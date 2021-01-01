ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:02

Причина: Изменен раздел.

Aleksandr999 Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:02 by

Это случилось много лет назад, когда я только начал практиковать осознанные сновидения. Осознавать себя во сне получалось с трудом, но огромное желание и страсть познать тот загадочный мир с лихвой компенсировали мой тогда ещё небольшой опыт.В том сновидении я осознал себя идущим по городу. Сразу взлетел. Сверху увидел город, идущих людей, приезжающие автомобили. Осознание было недолгим: продолжив полет, почувствовал, как сон начал меркнуть и растекаться, меня потащило в пробуждение.Вдруг я увидел странную фигуру. Эта фигура летела рядом со мной и очень сильно отличалась от персонажей сновидения своей яркой излучаемой энергией и осознанностью. Мелькнула мысль, что это точно не образ моего сна... Неожиданно я почувствовал, как энергии этого существа подключились ко мне, как будто прошел небольшой удар током: моё осознание сразу вернулось и многократно усилилось - сон стал четким, ярким и реалистичным, я стал чувствовать каждого человека, каждый автомобиль, каждое здание, воспринимая их как образы творения моего Мира. Какое-то время просто наслаждался этим осознанным состоянием, рассматривая город сновидения с высоты птичьего полёта. Я прочувствовал, как легко могу управлять этой реальностью и образами сновидения.«Ты можешь наделить сознанием человека из сновидений, и он будет жить в этой реальности так же, как человек в твоем мире. Можешь уплотнить эту реальность, и она продолжит существовать после твоего пробуждения. Можешь создать себе тело и жить в этом мире. Можешь возвращаться сюда каждый раз в сновидении и корректировать эту реальность», - я услышал голос загадочного существа.- Кто ты? - спросил я.« Нас называют по-разному, но мы называем себя Исследователи. Мы исследуем сновидения и обучаемся, странствуя по снам. По сути, мы такие же исследователи, как и ты, только познаём другие области творения. Путешествуя по сновидениям, неосознанные сны человека мы проскальзываем как тени, но, чем выше осознанность, тем больше проявляется наше нахождение в сновидении. В снах Сновидящих мы присутствуем постоянно, иногда помогая в разгадке тайн сновидений. Оставаясь невидимыми, нас очень сложно обнаружить, и крайне редко мы выходим на связь, предпочитая роль наблюдателей...».- Как выглядит твой мир?Город исчез и мы оказались в некоем пространстве. Я увидел множество Исследователей - существ, похожих на пауков: от их светящиеся коконов «отрастали» энергетические нити-лапки. Эти существа имели как индивидуальное, так и коллективное сознание. Сцепляясь между собой энергетическими жгутами, они образовывали единый Организм с общим сознанием, мышлением и доступом к коллективной "базе данных". Таким образом, сливаясь в Одно, существа обменивались информацией, полученной в исследовательском путешествии, а также какое-то время "подзаряжались" для дальнейших изысканий. И эти миллиарды существ были соединены в один гигантский Организм, от которого постоянно отсоединялись и улетали на новые поиски подзарядившиеся Исследователи, а на их место возвращались другие. Организм дышал и жил.- Мне кажется знакомым этот мир. Я уже был здесь?« Конечно, но это было очень давно. Ты помогал нам, а мы оказывали помощь тебе в магическом развитии…».После того путешествия я продолжил развитие осознанных сновидений. Часто встречаясь с Исследователями во многих реальностях, я периодически посещал их Мир. С тех пор осознанные сновидения стали моей второй жизнью, наполняя мистическим смыслом каждый миг существования. И каждый раз, разгадывая очередную тайну сновидений, я обнаруживал, что Загадка этой Реальности безгранична. В какой-то момент мир Сновидений и мир Яви стали неразрывны между собой, превратившись в одну Большую Реальность Сновидения...

Ключевые слова: Сноведения выход из тела путешествие авторская история

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