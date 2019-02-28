Знание

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:33

Причина: Добавлен раздел.

Ади Просмотров: 840 Комментарии: 23 +16 Вчера, 16:33 by

Здравствуйте! Давно я не делилась историями, сегодня выдалась минутка, решила написать.Прошлой зимой и весной я страдала апатией, депрессией, хотя причин для неё не было вообще, скорее всего, дает о себе знать заболевание щитовидной железы, которое, как и все заболевания, обостряется весной, а ещё элементарный авитаминоз. Ежедневно я заставляла себя вставать с постели, есть, работать и жить. Совершенно ничего не хотелось делать, и каждый день я просто хотела умереть. Я никогда бы не наложила на себя руки, но состояние моё было крайне тяжелое, слава богу, сегодня я уже знаю, как это можно победить.В тот период я часто задавалась вопросом, зачем я живу, мне казалось, что не всякая жизнь имеет ценность, вот я - обычный человек, таких миллионы, я не великий ученый, я не талантливый художник, ни поэт, врач, политик и т. д. Что за бессмысленная жизнь у меня, вся суета только для того, чтобы накормить себя любимую, чтобы купить мебель для себя любимой, путешествовать тоже только для себя. А когда все это стало ненужным, то и жизнь тоже не нужна, получается. Мне казалось, что жизнь нужно жить так, чтобы дать что-то обществу, нести людям что-то важное, быть полезным.Когда человек задается вопросом, он всегда получит на него ответ, и я получила его.Ранее я делилась, что иногда я выхожу из тела, это случается крайне редко, обычно я направляюсь в интересующие меня места.Весь процесс разделения с телом я описывать не буду, думаю, на сегодняшний об этом много известно, сейчас пойдет описание происходящего уже в разделенном состоянии.Я находилась в своей комнате, и вся картина развернулась передо мной, будто все ответы на все мои вопросы разом появились в моих мыслях, я вдруг поняла, как же я ошибаюсь и как ошибаются многие люди в нашем мире. Это сложно выразить словами, передо мной появлялись различные образы. Вдруг я ощутила, какую огромную ценность имеет жизнь, сама по себе, без всяких великих целей, нам колоссально повезло, нам выпала возможность жить.Каждый наш шаг находится под пристальным вниманием, на нас возлагают огромную надежду, наша жизнь важна не только для нас, но и для существ в том мире. Мне показали, как я важна для них там, я не знаю, как это объяснить, это понимание будто возникло у мня само, мне не говорили слов, но я четко ощущала, какую огромную ценность имеет моя жизнь. Мне стало ясно, что все, что я делаю в своей жизни, каждую секунду наблюдают, направляют по возможности. Мне показали огромную паутину или сеть, не знаю, как правильно сказать, там было много переплетений нитей; нити - это наши поступки, какие-либо движения в жизни, эти нити очень тесно переплетались с другими нитями других жизней, других людей. И я сразу поняла, что если чья-либо жизнь обрывается не вовремя, все нити, которые запрограммированы на будущее, вырываются из этой сети, и образуется огромная дыра, которую очень сложно латать.Мы волей-неволей влияем на жизнь других людей, мы друг для друга учителя и каратели. У каждого свой урок, и получаем мы эти уроки через других людей. Мы все очень тесно связаны, мы все - одна система. Жизнь на Земле - это огромный труд существ в том мире, над нашими жизнями непрерывно работают, чтобы мы могли развиваться, это очень важно там.Я не знаю, кто эти существа, этим вопросом я ещё не задавалась, я только знаю, что все жизни важны и нужны и ни в коем случае нельзя желать смерти.

Ключевые слова: Жизнь знание нить важность авторская история

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