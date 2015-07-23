Земля - гигантский карьер?

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:59 by

Я утверждаю, что нынешняя цивилизация лишь тень ушедшей. Мы дети в сравнении с ними. Через промышленное оборудование прошлой цивилизации это доказать нельзя, так его просто утилизировали-переплавили. Например, после развала СССР, алкаши рыли траншеи и кабеля и водопроводные трубы из под земли доставали чтобы сдать на пункт приема метала. А как же доказать? А легко. Если ушедшая цивилизация была гораздо развитей нашей, то для функционирования ее индустриально-промышленного и металургического комплекса тоже была нужна вся таблица Менделеева. И все изотопы элементов. А находятся почти все элементы периодической системы в горной породе и земле. Значит, мне вам нужно показать масштабные следы изьятия породы со склонов гор, с поверхности земли и из под земли. А также следы переработанной пустой породы после ее обогащения на горно-обогатительных комбинатах прошлого. Этим и займемся. Буду использовать метод аналогии, так он очень нагляден.До 18 века жилые дома строили почти исключительно из известняка.Для распила использовали передовые станки, на которых изготовляли идеальные параллелепипеды. В шов кладки из таких известняковых блоков вы не просуните лезвие. Вот фото дома в Крыму, первый этаж которого засыпан глиной на три-четыре метра, как во всех городах на территории бывшего СССР. В Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи все дома, которые утоплены в грунт на 3-4 метра имеют кладку такого качества.роходит 200 лет, и во времена СССР вот такая кладка из известняка считается очень неплохой:Кладку качеством как на первом фото уже не применяют нигде. Это называется регресс.Теперь смотрим, в каких объемах и как долго на этой планете добывался известняк, основной строительный материал. На примере Крыма, так как я отсюда и местные пейзажи и катакомбы натолкнули меня на правильный путь.Это Эски-Кермен. Вам безграмотные гиды расскажут, что это один из пещерных городов Крыма, где жили люди.На мой вопрос об этой колее мне сказали, что эта колея сделана колесами телег местной знати.Вот еще один "пещерный город" Крыма - Чуфут-Кале.А вот это - современный крымский карьер по добыче известняка. С выпиленным помещением карьерщика. Видимо, там удобно инструмент хранить. Мысленно отправьте этот карьер в будущее на 10000-20000 лет, примените к нему эффект ветровой и водной эрозии, и что вы получите на выходе? Правильно, еще один "пещерный город" Крыма. Колея на верхнем фото, как вы поняли, оставлена вагонеткой, на которой вывозили пиленный камень. Хотя, в постъядерную эру, карьер - неплохое место для выживальщиков. Видимо, он использовался как защищенный городок.Идем дальше. В Крыму тысячи километров катакомб, в которых пилился известняк. Объемы просто запредельные. Причем официально заявляется, что камень добывался со времен "древних греков", до нашей эры еще. Пилился ручными пилами и добывался зубилами с заступами. Я сходил на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни. К сожалению, не сделал фото. На потолке четко видно следы дисковых пил, причем толщина диска 4 мм. Диаметр диска примерно 2 метра - это хорошо видно на стенах, когда после пропила блок отламывали, то в месте в котором диск остановился четко видно диаметр. Будете в катакомбах обратите внимание.На этом фото, сделанном до революции 1917 года вы видите, что из известнякового склона аккуратно выпилен сегмент, на дне которого проходит железная дорога и построены дома.Теперь очень важный снимок Инкерманского карьера (современное название Шампаны) сделанного в 1890 году. На нем видим пропиленный проход сквозь холм шириной метров 100 и высотой метров 80. В стенах пропила огромные ниши, в них стоят одноэтажные дома. Под вертикальной стеной видим наваленые в виде склона мелкие некондиционные куски известняка и известняковую крошку, которая сыпалась из под пил. Некоторые из этих ниш являются началом катакомб, которые простираются на сотни километр вглубь. Велась масштабная подземная добыча известняка. Во времена ВОВ в этих катакомбах располагался штаб, госпиталь, цех по пошиву одежды, склады. Внутрь свободно заезжали грузовики. При отступлении входы взорвали. Кстати, древние катакомбы есть под любым городом планеты. Погуглите. Под Одессой протяженность катакомб 2500 км.А теперь вскрываем манипуляцию. То, что вам подают под видом скал, каньонов и ущелий. есть ни что иное, как карьеры. Как очень древние карьеры, так и относительно свежие.Итак, Крым, Белогорск. Белая скала. Это известняковый карьер. Стена образовалась в результате среза склона холма.У подножия стены характерная насыпь из известняковой крошки и некондиции.Дальше - больше. Видите этот проход, из которого изъяли массу известняка в Бахчисарайском районе? Его выдают за долину. Склоны известняковой крошки под стенами уже покрыты дубовыми лесами.То же самое. Бахчисарайский районНа этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода из перебитого водоносного слоя или сюда завернул ручей, который раньше тек по другому маршруту. Это норма дня любого карьера. Река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. Он будет дамбой на ее пути. Многие из вас, кто в возрасте, видели в детстве ручьи, которые текут из небольшой вертикальной стеночки из известняка или другой породы. Вот за 20-30-40 лет этот ручей увеличил диаметр отверстия, из которого он вытекает? То-то и но.Ну что, масштабы камнедобычи в маленьком Крыму вас впечатляют? Забегая вперед скажу, что это пока мелочи. На этой планете нет ни одного куба породы, наверное на 100 метров вглубь по всей площади, который бы не был в свое время добыт, перемолот, пережеван и выброшен. Это не планета, это гигантский карьер на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева.А сейчас смотрите на фото и обращайте внимание на ярусное строение карьеров и рудников. Добыча железной руды на Лебединском месторождении открытым взрывным способом.Магнитная гора, УралЧеремшанские никелевые рудникиМедные рудники, Kennecott Utah UsaКарьер Восток. Руда.Медный карьер Бингем-Каньон в Юте, СШАМагниевый карьер в НаварреРоторный экскаватор. Потребляемая мощность в районе 4-5 мегаватт. Но по ним будет подробнее дальше. Просто запомните, как он выбирает породу. Формирует, фактически, каньон с крупными ярусами.Роторный экскаватор ярусами срезает горный массив. Сформировал структуру с прямыми углами, если смотреть сверху.Еще один экскаватор выбрал породу полукругом перед собойА теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют названия по имени некоего "первооткрывателя". Неужели академики и профессора от геологии и географии не видят этого?"Гора" на Кольском полуострове. Название не знаю."Горы". Антарктида. Выбранная полукругом порода роторным экскаватором в Антарктиде, которая только открыта была в 1820 году!Антарктида. Тут даже следы от гусениц тяжелой техники сохранились.Гренландия. Горы Воткинса. Как вам масштабы добычи? Но это еще цветочки.Гренландия. Рейс Франкфурт- Лос-Анжелес. Собственноручно сделанное фото от блогера ￼yamaha3. Взял из комментариев.Gunnbjorn. Высочайшая гора Гренландии. 3700 метров. Не проблема. Выпотрошили почти полностью.Svalbard, Норвегия. Aurora Borealis на фоне карьераАнтарктида. Transantarctic Mountains. У подножия еще видны следы техникиАнтарктида. Transantarctic Mountains. Система карьеров. Обращайте внимание на задний план.Гора Кайлас. Тибет. Высота 6638 метров! Вы видели чтобы в наше время на такую высоту поднимали тяжелую горнодобывающую технику?Гора Кайлас. Тибет.Долина Гоблина, State Park Utah, UsaGloss Mountains State Park, Oklahoma, Usa. Верх цинизма отработанные карьеры называть национальными парками.Сейчас вдохните глубже и смотрите широко раскрытыми глазами. Грандканьон, Аризона, США. Это просто гигантский карьер. Выпотрошенная территория. Миллионы туристов думают что это чуть ли не чудо света, потому что им так сказали.Карьер Грандканьон, Аризона, Сша. Нигде нет следов водной эрозии. Только ударно-взрывное воздействие на породу.Карьер - Скалы архипелага ШпицбергенКарьер Грандканьон. Срез камня дисковой пилой.Карьер в Австралии. Назвали Blue MountainsBlue Mountains в Австралии с другого ракурсаГиганский карьер. Не знаю где. Фотку предлагают в качестве обоев на рабочий стол по всему инету.В отработанных карьерах где влаги много народ фермерством занимается - Рисовые террасы БанауэА вот Canyon De Chelly National Monument. Сша. Национальный монумент. 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Ключевые слова: Карьер известняк полезные ископаемые

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