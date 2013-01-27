Загадочный зверь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 648 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 08:10 by

Хотелось бы рассказать свою мистическую историю, которая случилось со мной в июле 2013 года. В это знойное лето мы с приятелями часто ездили на затопленный карьер поблизости поселка Нижняя Крынка, в Донецкой области. Там мы купались, отдыхали, рыбачили, в общем, хорошо проводили время.Так вот, однажды мы решили взять палатки и остаться с ночевкой, посидеть у костра. Захватили гитару и много еды.Пока располагались и ставили палатки, опустился вечер, начало темнеть. Мы поспешили в находящийся рядом хвойный лес, чтоб успеть до сумерек собрать хвороста для костра. Нас было пятеро: две девушки остались у палаток, а мы втроем с парнями отправились в лес. Чтоб быстрее насобирать сухих веток, мы разделились по одному и разбрелись в разные стороны, время от времени перекрикиваясь, чтоб не уйти слишком далеко.В основном я смотрел себе под ноги, поэтому зверь, появившийся передо мной примерно в 20 метрах, стал для меня полной неожиданностью. Зверь стоял спиной, на задних лапах, спина его была покрыта короткой жесткой шерстью. В первый момент я подумал, что это медведь, но тут же отверг эту версию – сходство с медведем было довольно поверхностным. Похоже, зверь меня не видел и не чуял, он издавал какие-то странные звуки, напоминавшие тихое рычание.Я застыл, охваченный диким ужасом и в то же время крайне изумленный. В следующую минуту я услышал голос друга, в очередной раз решившего провести перекличку. Существо в тот же миг резко обернулось. Вряд ли я забуду выражение его лица, если таковым его можно назвать. Черты его были грубы и отдаленно напоминали человеческое лицо, но сильно изуродованное и обезображенное. Зверь бросился прочь, а я сломя голову побежал из леса. Сердце сильно колотилось, лоб был в холодном поту, в голову никакие мысли, кроме того, что я повстречался с оборотнем, не шли.Остановился я лишь тогда, когда выбежал из леса, оглянувшись на бегу и поняв, что никто меня не преследует. Лихорадочно трясясь, я поспешил все же к палаткам. Девчонки очень удивились, увидев меня в таком состоянии. Я сбивчиво рассказал о том, что случилось. Вскоре подошли друзья. Я рассказал свою историю еще раз. Никто мне не поверил. Все решили, что я просто хочу их напугать и во время моей исповеди лишь улыбались и отпускали различные шутки. Думаю, будет излишним говорить о том, что все мои попытки убедить друзей немедленно свернуться и уехать отсюда были тщетны.Это была жуткая ночь. Я ни на секунду не сомкнул глаз. Казалось, что зверь вот-вот ворвется в палатку и растерзает нас…К счастью, история эта закончилась не как какой-нибудь второсортный фильм ужасов. Ничего не случилось. Утром мы собрались и уехали домой. Однако с тех пор я стараюсь как можно реже выбираться на карьер, а о том, чтоб ночевать там, не может быть и речи.Автор: Вадим Донецкий.

Ключевые слова: Карьер ночёвка в палатках зверь в лесу оборотень

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