, который повинен в «разгильдяйстве». В итоге многие старые дома в Леськово построены именно из этого кирпича.После революции, когда все было национализировано, замок Даховских был сперва сахарным заводом, затем пионерским лагерем, во время войны – складом медикаментов, после – туберкулезным санаторием, психбольницей. А совсем-совсем после – госпиталем для военнослужащих.Годы независимости Украины не добавили позитива в жизни Леськовского архитектурного чуда.Сейчас на территорию имения вход закрыт. А если кого и впускают (после длительных уговоров), то на фотосъемку - табу. Приказ сверху. Еще хуже то, что из-за стен совсем ничего не видно. А это надо видеть. От многочисленных шпилей и башен голова идет кругом (ну честно). Увиденное захватывает и завораживает. И трудно поверить в то, что Леськово - не "туристическая Мекка", а глухая деревня, к которой ведет разбитая "соша".Будущее дворца Даховских "нырнуло в белую мглу". Сквозь туман его практически невозможно разглядеть. Местные жители говорят, что военные уже кому-то продали дворец и осталось уладить какие-то бумажные дела. Кое-кто утверждает, что дворец, который является памятником архитектуры местного значения, в соответствии с Законом Украины, продать невозможно. А еще есть мысли о возвращении имения Даховским, конечно, не бесплатно. Но пока кто-то решает судьбу "леськовской жемчужины", дворец начал постепенно разрушаться: уже очень хорошо видны большие щели в массивных стенах.Автор: Schastje.

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