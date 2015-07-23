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Страшно интересно

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Теперь переходим к самой страшной части. Сейчас я вам покажу как создаются пустыни на Земле. Обратите внимание, как роторный экскаватор снимает слой за слоем породу с больших площадей.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Еще одно фото. Здесь их 2. Они сразу два пласта снимают с одной площади. В левом нижнем углу большой бульдозер едет. Оцените масштабы.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Смотрите, экскаватор снимает пласт высотой метров 30-40. Дно карьера огромной площади и оно абсолютно ровное как стол. Удобное для перемещения экскаватора.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Еще пара фото:

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Оказывается, на нашей планете есть карьеры размером с несколько стран или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана, Ирана нет плодородных почв на большей части, потому что с почти всей площади этих стран сняли слой породы толщиной метров 100 вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий - это гигансткие затопленные карьеры. Да все площади на планете, окрашенные в гугл мапс в желтый цвет, - это дно карьеров.

Смотрите. Урочище Босжира находится в западной части плато Устюрт. Казахстан. Вы видите, что возвышенности позади Фольксвагена - это стенка, сформированная роторным экскаватором?

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Еще плато Устюрт. В центре снимка стоит група автомобилей. Насколько хватает глаз - снят верхний слой почвы толщиной метров 100. Если плеснуть сюда воды слоем метров 15, то получится аналог Азовского моря.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Азовское море. Затопленный старый карьер. Дно ровное, как стол, по которому катались роторные экскаваторы. Максимальная глубина 15 метров. Возможно, добывали торий. Наберите в гугле - радиоактивные пески Азова.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Край пустыни Каракум. Площадь 350 000 км². Впечатление, что на планете работал какой то планетарный потрошитель.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

В реальности карьер. Для населения - Каньон Янгикала. Туркменистан.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

В реальности карьер. Для населения - Плато Тузбаир. Казахстан

Земля - гигантский карьер? Продолжение

США, Monument Valley. Раньше площадь этой территории была высотой по макушку огрызка прямо по курсу. Срыт пласт высотой неколько сотен метров.

Земля - гигантский карьер? Продолжение


США, Monument Valley. Здесь то же самое.

Земля - гигантский карьер? Продолжение


Намибия. Пустыня - это дно карьера.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Египет. Срыт верхний слой вместе с почвой. Еще и пожгли ядерным.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Большая часть Австралии срыто подчистую. Почвы нет, сплошь красная пустыня.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Австралия.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Нигерия. Пустыня.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

ывод такой по пустыням: они полностью антропогены. Появились в результате длительной и варварской металлургической деятельности. И даже более того. Смело можете в своем лексиконе заменять слова каньон, ущелье, скала, овраг, плато, горное озеро, просто озеро - на слова карьер, рудник и затопленный карьер, затопленный рудник.

На старых заграничных картах 16-17 веков, где территория Украины, России и других бывших республик часто отмечена как Тартария, реки текут более-менее прямо, плавно поворачивая. Современные реки на этой территории сильно петляют, иной раз поворачивая на 180 градусов. Вот, например, скриншот реки Тобол в Сибири:

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Один берег у таких рек часто выше другого, и это объясняют силой Кореолиса.

А теперь фото реки в Воронежской области. Место называется "Кривоборье". Река по этой петле раньше не текла. Она потекла сюда, когда изменилась высота ландшафта после изъятия грунта роторным экскаватором.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Кривоборье с другого ракурса. На островке посередине, поросшем кустами стоял роторный экскаватор.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

А что нам официальная наука говорит об этом карьере? Цитирую:
Обрыв «Кривоборье» - это огромный овраг, геологический разрез, который является ценным для изучения геологического прошлого Воронежской области. По особенностям строения почвы и органическим останкам геологи восстанавливают природные события, которые произошли здесь несколько тысячелетий назад.
Свое наименование «Кривоборье» получило в честь формы леса, который расположен на одном из его обрывов. Это сосновый бор, в котором обитают многие крупные дикие животные. В настоящее время «Кривоборье» считается национальным памятником природы. На его территории запрещена любая деятельность, кроме экскурсионной и образовательной. В это место часто приезжают студенты геологических и географических факультетов, чтобы заняться исследовательскими разработками.

Пока все геологи планеты безуспешно восстанавливают какие же природные события произошли в Кривоборье несколько тысячелетий назад, я сделаю это за них - роторный экскаватор 200-300 лет назад, судя по неосыпавшемуся склону. И такая ситуация характерна для всей планеты. Часто в разговоре можно услышать обвинения в конспирологии. Дескать, спрятать ничего от общества невозможно. И в этом есть доля истины. Зачем прятать, если все на виду и никто не видит?

Или вот еще. Очевидно, что работал по известняку роторный экскаватор в Швейцарии. Но людям преподносят:
Крё-дю-Ван (Creux-du-Van), гигантская скалистая впадина в форме подковы шириной 1400 метров и высотой около 200 метров, природный амфитеатр, образовавшийся в результате эрозии скальных пород на территории горного массива Юра в кантоне Невшатель.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Сибирь. Анабарское Плато. Река Джогджо.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Идем дальше.
Ставим себя на место того, кто потрошит планету, и переходим к следующему металлургическому этапу. Породу с определенным содержанием нужного элемента добыли. Что с ней делать дальше? Прежде, чем ее отправить на переплавку или извлечение нужного элемента каким-либо другим способом, руду нужно обогатить, чтобы повысить процент содержания. Для этого ее отправляют на ГОКи - горно-обогатительные комбинаты. Там отделяют концентрат, а пустую отработанную породу вывозят в отвал или на террикон. Вы логично спросите меня, а где залежи пустой породы при таких гигантских объемах добычи руды? И я обязан вам показать. Замените в своем лексиконе слова холм, курган, вулкан, сопка на слова отвал и террикон и все станет на свои места в вашей голове. Но лучше один раз увидеть:)

Это терриконы с отработанной породой Донбаса. Их высота иногда достигает 200-300 метров. Внутри них часто идут химические реакции, они горят и иногда взываются, когда внутри накапливается избыточное давление.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

И еще.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

А это просто террикон Везувий в Италии, высотой 1281 метр. Но его назвали вулканом, так как он горит и один раз взорвался. И еще его так назвали, чтобы вы не догадались:)

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Заглянем ему в кальдеру? Если это вулкан, то стены кальдеры должны быть оплавлены жидкой лавой. А если террикон, то стены будут слоистыми и будут состоять из рассыпчатой породы, которую можно копать лопатой. Смотрим внимательно. И что мы видим? Террикон.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

А этот террикон - сопка Ключевского. Горит. 4850 метров.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Террикон "вулкан" Таранаки в Новой Зеландии. Ну где застывшие кристаллизованные потоки лавы? Склоны полностью состоят из сыпучей породы.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

А это террикон Санта-Анна в Сальвадоре

Земля - гигантский карьер? Продолжение

А это взорванная вершина террикона Попокатепетль в Мексике. Высота 5426 метров.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Террикон Малый Семячик, Камчатский край
Из Википедии:
Представляет собой короткий хребет длиной по верху около 3 км, состоящий из трёх слившихся конусов — северного древнего, являющегося наиболее высоким (1560 м)

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Толбачик
Из википедии:
Вулканический массив на Камчатке, в юго-западной части Ключевской группы вулканов. Высота – 3682 метра, в состав входят Острый Толбачик (3682 м) и слившийся с ним Плоский Толбачик (действующий, высота – 3140 м). На склонах Плоского Толбачика и в примыкающем к нему Толбачинскому долу расположено более 120 шлаковых конусов.
Шлаковых, Карл!

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Вы еще не отложили 4 зарплаты чтобы посетить склоны террикона Фудзияма в Японии? Поторопитесь, оно того стоит:)

Земля - гигантский карьер? Продолжение

С терриконами разобрались. Теперь переходим к отвалам, которые не имеют ярко выраженную конусную форму. Тут правило такое: если рыхлый, слоистый и можно копать лопатой, то, скорее всего, отвалы пустой породы, которые навалили наши предки, торопясь жить.

Вот, например, шикарный геологический парк в Китае Zhangye Danxia. Цветные горы, красота. Под охраной государства, естественно. Туристов водят исключительно по проложенныи тропинкам, чтобы не дай Бог туристы не провалились в эту токсичную отработанную хню.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Отвал - гора Шмидтиха, Норильск

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Или например идете вы по долине реки Сугран, на Памире. Вокруг навалено какой-то земли кучами, не растет ничего. А это отвалы.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Горы Пятигорска очень похожи на терриконы

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Филиппины - одно из самых желаемых мест для посещения на планете, и если вы мало что знаете о Филиппинах, то вам непременно стоит послушать о знаменитом на весь мир острове Бохоль. Знаменитым он стал благодаря «шоколадным холмам», которые растянулись на территории около 50 квадратных километров, в количестве 1268 возвышенностей правильной конусной формы высотой до 100 метров.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

В общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома - присмотритесь, задумайтесь. Скорей всего он будет рукотворный.

Кстати, один из читателей у меня в блоге дал интересную наводку.
Многие спрашивают о том, где находятся отвалы от обогатительного производства, которые должны быть соизмеримы с показанными масштабами добычи.
В тоже время, мы имеем огромное количество песка в пустынях, происхождение которого никто пока толком объяснить так и не смог, особенно когда пустыни нахоядтся внутри континентов. Вполне вероятно, что песок это и есть отходы обогатительного процесса. Если мы производим обогащение химическим способом, то для лучшего контакта химиката с породой её необходимо измельчить, чтобы увеличить площадь поверхности. То есть, песок для этих целей подходит лучше всего. При этом после обгащения остаётся только пустая порода, то бишь кремний или кварц, а всё остальное, включая металлы и их соединения, переходит в раствор. Пустую породу потом выбрасываем.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что песчаных россыпей полно на всех континентах, даже в центре Сибири. При этом многие из них расположены относительно недалеко от мест добычи, как тот же "Великий каньон" и пустыня Невада в США. В Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Египте пустыни также соседствуют с горами, у которых имеются следы разработок.
Много песка по долинам рек, что тоже укладывается в эту версию. Песок сыпали в реку, а поток разносил его вдоль русла.
Ещё один аргумент, в пользу данной версии, состоит в том, что в большинстве случаев речной песок состоит именно из "пустой породы", то бишь кремния или кварца, а не из тех минералов, которые встречаются вдоль русла рек.

Земля - гигантский карьер? Продолжение

Выводы этой истории можно сделать такие:
1. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на Земле потребляется хорошо если 5% от добытого. Земля похожа на чей то гигантский карьер. Возможно, человечество этот карьер просто обслуживает.

2. Люди приходят и уходят, государства появляются и разрушаются, нации формируются сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется: Божьи жернова мелют медленно, но верно

Стихотворение, взятое по ссылке:
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.



Автор: wakeuphuman.
Источник.
Сегодня, 00:13 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Карьер отвал террикон песок пустыня добыча обогащение

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 00:30
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Эххх. Люблю я эту тему. Забористая трава у автора. ))
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#2 написал: Tigger power
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Так все складно, самое главное, описано) +++
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