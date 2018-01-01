Встреча, когда души притянулись как два магнита

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:08

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Гармония Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:08 by

Есть такие встречи, которые переворачивают обыденный мир. Они не случайны, души притягиваются как два магнита, как две Вселенные. И есть у этих встреч свое значение.Такая встреча была и у меня. Исследуя на 2 курсе Института Реинкарнационики тему «Сексуальность», я очень много узнала для себя о невидимой части этих отношений.В момент встречи мы сразу заметили друг друга среди толпы. Между нами проскочила искра, как говорят. Это был момент узнавания Душ. Но тогда я о таких вещах и понятия не имела.В погружении на уровне энергий я увидела, как в момент мимолётного взгляда глаза в глаза при первой встрече между нами как бы протянулись три прочных ниточки от сердца к сердцу.Эти нити были цвета раннего заката: розовый цвет был ближе к сердцам, переходил в золотистый цвет, становясь постепенно светящимся белым цветом. Под этими тремя нитями была ещё какая-то взаимосвязывающая энергия, но другого рода, более плоская и туманная, белого цвета.На всём протяжении наших отношений мы были в сопровождении нескольких серебристо-золотистых Существ Света. Они имели больше отношение ко мне, чем к нему, воздействуя и выравнивая меня, если я где-то хотела выйти за рамки наших чистых отношений. А Он на неосознанном уровне сам знал точно, что делать, а чего не делать. Так же и передача энергий от него шла неосознанно.Мой мужчина дал мне так много, что словами описать это очень трудно. На тонком плане это выглядело как потоки разных энергий, охватывающих всё моё тело, включая все тонкие тела.Он давал мне это по максимуму, не нарушая определённых границ. Также некоторые его фразы имели огромную энергетику, которая вливалась особой мощной струёй в общий поток энергий.От меня же к нему от сердца к сердцу шла потоком зелёно-розовая энергия с золотистыми искринками. Его поток энергий был значительно мощнее.Получалось, что на энергетическом уровне мы давали друг другу каждый что-то своё. Это были не только любовь и надежда, но и огромный эмоционально-энергетический заряд чего-то ещё.А в моменты, когда он говорил мне важные ключевые фразы, на уровне энергий это выглядело как целая вселенная! Энергии разного цвета где-то клубились, где-то взаимодействовали, где-то переходили одна в другую. Эти энергии действовали на нас, усиливая друг друга, и закладывали что-то на будущее.Именно поэтому в более поздней жизни, когда мне было сложно, тяжело и плохо, я вспоминала об этих светлых отношениях. Мне становилось лучше, и я легче переносила временные тяготы. И как оказалось, влияло не только на это. Всё это значительно повлияло на становление моей женственности и сексуальности, проявляющихся одна через другую или по отдельности в других моментах.Этот заряд энергий действовал с дальним прицелом, как будто накапливался для будущего, чтобы потом в определённых моментах моей жизни этапами раскрываться всё больше и больше.Этот принятый и накопленный мной огромный заряд энергии был заложен во мне и как бы пускал лучики с большими энергетическими шарами на концах в моё будущее, где, раскрываясь в разных сферах, выводил меня на новый уровень, раскрывал мои женственные и сексуальные стороны или давал энергию для преодоления трудностей.Когда все важные процессы передачи энергий были закончены, Существа Света засуетились и организовали всё так, чтобы жизнь развела нас в разные уголки страны.Поднявшись в пространство между жизнями, я пригласила его душу для разговора. В своём энергетическом обличье души выглядят по-разному. Обычно я вижу их как шарообразные или эллипсообразные пушисто-лучистые сферы. Видела и души в виде конусообразного смерча или в виде вулкано-грозовой тучи, одна даже была с коронообразным свечением.А эта душа была совершенно другой! Она была как порыв ветра, имея одну основную и несколько дополнительных форм-порывов. Цвет был оранжевато-розовым с белыми шлейфами.Мне захотелось назвать его Летучим Ветром. Его душа никак не могла находиться на месте и летала вокруг меня, прикасаясь и обнимая. Поначалу я даже не могла задать ему ни одного вопроса: все слова каким-то образом распадались на звуки. Зато я чувствовала нашу взаимную радость встречи!Оказалось, что мы с ним взаимодействовали раньше, как в Мире Душ, так и в трёх воплощениях. Летучий Ветер не из нашего Мира Душ, а совершенно из другой системы.И главная специализация его души — это помощь в ситуациях, где необходимо передать большой эмоционально-энергетический заряд, действующий и в дальнейшем в течение воплощения. Это такое его особое свойство, и его приглашают для помощи в воплощениях.Как раз в этом воплощении он набрал несколько таких заданий, одно из которых было связано со мной. Всё, что между нами произошло, он и должен был мне дать. Всё прошло абсолютно по плану наших душ, за что я ему безмерно благодарна!Я никогда не думала, что наши отношения являлись настолько важными для меня. Мне было очень приятно вспоминать те дни. Но я даже не предполагала, что это так положительно повлияло на мою женственность, сексуальность и даже судьбу в целом. Только теперь, увидев и узнав всё это, я осознала всю глубину и важность этих отношений!

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