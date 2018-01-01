Исследование бытовых технологий Атлантиды

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:34

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Гармония Просмотров: 11 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:34 by

Недавно в клубе реинкарнационых исследований мы погружались по теме Атлантиды. Это был основной остров атлантов, имеющих своё влияние на весь земной шар. Остров был расположен почти по центру Атлантического океана, но чуть севернее.Меня не особо интересовала катастрофа, связанная с Атлантидой. Мне было более интересно поисследовать их бытовые улучшители жизни.Жилища, видимые мной, в основном были с углами разной формы, не круглые или что-то вроде, как это принято считать. По крайней мере, мне они предстали именно такими.С окнами точно так же. Сами окна состояли из какого-то особого стекла, оно было более прочное и тёплое на ощупь. Впрочем, у них, как и у нас, были разные виды стёкол. И всё же это не было стекло в нашем понимании. Это было тоже нечто кварцевое, но другое.Стёкла использовались далеко не на всех окнах. Часто вместо стекла по необходимости выставлялась какая-то энергетическая защита от погодных условий и посторонних влияний.Надо сказать, что дома и города атлантов в основном уже находились под каким-то особым энергетическим куполом, смягчающим климатические условия. Об этом заботилась каста магов-жрецов (наподобие смеси наших священнослужителей, экстрасенсов, врачей и учёных разных направлений). Это были избранные, разбирающиеся и взаимодействующие не только во взаимодействии стихий и высоких технологий, но и понимающих и использующих другие законы вселенной.Надо сказать, что была и каста обычных учёных, специализировавшихся на технологиях более доступного уровня, не такого масштабного.У меня сложилось такое впечатление, что атланты любили сочетать несочетаемое, гармонично объединяя это. Например, я видела особые сплавы из дерева и камня, из камня и металла, из чего-то вроде нашего пластика и натуральных веществ. У нас тоже есть нечто подобное, но это по качеству и виду совершенно не сопоставимо с тем, что есть у нас.Только наши высокотехнологичные материалы как карбон, Vektran, синтетические волокна Kevlar и резиноподобный пластик Hytrel являются подобием того, что было у атлантов. Хотя, признаю, я понятия не имею, как далеко зашли в это области военная и космическая промышленность.В основном я всё-таки бродила внутри жилищ, изучая бытовую технику. Часто это были компактные предметы в виде небольших кубиков или других геометрических фигур, в которых магическо-технологическим способом сочеталось проявление или взаимодействие стихий.Опять же, наше электричество тоже можно отнести к магии, если не иметь об этом понятия, а в электроприборах это тоже можно отнести к техническому взаимодействию стихий (фен или пылесос = огонь (ток) + воздух; стиральная машина = огонь + вода + воздух; и т.д.).Были приборы для производства воды из воздуха (по нашим понятиям - из воздуха), приборы для мытья, дезинфекции (например, для дезинфекции ран или рук при операции в неподходящих условиях, вне помещений).Вместо привычных нам электроплит и других кухонных электроприборов у атлантов были несколько компактных приборчиков для приготовления пищи. Буквально 3-5 технологических кубиков (5х5 до 10х10 см) с разными свойствами и спектром действия. Впрочем, ели алтанты мало, по сравнению с нами.Все эти приборы можно было легко взять с собой в путешествие. Например, в высокогорье или другие мало уютные и мало комфортные места для провождения времени или научных экспедиций.Также были и более крупные приборы. Например, вместо канализации были локальные ёмкости, в которых тут же перерабатывалась и очищалась вода.А ещё было нечто уловителя отработанных и застоявшихся энергий (направленность и спектр действия прибора выставлялся по желанию), который также можно было использовать для очищения пространства. Например, как мы очищаем иногда наши жилища огнём церковной свечи. Хотя по масштабу и эффекту это даже ни в какое сравнение не идёт.Также интересно было, имелись ли в Атлантиде какие-то аналоги телевизоров и компьютеров. Оказывается, нет, но у них имелось нечто другое, служащее для передачи информации и общения. Вроде наших радио и телефонов, но это были приборы, связанные с телепатией и подключению к отдельным информационным полям. Передача картинок тоже была возможна. Но из-за нехватки времени тут я до конца так и не разобралась.Было ещё много интересного, что я как следует рассмотрю и исследую когда-нибудь позже.

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