Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Нет жизни. Нет смерти

Смерти больше нет. Жизни больше нет. Я лежу на дне заброшенного колодца. Говорят, со дна колодца можно днем увидеть звезды. Я их не вижу. Я свернулся в клубок. Я броненосец. Я оградил свое тело от ударов судьбы мощной броней. Но кто-то ухитрился запустить отравленный коготь между бронепластинами. Либо процарапал в броне дыру, чтобы напустить туда яду. Теперь этот яд – черная пустота - разъедает меня изнутри. Черная пустота, подобно кислоте, выедает мои внутренности. Огромный черный шар все разрастается и разрастается. Скоро он поглотит меня полностью. Я не чувствую боли. Болевой шок заблокировал нервные рецепторы. Я только чувствую легкое жжение там, где пустота разъедает еще живые органы. Скоро это кончится. Я лежу на спине и думаю: «Поскорее…». Нет смерти. Нет жизни. Нет злобы, нет боли, нет страха. Нет ничего. Скоро и меня не будет. Я опустошен. Этот яд убил во мне все чувства. Я лежу. Может, в момент смерти я увижу их. Увижу звезды.
«Часть людей обольщаются жизнью земной,
Часть - в мечтах обращаются к жизни иной.
Смерть - стена. И при жизни никто не узнает
Высшей истины, скрытой за этой стеной».
(Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури).

Скоро я буду за стеной. Но никому не расскажу, что там. Пусть смотрят сами. Не я первый, не я последний, перешедший этот рубеж между жизнью и смертью. Я не стремлюсь туда, но какой-то магнит подтягивает меня все ближе и ближе. Может, это действие яда? Я не хочу умирать. Слишком велико мое стремление к жизни. Однако бывают моменты, которые не дают мне шанса выжить. Этих моментов я и боюсь, и стремлюсь к ним одновременно. Но скоро все закончится. Когда яд разъест меня полностью, я уйду из этой жестокой жизни. И в моих помертвевших зрачках отразятся звезды…
Я лежу на спине на дне колодца. И гляжу на звезды своими безжизненными глазами. Все-таки я их увидел. А потом пришла смерть…

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:23 by ArhipПросмотров: 90Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Колодец звёзды смерть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:47
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1730|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 278
Красиво написано. На стихи буддистких мудрецов чем-то похоже: Я живу на вершине горы, я уже не отличим от леса(с)
Мне нравится. +++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.