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Теория существ, духов и демонов / Видео-страшилки

Пегас



Автор: Аластор.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:29
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 08:29 by Nik_dkПросмотров: 18Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Пегас легенды мифы видео

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:04
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2586|-1)
Публикаций: 1 554
Комментариев: 9 699
Легенда неплохая, а вот противный закадровый голос, портит всё восприятие от истории.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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