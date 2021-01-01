Любовь, Леди Гага и прочее

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:08 by

Мистика. Нетрудно разувериться в наличии в нашей жизни какой-либо таинственной компоненты, в том, что мы связаны с неким высшим разумом, что наша душа бессмертна. Собираясь утром на работу, проводя на рабочем месте большую часть дня, потом стоя в очереди перед кассой в супермаркете, без настроения возвращаясь домой, вяло готовя себе что-нибудь на ужин, ты в какой-то момент понимаешь, что это, собственно, - всё.Жизнь супругов - тоже рутина и привычка. Воспитание детей — тяжелая каждодневная работа, лишенная вдохновения. Добровольная повинность.Самое мистическое в нашей серой, однообразной, всё более холодной и всё более жестокой к нам жизни — это отношения между людьми. Я имею в виду, отношения, не касающиеся работы и быта.Призраки, полтергейст и НЛО? Нет, лучше объясните, как в этих условиях один человек вдруг испытывает симпатию к другому? Как человеку вдруг начинает кого-то не хватать? Просто так, вне контекста какой-либо выгоды для себя, не в смысле помощи по работе или дому и иной практической пользы? А также, несмотря на вечную занятость и усталость, на вечные рутину и суету?А любовь? Она-то здесь как возникает, из какого сора?* * *Любить тяжело. Чувство к любимому человеку отодвигает на задний план всё, ранее казавшееся крайне важным. О чем бы ты ни подумал, какое бы ни получил впечатление - любая мысль, любое ощущение преломляется отношением к тому, кого любишь. Читаешь новости, смотришь фильм, узнаёшь какой-то интересный факт и думаешь: а Она - как относится к новости, что думает о фильме, знала ли об этом любопытном факте? Эта музыка - вызывает ли она у Неё схожие чувства? И так далее.Всё, что касается женщин, женственности, женского характера, женских проблем, - всё это теперь прочно ассоциируется с Ней.Смотреть мелодрамы, слушать о проблемах и радостях чужой совместной жизни или, например, думать о сексе решительно невозможно без тяжёлого чувства. Ведь это не касается тебя и Её и, что совсем плохо, - касается Её и кого-то другого.Ты долго Её не видишь. Но так даже легче, чем видеть Её ежедневно только потому, что вы работаете или учитесь в одном коллективе. Видеть и не мочь ничего. Знать, что Она не твоя.Не эти ли чувства несут в себе самую настоящую мистику? Не в них ли заключено нечто роковое и таинственное?* * *Мистика, к которой мы стремимся и которую представляем себе в виде конкретного чуда, в виде призраков, исполнения предсказанного или загаданного, встреч с умершими... Но не в том ли, однако, чудо, как мы воспринимаем события и людей, что мы чувствуем, как ведём себя в той или иной ситуации и с тем или иным человеком? Как в мире, оставляющем всему хорошему в людях всё меньше и меньше шансов на существование и всё увереннее оправдывающем холодность, жесткость, самолюбие и прагматизм, — как в этом мире вдруг возникает симпатия одного человека к другому, а то и — любовь? В последнее время этим чувствам становится всё сложнее зародиться, люди очень стараются быть друг для друга никем, демонстративно отгораживаясь ото всех, кроме членов своей семьи (хотя и в семье часто живут, как чужие), культивируя принцип заинтересованности исключительно своими проблемами. Никакого человеческого участия, окружающие для нас — или никто, или деловые партнёры, и можно не раздумывая поменять одних партнёров на других.Я вижу главный секрет мироздания именно в отношениях между людьми, для меня это и есть смысл нашей жизни.А жизнь после смерти: не может ли быть так, что её смысл — это встреча людей (вернее, человеческих душ или что там мы будем представлять из себя на том свете) друг с другом и выяснение того, что было недовыяснено в прежней жизни. Кто любил и не успел долюбить — получит эту возможность. Кто ненавидел — познает абсолютную ненависть, без суетности, свойственной земной жизни.* * *Тираны, мучители, те, кто всю жизнь использовал других для получения собственной выгоды. Кто был занят лишь собой, не считался с чувствами окружающих. Кто не знал иных ценностей, кроме материальных, жил эгоистом, стяжателем и завистником. Кто погряз в гордыне, презирал всех и всё, что было кроме него. Я думаю, после смерти эти люди окажутся среди таких же грешных душ и будут вечно существовать в тех же пороках, являясь также и объектом этих пороков в худшем, абсолютном их воплощении. Тогда они ясно осознают, чем занимались при жизни и что чувствовали пострадавшие от них люди, но ничего будет уже не изменить.Это и есть ад. Грешники не жарятся на сковородках, но пребывают в вечной ненависти, не приходя ни к какому выигрышу, к ощущению себя умнее и достойнее других. Они переживают всё новые и новые волны тоски, страха и чувства безнадежности, осознавая, что не в силах поменять что-либо в свою пользу. Можно сравнить это с жизнью в до крайности депрессивном городе, где у человека нет ни родных, ни друзей, ни любимого дела, а все вокруг заняты только тем, что строят друг другу козни, пытаются друг друга перехитрить, презирают, завидуют, оставляют в беде...Люди часто оправдывают свои прегрешения благими намерениями или внешними обстоятельствами. «Все хотят, чтобы им было хорошо, а я что — хуже?» «Себя надо любить, сам себя не полюбишь — никто не полюбит». «Жизнь — это вечная конкуренция, это рынок, где человек должен выгодно себя продать».Не эти ли «истины» нам пытаются внушить в школах, вузах и колледжах? Не этому ли учат все популярные психологические стратегии? Не эти ли идеи заложены в фильмах и книгах? Не соответствующее ли мировоззрение формирует модный в последнее время Popular science, новый позитивистский «научпоп»?Еще один несокрушимый аргумент — все ради семьи, ради детей. «Да я за детей кого угодно порву — мне всё равно, правильно это или нет».Но если все будут готовы рвать друг друга и вырывать у других выгоду, жить сами по себе, не видеть ничего плохого в эгоцентризме и равнодушии, считать себя самыми умными, хитрыми и независимыми, — то кто-нибудь обязательно останется в дураках. И нет гарантии того, что это будете не вы. Кроме того, нельзя ради любимых людей, пусть даже и ради детей, жертвовать другими людьми. Всё это потом вернётся — и к вам, и к вашим детям. Не в этой жизни, так в иной.* * *Зато любовь там, где мы окажемся, пройдя свой земной путь, наконец обретёт истинное величие и утвердится в качестве главной ценности, не зная границ и не натыкаясь на препятствия — в виде бытовой рутины, самолюбия и стремления даже любящих друг друга людей к личной выгоде. Любовь не будет зависеть от страсти — страсть переродиться в нежность и чистый восторг.Да, почему бы там не встретиться душам, любившим по-настоящему, не сойтись разлученным жизнью женщинам и мужчинам, родителям и детям, братьям, сестрам, друзьям? С трудом берусь представить себе бесконечную любовь и счастье отсюда, где всё — конечно и повторяемо, где розовый хеппи-энд неизменно сменяется серыми буднями, романтика — пресыщенностью друг другом. Брак — отчуждением, конфликтом и вечной суетой вокруг материального. А рождение детей — это не итог любви, а эгоистическая потребность: «рожу, потому что так надо, потому что все рожают, потому что хочу ребенка и всё тут». Ребёнок как статус, как вещь. Как объект для произвола родителей, сверстников, учителей, системы. Как шестерёнка, которая сразу же начинает вращаться в общем механизме.* * *Где-то за пределами воспринимаемого нами мира есть вечные источники добра и зла. Они воздействуют на людей, а те, в свою очередь, открывают свои души дурному или хорошему.Нет середины, к которой так стремится подавляющее большинство. Эти люди не считают себя злодеями, и праведниками быть не стремятся — «почему вдруг я, пусть кто-нибудь другой».Вопреки модному постулату о неправомерности деления лишь на «чёрное и белое» — нет середины, есть только плохо и хорошо. Есть четкая граница, после которой человек становится на сторону зла. Но мало кто из нас её замечает, а если и заметит, то всё равно преступит с легкостью.* * *В последнее время много слышу об обвинениях селебрити в служении сатане и в потворству формированию нового мирового порядка. Ранее в чём-то подобном обвиняли Леди Гагу (о которой в сети также ходит конкретная мрачная легенда — смотри «Леди Гага и Лина Моргана»). Теперь в этом контексте говорят уже о Мадонне, Рианне, Jay-Z, Бейонсе, вообще — обо всех всемирно известных представителях попкультуры. Они как-то по-особому складывают пальцы, демонстрируют соответствующие символы — якобы намекают на свою включённость во всемирный заговор служителей Люцифера. Они, как и политики, которые также являются марионетками иллюминатов, купаются в роскоши, им доступны все земные наслаждения, включая самые греховные. Кроме того, политики и артисты будто бы регулярно участвуют в оккультных ритуалах, во время которых приносятся в жертву живые люди. Таким образом они проходят некую инициацию, посвящение в культ зла, а заодно оказываются на прочном крючке — стоит им в чём-то ослушаться своих хозяев, и компромат немедленно будет обнародован.Похоже, это просто глупость. А всё равно страшно.* * *Сегодня смотрел фильм о загадке смерти Мерилин Монро. Каким, оказывается, она была несчастным человеком, одиноким, с массой непреодолимых комплексов, с тяжёлой зависимостью от медикаментов. Удивляешься, как она при всём при этом могла излучать в своих фильмах такую жизнерадостность, такую энергию женственности и красоты. Как вообще могла работать на съёмочной площадке? Хотя и это объясняют тем, что в периоды съёмок Монро принимала мощные стимуляторы.В той передаче было много фотографий, документальных кадров с её участием — как в период славы, так и задолго до него. Я вдруг понял, что в юности это была девушка с милой, живой внешностью, совершенно не похожая на ту Монро, которую знает большинство из нас. Да и звали её совершенно по-другому.Интересно, что в ту минуту просмотра, когда я особенно ей сочувствовал, в моём будильнике вдруг включился радиоприёмник, хотя радио стояло на «off». Я стал вслушиваться в гул. Возникло ощущение, что это — мистический знак. Может быть, сама Мерилин пыталась таким образом напомнить о себе.Такие истории всегда представляли для меня острый интерес. Ты видишь идеального человека, всего добившегося, красивого, излучающего силу и жизнелюбие. И вдруг выясняется, что на самом деле он давно ходит по краю пропасти...

Ключевые слова: Философия мистика размышления авторская история

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