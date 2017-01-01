Мой детский страх

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:01

frimengord Просмотров: 85 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:01 by

Мой детский сад под названием "Ладушки" располагается близ к центру нашего небольшого города. Не буду говорить точный адрес, дабы не сделать слишком много шумихи, но тем не менее я должен написать о нём, дабы "скинуть оковы" и перестать думать о своём прошлом, связанным с этим детским садом.Я, как и все дети, боялся в свои годы многих вещей, которые, по своей сути, не должны пугать. Например, вещи типа заставки телекомпании "ВИД". Но был у меня один индивидуальный страх, который приносил мне ещё больший моральный ущерб, чем тот же заяц-робот из "Ну, погоди" или заставка ВИДа - мой детский сад. С одной стороны, в нём не было ничего пугающего: обычное двухэтажное здание, состоящее из белого кирпича, внутреннего двора с большой клумбой и шестью детскими площадками. Но имелась тут одна горечь, которую не прочувствовать среди всех этих сладостей было невозможно. При входе на территорию детского сада тебя встречают весьма странные и мрачные изображения на стенах. На первой же стене, при проходе за ворота, тебя встречает довольно реалистично нарисованное граффити с изображением орла, летящего через град каких-то горящих ошмётков, в которых при приближенном осмотре можно разглядеть улыбающиеся или грустные лица. Сам орёл не имеет крыльев, лишь жутко деформированные человеческие руки с десятью пальцами на каждой, а хвост его прямо-таки и состоит из этих пальцев. Как ни странно, именно это изображение запомнилось мне больше всего. Второе по популярности изображение на стене детского сада занял солдат, одетый в непонятную форму: будто растянутая чёрная резина, на лице его красовался респиратор, а в руке было оружие, напоминавшее М16, но без спускового крючка, а еще идеально гладкое, будто это был просто лениво вырезанный по контуру автомат. И подобных рисунков полно, даже на внутренних стенах детского сада. Никаких весёлых зверушек, персонажей советских мультфильмов тут не было. Исключительно неясный символизм, имеющийся даже на стенах веранд. Бояться этих фигур я начал не сразу, хоть они и доставляли мне дискомфорт поначалу.Начал я их бояться только тогда, когда одним тёмным зимним вечером мы с группой вышли на прогулку. Пройдя вниз по лестнице всей шумной гурьбой, мы вышли в слабо освещённый коридор. Его, как ни странно, освещали только две люминесцентные лампы, располагающиеся прямо перед выходом. И как раз перед ним мы по какой-то причине остановились. Мне тогда было это неинтересно, я ждал, когда мы выйдем на улицу. В этот же момент какой-то чёрт дёрнул меня посмотреть направо, в неосвещённую часть коридора. Там же, на повороте стены, я сразу уловил взглядом один из множества психоделических рисунков. Насколько я помню, это был лев с очень большими человеческими глазами. Я смотрел в эти чёртовы глаза около минуты, когда вдруг ко мне не пришёл какой-то первобытный страх. Возможно, это было связано с тем, что столь необъяснимый рисунок мне довелось увидеть в темноте, и моя детская психика отреагировала соответствующим образом. В тот момент я буквально поверил в то, что рисунок живой и действительно смотрит на меня.Тут же произошло то, отчего я мигом спрятался в толпе детей: лев моргнул, моргнул своими большими человеческими глазами. Я укрылся в толпе и всеми силами старался вновь не посмотреть на это, прятался за чужие тела, лишь бы наши взгляды не пересеклись. Я был настолько подвержен панике, что не заметил хулигана, который вечно докучал мне в садике из-за роста. В тот момент он меня хорошенько выстебал, но мне было не до этого.Выйдя на улицу, я ещё долго сидел на скамейке, наблюдая за резвящимися детьми и крупными хлопьями снега, летящими с тёмного неба. В голове у меня застыла лишь эта картина, как из темноты на меня смотрит, предварительно моргая, оживший деформированный рисунок. Плакать в садике я перестал ещё после ясель, так как уже внутри меня начало просыпаться сознание, а плакать прилюдно я стеснялся, поэтому сдерживал слёзы даже при виде такой хрени. Да, возможно, это действительно могло быть разыгравшееся детское воображение, но тем не менее это оставило в моей душе неглубокий след.Сейчас мне уже двадцать один год, я давно закончил школу и ещё давнее свой детский сад. Совсем недавно мне довелось найти себе девушку, зовут Олей, мы познакомились с ней в универе. На первом же свидании она пригласила меня к себе домой. Я пришёл ближе к семи часам вечера. Она жила на девятом этаже, в доме, располагавшемся прямо перед моим старым детским садом, который уже давно затерял среди множества домов. Я обнаружил его через окно спальни квартиры моей девушки. Поток ностальгических чувств хлынул ко мне при виде этого маленького старого зданьица. Хоть воспоминаний о садике у меня осталось мало, я всё равно помнил своих самых первых друзей и даже хулиганов, которых я давно простил. Естественно, при всём этом я не мог не вспомнить те самые жуткие рисунки, которые уродовали стены садика, которых уже не было. Видать, поняли, что негоже такую крипоту детям показывать, вот и смыли. Я по-доброму усмехнулся и отправился на кухню.Мы с Олей хорошенько выпили, пообщались друг с другом, а заночевать я решил у неё.Я проснулся в час ночи. Мне было совершенно неясна причина пробуждения. Полчаса я пытался вновь заснуть, но понял, что бодрствование взяло верх. Тогда я встал, взял со стола пачку сигарет, открыл окно и закурил. На улице было лето, тепло. Во всём дворе свет в окнах не горел. Лишь в отдалённых домах можно было видеть жёлтые огоньки света. Садик, стоявший посреди двора, тоже был пуст и тих. Увидеть в нём какие-либо изменения мне довелось не сразу. Сначала я начал приглядываться к тёмному пятну прямо на стене перед входом. Когда мои глаза полностью привыкли к темноте, я разглядел контуры и обомлел. От изумления из рук выпала сигарета. Это был тот самый орёл, летящий через поток горящих частиц. Я хорошенько потряс головой, но тут же отпрянул от окна. Весь детский сад был покрыт всё теми же психоделическими изображениями, что и в моём глубоком детстве.Но ведь ещё вечером не было ни одной подобной картинки. Я не мог оторвать глаз от этого зрелища, однако вплотную к окну не подходил. Я вспомнил все эти изображения. Даже смог вспомнить, что на стенах красовались не только неадекватные рисунки, но и вполне понятные, хоть и очень жуткие. В частности, младенец, лежащий в маленькой могилке, изображённый на задней стене веранды, который пугал меня по пути от садика. Однако в тот же момент я смог увидеть то, чего в глубоком детстве ни разу не видел. А если бы увидел, чёрт знает, что стало бы с моей психикой. В затемнённых окнах своей бывшей спальни я увидел детей. Эта была обычная группа детей, они стояли перед окном, аккуратно, будто перед фотографией. То ли от темноты, то ли привиделось спросонья, но мне показалось, что они все серые, как мумии, а их рты двигаются в такт друг с другом, будто они поют какую-то песню. Я не мог слышать, что они поют, так как меня отделяло от них весомое расстояние и толстый слой стекла детского сада. Это был настоящий кошмар. Хоть я и понимал, что меня от них отделяет большое расстояние, я запаниковал, закрыл и зашторил окна, а потом лёг в кровать. Олю мне удалось не разбудить, но заснуть я не мог и лежал с открытыми глазами около двадцати минут. Вскоре это закончилось, и мне каким-то чудом удалось провалиться в сон. Кошмаров, на моё счастье, не последовало.Наутро столь сильной паники не было, но в окно я решился посмотреть только через два часа после пробуждения. Ну да, никаких рисунков на стенах и серых детей в здании. Разве что обычные дети уже во всю резвились на площадке. Тогда что это было? Неужели привиделось? А может, приснилось? Это была какая-то чепуха. Я не мог поверить в то, что подобное действительно могло произойти. Я решил углубиться в исследование этого феномена. Мне приходилось гулять днём возле садика и расспрашивать заведующих и воспитателей. Почти все старые работники детского сада давно уволились с работы, а выбить информацию с новичков было невозможно. Меня пару раз выгоняли охранники, а я всё продолжал ходить и осматривать стены, на которых виднелись частички краски, остатки этих рисунков. Вскоре мне удалось найди в садике одну старую знакомую - воспитательницу. От неё я узнал, что изображения эти были сделаны художником, по имени Юрий Спициын, а потом были смыты по жалобам родителей на то, что их дети постоянно страдают ночными кошмарами и до жути боятся этих изображений. Про тех детей, что мне довелось увидеть той ночью, я ничего узнать не смог, однако совсем недавно мне приснился сон, где я, находясь в кругу этих детей, стоя перед окном спальни, пою какую-то странную немелодичную песню, напоминающую по своей звуковой составляющей режущий уши вой. Если об этом ничего неизвестно, то, скорее всего, это как-то связано с моим прошлым. Надеюсь, что на будущем это никак не скажется.

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