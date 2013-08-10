Нет жизни. Нет смерти

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 90 Комментарии: 1 +1 Вчера, 10:23 by

Смерти больше нет. Жизни больше нет. Я лежу на дне заброшенного колодца. Говорят, со дна колодца можно днем увидеть звезды. Я их не вижу. Я свернулся в клубок. Я броненосец. Я оградил свое тело от ударов судьбы мощной броней. Но кто-то ухитрился запустить отравленный коготь между бронепластинами. Либо процарапал в броне дыру, чтобы напустить туда яду. Теперь этот яд – черная пустота - разъедает меня изнутри. Черная пустота, подобно кислоте, выедает мои внутренности. Огромный черный шар все разрастается и разрастается. Скоро он поглотит меня полностью. Я не чувствую боли. Болевой шок заблокировал нервные рецепторы. Я только чувствую легкое жжение там, где пустота разъедает еще живые органы. Скоро это кончится. Я лежу на спине и думаю: «Поскорее…». Нет смерти. Нет жизни. Нет злобы, нет боли, нет страха. Нет ничего. Скоро и меня не будет. Я опустошен. Этот яд убил во мне все чувства. Я лежу. Может, в момент смерти я увижу их. Увижу звезды.«Часть людей обольщаются жизнью земной,Часть - в мечтах обращаются к жизни иной.Смерть - стена. И при жизни никто не узнаетВысшей истины, скрытой за этой стеной».(Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури).Скоро я буду за стеной. Но никому не расскажу, что там. Пусть смотрят сами. Не я первый, не я последний, перешедший этот рубеж между жизнью и смертью. Я не стремлюсь туда, но какой-то магнит подтягивает меня все ближе и ближе. Может, это действие яда? Я не хочу умирать. Слишком велико мое стремление к жизни. Однако бывают моменты, которые не дают мне шанса выжить. Этих моментов я и боюсь, и стремлюсь к ним одновременно. Но скоро все закончится. Когда яд разъест меня полностью, я уйду из этой жестокой жизни. И в моих помертвевших зрачках отразятся звезды…Я лежу на спине на дне колодца. И гляжу на звезды своими безжизненными глазами. Все-таки я их увидел. А потом пришла смерть…

Ключевые слова: Колодец звёзды смерть авторская история

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