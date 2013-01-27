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Истории из жизни

Загадочный зверь

Загадочный зверь

Хотелось бы рассказать свою мистическую историю, которая случилось со мной в июле 2013 года. В это знойное лето мы с приятелями часто ездили на затопленный карьер поблизости поселка Нижняя Крынка, в Донецкой области. Там мы купались, отдыхали, рыбачили, в общем, хорошо проводили время.

Так вот, однажды мы решили взять палатки и остаться с ночевкой, посидеть у костра. Захватили гитару и много еды.

Пока располагались и ставили палатки, опустился вечер, начало темнеть. Мы поспешили в находящийся рядом хвойный лес, чтоб успеть до сумерек собрать хвороста для костра. Нас было пятеро: две девушки остались у палаток, а мы втроем с парнями отправились в лес. Чтоб быстрее насобирать сухих веток, мы разделились по одному и разбрелись в разные стороны, время от времени перекрикиваясь, чтоб не уйти слишком далеко.

В основном я смотрел себе под ноги, поэтому зверь, появившийся передо мной примерно в 20 метрах, стал для меня полной неожиданностью. Зверь стоял спиной, на задних лапах, спина его была покрыта короткой жесткой шерстью. В первый момент я подумал, что это медведь, но тут же отверг эту версию – сходство с медведем было довольно поверхностным. Похоже, зверь меня не видел и не чуял, он издавал какие-то странные звуки, напоминавшие тихое рычание.

Я застыл, охваченный диким ужасом и в то же время крайне изумленный. В следующую минуту я услышал голос друга, в очередной раз решившего провести перекличку. Существо в тот же миг резко обернулось. Вряд ли я забуду выражение его лица, если таковым его можно назвать. Черты его были грубы и отдаленно напоминали человеческое лицо, но сильно изуродованное и обезображенное. Зверь бросился прочь, а я сломя голову побежал из леса. Сердце сильно колотилось, лоб был в холодном поту, в голову никакие мысли, кроме того, что я повстречался с оборотнем, не шли.

Остановился я лишь тогда, когда выбежал из леса, оглянувшись на бегу и поняв, что никто меня не преследует. Лихорадочно трясясь, я поспешил все же к палаткам. Девчонки очень удивились, увидев меня в таком состоянии. Я сбивчиво рассказал о том, что случилось. Вскоре подошли друзья. Я рассказал свою историю еще раз. Никто мне не поверил. Все решили, что я просто хочу их напугать и во время моей исповеди лишь улыбались и отпускали различные шутки. Думаю, будет излишним говорить о том, что все мои попытки убедить друзей немедленно свернуться и уехать отсюда были тщетны.

Это была жуткая ночь. Я ни на секунду не сомкнул глаз. Казалось, что зверь вот-вот ворвется в палатку и растерзает нас…

К счастью, история эта закончилась не как какой-нибудь второсортный фильм ужасов. Ничего не случилось. Утром мы собрались и уехали домой. Однако с тех пор я стараюсь как можно реже выбираться на карьер, а о том, чтоб ночевать там, не может быть и речи.

Автор: Вадим Донецкий.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 648Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Карьер ночёвка в палатках зверь в лесу оборотень

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 12:00
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 109
видимо, вы его тоже напугали)
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: Татушка
Сегодня, 15:02
0
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Комментариев: 46
А что! Оборотни сейчас не редкость! А этот еще и трусоват оказался!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#3 написал: Ежунька
Сегодня, 16:12
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Рассказ от лица оборотня: "Гуляю тихо-мирно по лесу, вдыхая свежий ночной воздух и наслаждаясь тишиной. И вдруг слышу, как кто-то заорал неподалёку как резаный. Обернулся, а в двадцати метрах от меня стоит подозрительного вида человек. Я испугался, убежал и решил больше не посещать этот страшный лес. Кто знает, какие у незнакомца были намерения...". flushed
Зарегистрирован: 23.10.2016
#4 написал: Talisha
Сегодня, 17:22
0
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Репутация: (949|0)
Публикаций: 42
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Мда, напугали вы зверька, кто бы он ни был...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#5 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 18:54
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 71
Похоже, зверь меня не видел и не чуял, он издавал какие-то странные звуки, напоминавшие тихое рычание.

Это был близорукий оборотень. За 20 метров он не мог рассмотреть человека..
Зарегистрирован: 23.04.2014
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