Земля - гигантский карьер? Продолжение

Земля - гигантский карьер? ПродолжениеТеперь переходим к самой страшной части. Сейчас я вам покажу как создаются пустыни на Земле. Обратите внимание, как роторный экскаватор снимает слой за слоем породу с больших площадей.
Еще одно фото. Здесь их 2. Они сразу два пласта снимают с одной площади. В левом нижнем углу большой бульдозер едет. Оцените масштабы.
Смотрите, экскаватор снимает пласт высотой метров 30-40. Дно карьера огромной площади и оно абсолютно ровное как стол. Удобное для перемещения экскаватора.
Еще пара фото:
Оказывается, на нашей планете есть карьеры размером с несколько стран или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана, Ирана нет плодородных почв на большей части, потому что с почти всей площади этих стран сняли слой породы толщиной метров 100 вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий - это гигансткие затопленные карьеры. Да все площади на планете, окрашенные в гугл мапс в желтый цвет, - это дно карьеров.
Смотрите. Урочище Босжира находится в западной части плато Устюрт. Казахстан. Вы видите, что возвышенности позади Фольксвагена - это стенка, сформированная роторным экскаватором?
Еще плато Устюрт. В центре снимка стоит група автомобилей. Насколько хватает глаз - снят верхний слой почвы толщиной метров 100. Если плеснуть сюда воды слоем метров 15, то получится аналог Азовского моря.
Азовское море. Затопленный старый карьер. Дно ровное, как стол, по которому катались роторные экскаваторы. Максимальная глубина 15 метров. Возможно, добывали торий. Наберите в гугле - радиоактивные пески Азова.
Край пустыни Каракум. Площадь 350 000 км². Впечатление, что на планете работал какой то планетарный потрошитель.
В реальности карьер. Для населения - Каньон Янгикала. Туркменистан.
В реальности карьер. Для населения - Плато Тузбаир. Казахстан
США, Monument Valley. Раньше площадь этой территории была высотой по макушку огрызка прямо по курсу. Срыт пласт высотой неколько сотен метров.
США, Monument Valley. Здесь то же самое.
Намибия. Пустыня - это дно карьера.
Египет. Срыт верхний слой вместе с почвой. Еще и пожгли ядерным.
Большая часть Австралии срыто подчистую. Почвы нет, сплошь красная пустыня.
Австралия.
Нигерия. Пустыня.
ывод такой по пустыням: они полностью антропогены. Появились в результате длительной и варварской металлургической деятельности. И даже более того. Смело можете в своем лексиконе заменять слова каньон, ущелье, скала, овраг, плато, горное озеро, просто озеро - на слова карьер, рудник и затопленный карьер, затопленный рудник.
На старых заграничных картах 16-17 веков, где территория Украины, России и других бывших республик часто отмечена как Тартария, реки текут более-менее прямо, плавно поворачивая. Современные реки на этой территории сильно петляют, иной раз поворачивая на 180 градусов. Вот, например, скриншот реки Тобол в Сибири:
Один берег у таких рек часто выше другого, и это объясняют силой Кореолиса.
А теперь фото реки в Воронежской области. Место называется "Кривоборье". Река по этой петле раньше не текла. Она потекла сюда, когда изменилась высота ландшафта после изъятия грунта роторным экскаватором.
Кривоборье с другого ракурса. На островке посередине, поросшем кустами стоял роторный экскаватор.
А что нам официальная наука говорит об этом карьере? Цитирую:
Обрыв «Кривоборье» - это огромный овраг, геологический разрез, который является ценным для изучения геологического прошлого Воронежской области. По особенностям строения почвы и органическим останкам геологи восстанавливают природные события, которые произошли здесь несколько тысячелетий назад.
Свое наименование «Кривоборье» получило в честь формы леса, который расположен на одном из его обрывов. Это сосновый бор, в котором обитают многие крупные дикие животные. В настоящее время «Кривоборье» считается национальным памятником природы. На его территории запрещена любая деятельность, кроме экскурсионной и образовательной. В это место часто приезжают студенты геологических и географических факультетов, чтобы заняться исследовательскими разработками.
Пока все геологи планеты безуспешно восстанавливают какие же природные события произошли в Кривоборье несколько тысячелетий назад, я сделаю это за них - роторный экскаватор 200-300 лет назад, судя по неосыпавшемуся склону. И такая ситуация характерна для всей планеты. Часто в разговоре можно услышать обвинения в конспирологии. Дескать, спрятать ничего от общества невозможно. И в этом есть доля истины. Зачем прятать, если все на виду и никто не видит?
Или вот еще. Очевидно, что работал по известняку роторный экскаватор в Швейцарии. Но людям преподносят:
Крё-дю-Ван (Creux-du-Van), гигантская скалистая впадина в форме подковы шириной 1400 метров и высотой около 200 метров, природный амфитеатр, образовавшийся в результате эрозии скальных пород на территории горного массива Юра в кантоне Невшатель.
Сибирь. Анабарское Плато. Река Джогджо.
Идем дальше.
Ставим себя на место того, кто потрошит планету, и переходим к следующему металлургическому этапу. Породу с определенным содержанием нужного элемента добыли. Что с ней делать дальше? Прежде, чем ее отправить на переплавку или извлечение нужного элемента каким-либо другим способом, руду нужно обогатить, чтобы повысить процент содержания. Для этого ее отправляют на ГОКи - горно-обогатительные комбинаты. Там отделяют концентрат, а пустую отработанную породу вывозят в отвал или на террикон. Вы логично спросите меня, а где залежи пустой породы при таких гигантских объемах добычи руды? И я обязан вам показать. Замените в своем лексиконе слова холм, курган, вулкан, сопка на слова отвал и террикон и все станет на свои места в вашей голове. Но лучше один раз увидеть:)
Это терриконы с отработанной породой Донбаса. Их высота иногда достигает 200-300 метров. Внутри них часто идут химические реакции, они горят и иногда взываются, когда внутри накапливается избыточное давление.
И еще.
А это просто террикон Везувий в Италии, высотой 1281 метр. Но его назвали вулканом, так как он горит и один раз взорвался. И еще его так назвали, чтобы вы не догадались:)
Заглянем ему в кальдеру? Если это вулкан, то стены кальдеры должны быть оплавлены жидкой лавой. А если террикон, то стены будут слоистыми и будут состоять из рассыпчатой породы, которую можно копать лопатой. Смотрим внимательно. И что мы видим? Террикон.
А этот террикон - сопка Ключевского. Горит. 4850 метров.
Террикон "вулкан" Таранаки в Новой Зеландии. Ну где застывшие кристаллизованные потоки лавы? Склоны полностью состоят из сыпучей породы.
А это террикон Санта-Анна в Сальвадоре
А это взорванная вершина террикона Попокатепетль в Мексике. Высота 5426 метров.
Террикон Малый Семячик, Камчатский край
Из Википедии:
Представляет собой короткий хребет длиной по верху около 3 км, состоящий из трёх слившихся конусов — северного древнего, являющегося наиболее высоким (1560 м)
Толбачик
Из википедии:
Вулканический массив на Камчатке, в юго-западной части Ключевской группы вулканов. Высота – 3682 метра, в состав входят Острый Толбачик (3682 м) и слившийся с ним Плоский Толбачик (действующий, высота – 3140 м). На склонах Плоского Толбачика и в примыкающем к нему Толбачинскому долу расположено более 120 шлаковых конусов.
Шлаковых, Карл!
Вы еще не отложили 4 зарплаты чтобы посетить склоны террикона Фудзияма в Японии? Поторопитесь, оно того стоит:)
С терриконами разобрались. Теперь переходим к отвалам, которые не имеют ярко выраженную конусную форму. Тут правило такое: если рыхлый, слоистый и можно копать лопатой, то, скорее всего, отвалы пустой породы, которые навалили наши предки, торопясь жить.
Вот, например, шикарный геологический парк в Китае Zhangye Danxia. Цветные горы, красота. Под охраной государства, естественно. Туристов водят исключительно по проложенныи тропинкам, чтобы не дай Бог туристы не провалились в эту токсичную отработанную хню.
Отвал - гора Шмидтиха, Норильск
Или например идете вы по долине реки Сугран, на Памире. Вокруг навалено какой-то земли кучами, не растет ничего. А это отвалы.
Горы Пятигорска очень похожи на терриконы
Филиппины - одно из самых желаемых мест для посещения на планете, и если вы мало что знаете о Филиппинах, то вам непременно стоит послушать о знаменитом на весь мир острове Бохоль. Знаменитым он стал благодаря «шоколадным холмам», которые растянулись на территории около 50 квадратных километров, в количестве 1268 возвышенностей правильной конусной формы высотой до 100 метров.
В общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома - присмотритесь, задумайтесь. Скорей всего он будет рукотворный.
Кстати, один из читателей у меня в блоге дал интересную наводку.
Многие спрашивают о том, где находятся отвалы от обогатительного производства, которые должны быть соизмеримы с показанными масштабами добычи.
В тоже время, мы имеем огромное количество песка в пустынях, происхождение которого никто пока толком объяснить так и не смог, особенно когда пустыни нахоядтся внутри континентов. Вполне вероятно, что песок это и есть отходы обогатительного процесса. Если мы производим обогащение химическим способом, то для лучшего контакта химиката с породой её необходимо измельчить, чтобы увеличить площадь поверхности. То есть, песок для этих целей подходит лучше всего. При этом после обгащения остаётся только пустая порода, то бишь кремний или кварц, а всё остальное, включая металлы и их соединения, переходит в раствор. Пустую породу потом выбрасываем.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что песчаных россыпей полно на всех континентах, даже в центре Сибири. При этом многие из них расположены относительно недалеко от мест добычи, как тот же "Великий каньон" и пустыня Невада в США. В Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Египте пустыни также соседствуют с горами, у которых имеются следы разработок.
Много песка по долинам рек, что тоже укладывается в эту версию. Песок сыпали в реку, а поток разносил его вдоль русла.
Ещё один аргумент, в пользу данной версии, состоит в том, что в большинстве случаев речной песок состоит именно из "пустой породы", то бишь кремния или кварца, а не из тех минералов, которые встречаются вдоль русла рек.
Выводы этой истории можно сделать такие:
1. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на Земле потребляется хорошо если 5% от добытого. Земля похожа на чей то гигантский карьер. Возможно, человечество этот карьер просто обслуживает.
2. Люди приходят и уходят, государства появляются и разрушаются, нации формируются сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется: Божьи жернова мелют медленно, но верно
Стихотворение, взятое по ссылке:
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.
Автор: wakeuphuman.
Источник.
Сегодня, 00:13 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 2
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