Воплощение в энергетическом мире

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:52

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Гармония Просмотров: 23 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:52 by

Совсем недавно я открыла для себя мир моих жизней. Если раньше я могла рассматривать их только разрозненными отрывками, то, поступив на 1 курс Института Реинкарнационики, я научилась смотреть жизни и их фрагменты по заказу.Одна из тем нашего обучения — "Самое первое воплощение", на занятиях по этой теме мы обычно рассматриваем самое первое земное воплощение в человеческом теле.Моё воплощение было простым и заурядным, в теле китайского мальчика, поэтому следом я просмотрела самое-самое первое своё воплощение, не зависимо ни от планеты, ни от тела.Оказалось, это была жизнь в энергетическом мире с двумя стадиями развития в двух разных измерениях. Это открыло мне себя с другой стороны и дало импульс к самопроявлению, не взирая на условия и мнение большинства.Я - светящийся коротколучистый белоснежно-солнечный шарик энергии, этакий пушистик. Я не один, нас много таких же энергопушистиков. Иногда мы слегка взаимодействуем, обмениваясь энергиями, но в основном просто параллельно существуем.Между нами есть как бы прямые нити энергии, по которым мы можем посылать друг другу требуемую дополнительную энергию, но эти же нити удерживают нас на расстоянии друг от друга. Как аналогию можно привести модель молекулы, где атомы удерживаются в определённом месте и расстоянии.Всё наше пространство пронизано разными энергиями и великолепными звуковыми волнами. Что-то вроде музыки сфер, смешанной с пением птиц. Царит атмосфера спокойной радости.Кроме этого, существует ещё какой-то важный фактор или величина, каким для нас является время. Энергии здесь очень разные по своему качеству. Есть более плотные и насыщенные, есть пульсирующие, а есть лёгкие и радостные.Этих энергий очень много, они напитывают и трансформируют нас. Это влияет на нашу наполненность индивидуальными параметрами, а наш внешний вид почти не меняется. Все эти энергии влияют на нас, но каждый из нас может регулировать степень наполнения той или иной энергии по своему усмотрению или предпочтению.Это делает нас разными и индивидуальными, но касается это только нашего тела, не характера или поведения. По мере наполненности энергопушистики постепенно приближаются к краю нашего пространства.Когда такой пушистик достигает пика своей насыщенности звуковыми и энергетическими волнами, пространство как бы отделяет его от наших связей и мягко выталкивает в другое измерение, от которого нас отделяет некая серовато-розовая мембрана.Однажды мы стали свидетелем того, как два пушистика соединились друг с другом, хотя это противоречило нашим энергетическим законам.В этот же момент наше пространство выкинуло их через мембрану. Как бы отсеяло. Мы - существа не особо разумные, но меня удивило, что они исчезли туда же, куда исчезают все наши энергопушистики, когда наполнены до предела.После этого происшествия я (энергопушистик) стал пробовать взаимодействовать со своим ближайшим соседом, которого увидел, как только очутился здесь.Обычно мы изредка обменивались какими-то энергиями, если кому-то что-то было нужно или было чего-то в излишке. Но теперь я стал посылать короткие импульсы разных энергий в сторону соседа, чтобы привлечь его внимание.Сначала он блокировал их за ненадобностью. Потом стал понемногу пропускать их, а позже стал посылать мне в ответ свои.Наша связующая нить усилилась и стала толще и ярче. Вероятно, когда-нибудь мы бы и объединились, как и те двое, но однажды я достиг предела своей наполненности, и пространство подтолкнуло меня к мембране, отделяя все мои связи.В последний миг увидел, что и мой напарник теряет все свои соединительные нити и приближается к мембране.Вдруг я оказался в совершенно другом пространстве. Здесь было как-то спокойнее и по-другому. Энергий и мелодичных звуков не было. По крайней мере, после того мира, в котором я побывал, этот казался пустошью.Если прежнее пространство можно было сравнить с весенним лесным утром, наполненным трелями птиц и насыщенным запахами оживающей природы, то нынешнее — с послеобеденным летним городом в самой пустой его части, спокойной и даже какой-то уставшей и душной.Пространство имело серо-голубые оттенки. Я сам теперь стал серо-голубым и каким-то аморфным, как водно-гелевая капля грушевидной формы.Эта форма была основной, но очень нестабильной. Вдали я увидел подобных мне аморфных существ и полетел к ним, на ходу приспосабливаясь к своему телу и его реакции на движение и соприкосновение с более плотным «полом».В этом пространстве уже было что-то вроде земного притяжения, но очень не существенным для моего веса. Тем не менее, при движении вперёд меня часто притягивало к этому полу. Так я и двигался, как мягкий мячик: то отталкиваясь от пола, то кувыркаясь и дрожа своей аморфностью, летел дальше.Меня влекло к своим, но приблизившись к ним, я был несколько озадачен. Мне не понравились их энергии и звуки, которые они издавали. Эти водно-гелевые аморфики кучковались группами на берегу какого-то потока, ещё более плотного, чем наш «пол», но движущегося.Маленькие и большие группы этих аморфиков галдели между собой, как на базаре. Этот звук был для меня совершенно не гармоничен, и мне не захотелось присоединиться к ним.Я стал лавировать между группами и искать своего соседа-напарника по прежнему пространству, но так и не нашёл ни его, ни тех двоих спаренных.Грустно побродив между галдящими аморфиками, я понял, что мне хочется в прежнее гармоничное и насыщенное живительными энергиями пространство.Мембрану я тоже не нашёл, но увидел вблизи толп какую-то более твёрдую, чем наше пространство, формацию, что-то вроде округлого огромного камня тёмно-серого цвета.Это было ново. Я осмотрел её, прикоснулся. Оглянулся на надоевших своим шумом грушевидных аморфиков, и мне стало вдруг очень тоскливо и захотелось радости. Я оттолкнулся от пола, разогнался и со всего маху влепился в формацию камня!Меня расплющило по половине камня, и я стёк вниз, снова собираясь в прежнюю форму. Меня это заинтересовало. Я снова проделал тоже самое, на этот раз сильнее. Теперь я разбился вдребезги на мелкие брызги, и они снова все постепенно слились в меня, давая ощущение щекотки. Я как бы смеялся, покрыв рябью всю мою аморфную поверхность. Я хихикал, если такие существа могут хихикать.Одновременно услышал смех моего Наставника. Это не удивило. И мне стало весело! Теперь я захотел показать другим аморфикам, как можно здесь веселиться. Оглянувшись, увидел, что ближайшие ко мне группы сами перестали галдеть и уже таращатся на меня. Я снова разбился вдребезги и снова собрался, хохоча от ощущений.В этот момент услышал голос свыше: «Уберите его, он нам весь эксперимент испортит!». Я как раз снова разбился о твёрдую формацию, но мои брызги, вместо того, чтобы стечь и слиться в одно целое, вдруг стали испаряться куда-то вверх.Все до единой моей брызги испарились, как будто меня здесь и не было. Осталось ощущение, что меня оторвали от игрушки и вытянули куда-то наверх.Успел только заметить, как другие аморфики были отвлечены всплеском в потоке, который протекал за ними, и все тут же забыли о моём представлении и стали галдеть по-прежнему.Я очутился возле Наставника. Он продолжал смеяться, глядя на растерянного меня:— Ну, что, нашёл забаву? Наигрался? Или доигрался?Я робко спросил, не испортил ли я эксперимент.— Да что ты, они тут же про тебя забыли. Вот если бы мы тебя оттуда не забрали, то они бы все там с ума сошли, революцию бы устроили. Пришлось бы менять программу.Это меня успокоило.Под конец Наставник похвалил меня:— Молодец, проявил особую индивидуальность там, где её и не предполагалось.И эта фраза ещё долго эхом отдавалась в моём сознании, когда я вернулась в момент здесь и сейчас.Просмотр этого воплощения дал мне ресурсное состояние проявления своей индивидуальности для использования в моменты неуверенности или внутреннего протеста против каких-то внешних условий.Для того, чтобы вынужденно не сливаться с серой массой и не быть как все, а оставаться собой и проявлять себя в этом мире несмотря ни на что.

Ключевые слова: Реинкарнация энергетический шарик эксперимент личный опыт авторская история

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