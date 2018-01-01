Нельзя говорить об умерших плохо

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Efstafiya Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:05 by

Это история произошла со мной года три-четыре назад на этом сайте. Тогда у меня был здесь другой ник, я часто писала истории, в общем была постоянной поклонницей 4stor.ru. Но после этого случая меня как отвадило, я долго не могла ничего писать, и даже пользоваться своим бывшим аккаунтом не смогла. И сейчас, спустя время, я просто решила создать здесь новую страничку.Конечно же, причина в моей излишней впечатлительности, этим я всегда отличалась. Но причина для такой эмоциональности была веская. Возможно, если вы примерите ситуацию на себя, вы меня поймете.В общем, однажды я решила написать про свою бывшую близкую знакомую, страдавшую странной и непонятной болезнью. Я до сих пор не знаю, было это психическое заболевание или что-то сверхъестественное, но вела она себя во время своих приступов очень странно. Я не буду описывать в подробностях ее поведение, так как один раз я уже за это поплатилась. В общем, несколько лет назад я решила на этом сайте во всех подробностях описать странное заболевание этой девушки. Более того, я написала про себя и о том, как я от этого мучалась, потому что мы вынуждены были жить в одной комнате в общежитии при универе. Описав все это и опубликовав, я спокойно легла спать. Да, кстати, на тот момент мы с этой девушкой не общались уже года четыре, и жили мы в разных городах.И именно в эту ночь мне снится сон: я нахожусь в сыром и темном подвале и в углу вижу ее, укутавшуюся в длинное зеленое пальто. Она стоит и тянет ко мне руки, чтобы дотронуться Я же, думая, что у нее очередной приступ, начинаю со страхом отстраняться от нее. И тут она мне говорит (дословно): «Зачем ты это сделала, зачем написала? Разве ты не видишь, что мне и так плохо?». Я начинаю лепетать что-то вроде: «Прости» и прячусь от нее, а она с усмешкой мне говорит: «Ты меня всегда боялась».Проснулась я в холодном поту и с мыслями, что с этой девушкой, видимо, случилось что-то нехорошее.В этот же день я начала разыскивать в соцсетях наших общих знакомых, никто ничего не знал. Наконец, одна мне написала, что слышала, что эта девушка год назад утонула. Я стала искать подробности, и мне удалось только выяснить, что в жаркий день она пошла купаться и утонула. Возможно, с ней случился приступ, а может и нет. Я вообще ничего не знаю. Было ей 27 лет. Знаю еще, что был у нее молодой человек. Подробности было выяснить очень сложно, потому что с ней никто не общался, да и сама она не хотела ни с кем общения. Мы тоже, хоть и жили с ней какое-то время в одной комнате, но не были близки, я все время чувствовала холод, и общение складывалось только на бытовом уровне.После этого я на какое-то время ушла в себя - думала о том, как же связан этот мир и тот: стоило только написать что-то плохое о человеке, и она тут же об этом ТАМ узнала.С тех пор я просто стараюсь с осторожностью говорить об умерших, хотя я и раньше не говорила о них плохо, но теперь особенно.А вы верите в то, что умершие слышат все, что говорят о них здесь?

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