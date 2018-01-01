Пунктирная встреча. Продолжение

Sveta1971 Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:04 by

С тетей Шурой я вижусь редко, и перезваниваемся только по праздникам. Но, чтобы узнать, состоялась ли очередная встреча, я на днях позвонила ей, чем очень удивила ее. Поговорив о житье-бытье, я поинтересовалась Павлом. И вот, что я услышала.Тетя Шура ездила с подругой в областной центр. Нужно было по делам в областной суд, где была назначена встреча. Приехали за несколько часов до встречи. Побродили по магазинам и решили двигаться в сторону нужного адреса. Не далеко от здания суда находился авторынок. Решили оставшееся время погулять по рынку.И вот, когда уже нужно было идти на встречу, на выходе с рынка тетя Шура встретила Павла. Он приехал с племянником - покупать тому машину. Три года не виделись, но поговорить было некогда. Обменялись приветствиями, пожеланиями и разбежались. Наверное, на очередные три года.Ну и что вы об этом думаете? Лично у меня, все эти пунктирные встречи вызывают недоумение и что-то типа: "Как так-то? И зачем?". Извините, что история короткая, и только сухие факты данной встречи. Но писала для тех, кто читал первую историю и давал комментарии к ней.Может, будут новые предположения? Так как все эти встречи необъяснимы. Зачем? И для чего?

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