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Философские основы мира / Истории из жизни

Знание

Здравствуйте! Давно я не делилась историями, сегодня выдалась минутка, решила написать.

Прошлой зимой и весной я страдала апатией, депрессией, хотя причин для неё не было вообще, скорее всего, дает о себе знать заболевание щитовидной железы, которое, как и все заболевания, обостряется весной, а ещё элементарный авитаминоз. Ежедневно я заставляла себя вставать с постели, есть, работать и жить. Совершенно ничего не хотелось делать, и каждый день я просто хотела умереть. Я никогда бы не наложила на себя руки, но состояние моё было крайне тяжелое, слава богу, сегодня я уже знаю, как это можно победить.

В тот период я часто задавалась вопросом, зачем я живу, мне казалось, что не всякая жизнь имеет ценность, вот я - обычный человек, таких миллионы, я не великий ученый, я не талантливый художник, ни поэт, врач, политик и т. д. Что за бессмысленная жизнь у меня, вся суета только для того, чтобы накормить себя любимую, чтобы купить мебель для себя любимой, путешествовать тоже только для себя. А когда все это стало ненужным, то и жизнь тоже не нужна, получается. Мне казалось, что жизнь нужно жить так, чтобы дать что-то обществу, нести людям что-то важное, быть полезным.

Когда человек задается вопросом, он всегда получит на него ответ, и я получила его.

Ранее я делилась, что иногда я выхожу из тела, это случается крайне редко, обычно я направляюсь в интересующие меня места.

Весь процесс разделения с телом я описывать не буду, думаю, на сегодняшний об этом много известно, сейчас пойдет описание происходящего уже в разделенном состоянии.

Я находилась в своей комнате, и вся картина развернулась передо мной, будто все ответы на все мои вопросы разом появились в моих мыслях, я вдруг поняла, как же я ошибаюсь и как ошибаются многие люди в нашем мире. Это сложно выразить словами, передо мной появлялись различные образы. Вдруг я ощутила, какую огромную ценность имеет жизнь, сама по себе, без всяких великих целей, нам колоссально повезло, нам выпала возможность жить.

Каждый наш шаг находится под пристальным вниманием, на нас возлагают огромную надежду, наша жизнь важна не только для нас, но и для существ в том мире. Мне показали, как я важна для них там, я не знаю, как это объяснить, это понимание будто возникло у мня само, мне не говорили слов, но я четко ощущала, какую огромную ценность имеет моя жизнь. Мне стало ясно, что все, что я делаю в своей жизни, каждую секунду наблюдают, направляют по возможности. Мне показали огромную паутину или сеть, не знаю, как правильно сказать, там было много переплетений нитей; нити - это наши поступки, какие-либо движения в жизни, эти нити очень тесно переплетались с другими нитями других жизней, других людей. И я сразу поняла, что если чья-либо жизнь обрывается не вовремя, все нити, которые запрограммированы на будущее, вырываются из этой сети, и образуется огромная дыра, которую очень сложно латать.

Мы волей-неволей влияем на жизнь других людей, мы друг для друга учителя и каратели. У каждого свой урок, и получаем мы эти уроки через других людей. Мы все очень тесно связаны, мы все - одна система. Жизнь на Земле - это огромный труд существ в том мире, над нашими жизнями непрерывно работают, чтобы мы могли развиваться, это очень важно там.

Я не знаю, кто эти существа, этим вопросом я ещё не задавалась, я только знаю, что все жизни важны и нужны и ни в коем случае нельзя желать смерти.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:33
Причина: Добавлен раздел.
Вчера, 16:33 by АдиПросмотров: 840Комментарии: 23
+16

Ключевые слова: Жизнь знание нить важность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Моос
Вчера, 17:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.
Зарегистрирован: 28.02.2019
#2 написал: Avis
Вчера, 17:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 19
Мне тоже знакомы эти мысли по-поводу своей ценности в жизни, особенно на данный момент. Ваша история очень кстати для меня. Плюс однозначно!
Зарегистрирован: 18.04.2014
#3 написал: Elinor
Вчера, 17:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Как вы правы. Многие из-за всякой ерунды делают трагедию, а посмотрели бы на самом деле на умирающих онкобольных, какую они испытывают боль и бешеное желание жить. Сразу бы все проблемы показались решаемой ерундой.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#4 написал: Sniff
Вчера, 18:18
+5
Группа: Авторы
Репутация: (45|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 668
Банальную мысль выскажу, но: замуж и ребенка надо, сразу все мысли о предназначении и мировом смысле, как рукой снимет!) Ибо некогда будет))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 237
Цитата: Elinor
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Как вы правы. Многие из-за всякой ерунды делают трагедию, а посмотрели бы на самом деле на умирающих онкобольных, какую они испытывают боль и бешеное желание жить. Сразу бы все проблемы показались решаемой ерундой.

Депрессия - это болезнь, а не трагедия из за всякой ерунды, она не зависит от внешних факторов. Если мы о настоящей, а не о " ой, меня парень бросил, я в депрессии! " Автору плюс.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#6 написал: Light_a_dark
Вчера, 18:37
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 806
Очень интересный комментарий marzzz по поводу избавления от депрессии есть к истории "Шум сверху"
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:56
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2637|-1)
Публикаций: 1 574
Комментариев: 10 004
Цитата: Light_a_dark
Очень интересный комментарий marzzz по поводу избавления от депрессии есть к истории "Шум сверху"
+

Ну, а чего Вы сюда этот комментарий не перенесли?! Я бы тоже почитал.) Хотя, скажу по секрету, нашёл и прочитал, вещь.))) Но не надо уж до таких ситуаций опускаться. Достаточно действительно сходить в онкоцентр, жить захочется по любому.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 19:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 806
Цитата: Сделано_в_СССР
Ну, а чего Вы сюда этот комментарий не перенесли?!

Просто история "Шум сверху" меня затронула. Хотелось, чтобы ее прочли вместе с коментарием
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:39
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2637|-1)
Публикаций: 1 574
Комментариев: 10 004
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Сделано_в_СССР
Ну, а чего Вы сюда этот комментарий не перенесли?!

Просто история "Шум сверху" меня затронула. Хотелось, чтобы ее прочли вместе с коментарием

В таком случае ссылка в тексте не повредит, ведь это наш сайт, не сторонний. )

Шум сверху (творческая история). good
старушка
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#10 написал: Sniff
Вчера, 19:53
+2
Группа: Авторы
Репутация: (45|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 668
Прочитала коммент. Прикольно, но жестко, можно и остаться там на месте, сердце не выдержит.

Кстати, у меня подруга дохуделась до состояния узника концлагеря, торчало все-- ребра, ключицы, тазобедренные кости. Весила при этом, на минуточку, 80 кг. Кость широкая. И никакой депрессии и японцев))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#11 написал: Talisha
Вчера, 19:59
+1
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Репутация: (1533|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 545
Совершенно верно!
Даже теплая улыбка и доброе слово способны чей-то мир перевернуть и спасти человека. Жизнь ничья в принципе пустой и ненужной быть не может, пока мы способны как минимум этим делиться
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#12 написал: Estellan
Вчера, 20:05
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1463|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 844
Elinor
Моос
Вы путаете теплое с мягким.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#13 написал: Talisha
Вчера, 20:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1533|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 545
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

А вы были в онкоцентре? Я была во взрослом. Нет там жажды жизни, там другое... Вот в детском да, тяжело
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#14 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:37
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 531
Когда человек уже взрослый,то да, поход по страшным стационарам и -смена приоритетов происходит сразу.
А если ты 14-15 летний подросток??? ААААААА !!! Вот тут стационарами не спасёшься. Тут другое. Мне пришлось раз столкнуться. Говорят что выхода нет только из гроба, в моей ситуации его тоже не было.Но...это надо было пережить. Если есть желание,как нибудь черкану,потому что появляюсь на этом сайте крайне редко.)))) Отпишитесь тут кому интересно и я найду время описать дурь и ужас подростковой дипрессии.
Автор плюс вам огромный.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#15 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:51
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 806
Цитата: Сделано_в_СССР
В таком случае ссылка в тексте не повредит, ведь это наш сайт, не сторонний. )

Приму к сведению)))

Цитата: Волжская О.В.
Если есть желание,как нибудь черкану,потому что появляюсь на этом сайте крайне редко.))))

Интересно. С детства больше люблю слушать, чем рассказывать. Любая жизненная история может послужить кому-то уроком.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#16 написал: Шонди
Вчера, 21:53
+4
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Вы представить себе не можете, что депрессивный завидует умирающим, завидует, что они скоро избавятся от страданий, завидует их желанию жить. Когда накрывает депрессия, смерть становится желанной гостьей, избавлением от мук, подарком. Когда накрывает депрессия, ничто не имеет смысла и все утрачивает цвет, вкус,запах. Депрессия это боль, усталость и ком в груди, мешающий дышать. Ком ощущается физически. Депрессия - это смерть заживо. Не надо путать тяжелую болезнь с распусканием соплей из-за ссор с коллегами, загулявшего мужа или потерянных денег. Не проходит депрессия при виде чужих страданий и боли.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#17 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 806
Меня заинтересовали видения автора. Кто нибудь еще с подобным сталкивался? Я имею в виду не именно сеть ( паутину), а хоть что-нибудь.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#18 написал: SHINJIRO
Вчера, 22:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|-2)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 398
Я бы сказал. Сходи в крематорий,развейся.)
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#19 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Цитата: Волжская О.В.
Когда человек уже взрослый,то да, поход по страшным стационарам и -смена приоритетов происходит сразу.
А если ты 14-15 летний подросток??? ААААААА !!! Вот тут стационарами не спасёшься. Тут другое. Мне пришлось раз столкнуться. Говорят что выхода нет только из гроба, в моей ситуации его тоже не было.Но...это надо было пережить. Если есть желание,как нибудь черкану,потому что появляюсь на этом сайте крайне редко.)))) Отпишитесь тут кому интересно и я найду время описать дурь и ужас подростковой дипрессии.
Автор плюс вам огромный.

Мне тоже очень интересно! Жизненные истории - это мои любимые!

О депрессии ничего не знаю! Но страсть как хочется пообщаться с человеком который знает не по наслышке и сумел это пережить, победить, вылечить... не знаю как правильно.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#20 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 975
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Нет. Посещение прифронтовых районов Донецка, Луганска, Горловки и т.д. лучше и эффективнее будет: пару снарядов из гаубицы ляжет неподалёку, или же залп и рсзо Град, пожить какое-то время под артобстрелами -и ценность жизни поймется быстро и урок хороший и ценный на всю жизнь будет и страданий подобной ерундой больше не будет.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#21 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Нет. Посещение прифронтовых районов Донецка, Луганска, Горловки и т.д. лучше и эффективнее будет: пару снарядов из гаубицы ляжет неподалёку, или же залп и рсзо Град, пожить какое-то время под артобстрелами -и ценность жизни поймется быстро и урок хороший и ценный на всю жизнь будет и страданий подобной ерундой больше не будет.

Я так поняла, что эти люди сами ищут смерти. Думаю в такой обстановке они её найдут сразу! И о ценности жизни не станут рассуждать(((
Зарегистрирован: 1.02.2019
#22 написал: Шонди
Вчера, 23:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Цитата: Reiana Flaim

Нет. Посещение прифронтовых районов Донецка, Луганска, Горловки и т.д. лучше и эффективнее будет: пару снарядов из гаубицы ляжет неподалёку, или же залп и рсзо Град, пожить какое-то время под артобстрелами -и ценность жизни поймется быстро и урок хороший и ценный на всю жизнь будет и страданий подобной ерундой больше не будет.

Не поможет. Когда нет желания жить, пропадает страх смерти. Ценность жизни можно ощутить только когда в ней есть радость, если нет радости, нет и желания цепляться за жизнь.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#23 написал: Ади
Сегодня, 02:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 31
Цитата: Elinor
Цитата: Моос
Когда накрывает депрессия, нужно поехать в онкодиспансер или онкоинститут, сразу все, как рукой, снимет. Смысл жизни находится там же, и в подобных заведениях.

Как вы правы. Многие из-за всякой ерунды делают трагедию, а посмотрели бы на самом деле на умирающих онкобольных, какую они испытывают боль и бешеное желание жить. Сразу бы все проблемы показались решаемой ерундой.

Что люди знают о депрессиях? Я согласна с данным высказыванием в том случае, если депрессия вызвана внешними раздражителями, но есть совершенно другие факторы, которые провоцируют это состояние! Депрессия может появиться безо всякой на то причины. На ее появление влияют нейрохимические процессы в организме человека. Иногда депрессивное состояние может быть вызвано нехваткой определенных витаминов, поэтому для поддержания нормального эмоционального состояния очень важно соблюдать правильное и сбалансированное питание. Спровоцировать депрессивное состояние могут также заболевания щитовидной железы. Именно этот орган вырабатывает вещества, которые влияют на психику человека. При их дефиците (гипотиреозе) или избытке (гипертиреозе) наблюдаются психоэмоциональные нарушения. Именно всё это и стало причиной моей депрессии, такая депрессия не лечится посещением онкобольных, я завидовала старикам и смертельно больным людям!!!! Помогли мне витамины, микроэлементы, частые прогулки на свежем воздухе, прием йодомарина (по рецепту вара, конечно). На тот момент у меня была ещё железодефицитная анемия. И наличие детей и мужа не избавляет от этого состояния! Просто нужно не забывать следить за здоровьем.

В данной истории я хотела сделать акцент не на депрессии, а на том, что люди часто ошибаются, думая, что мы принадлежим здесь сами себе. Мы пришли на землю для определенных целей и у каждого есть обязанности, которые должны быть выполнены! И нам придется отвечать за все, что мы сделали и не сделали тоже! Мы не хозяева жизни. Хочу призвать людей, чтобы не отмахивались от этих слов, а приняли всерьез. За все будет ответ и мне четко дали это понять. Всё это не мои мысли, я просто передала информацию, которую получила.
Зарегистрирован: 18.06.2015
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