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Видео-страшилки
Пегас
Автор: Аластор.
Источник
.
Новость отредактировал
YuliaS
- Сегодня, 08:29
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 08:29 by
Nik_dk
Просмотров: 18
Комментарии: 1
+1
Ключевые слова:
Пегас
легенды
мифы
видео
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Комментарии
#1 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:04
+1
Группа
:
Журналисты
Репутация:
(
2586
|
-1
)
Публикаций: 1 554
Комментариев: 9 699
Легенда неплохая, а вот противный закадровый голос, портит всё восприятие от истории.
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