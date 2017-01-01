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Сны

Любопытные сновидения

Приветствую Вас, дорогой читатель. Хочу заранее предупредить, что это просто подборка моих странных снов. Пугалок и приснившихся покойников тут нет.

Также прошу Вас не писать о том, что я это "просто сочинила" и "выдумала сны для истории", ибо для меня, сны — это нечто личное. И, выкладывая подобное на сайт, я буду ожидать, что к этому отнесутся вполне серьёзно. Ещё стоит сказать, что я не практикую Осознанные Сновидения и прочие подобные практики (хотя темой такой когда-то интересовалась).

Начну с того, что сны я вижу не редко: во сне я летаю, во сне создаются истории про совсем других людей, во сне может произойти всё, что угодно. И некоторые сновидения оставляют на мне небольшой отпечаток.

Начну с абстрактных снов. Подобные сны я вижу очень редко и не очень хорошо их запоминаю. Сразу после пробуждения я забываю почти все, что там происходило. Всё, что я улавливаю, — это картина между светом и тьмой. Некое темное пространство присутствует большую половину сна, и только иногда возникает лучик света, который быстро уходит, не успев меня успокоить. Близкие говорили, что я всё время произносила какие-то числа вслух и неплохо так дрожала, пока видела такие сны. Просыпалась я от подобного, конечно, в холодном поту, с головной болью и слезами на глазах.

Дальше — серия снов. Ко мне в них приходил какой-то парень, мы встечались в парке, но в конце каждой встречи звучала фраза — а-ля "Увидимся в следующем сне". Я не знала ни его имени, ни где он живет, а когда я задавала такие вопросы, сон сразу прерывался и наступало пробуждение. Ещё он часто говорил, что хорошо бы встретиться "в реальности", и что это скоро произойдет, и "всему своё время".

Прекратились подобные сновидения в конце августа — начале сентября.

И последний случай на сегодня — девушка-призрак. Часто в последнее время я вижу её, хотя до этого она тоже приходила, но реже. Я никогда не вижу её лица, только руки и волосы. Всё светлое, но больше, действительно, похожа она на призрака, чем на ангела. Женщина заботится обо мне, часто успокаивает и иногда называет "моей хорошей". Она вполне добрая, с мягким голосом и нравом. Почему-то мне кажется, что я уже видела её когда-то давно, но похожих личностей не припоминаю, да и, порасспросив родных и друзей, пришла к выводу, что я не знакома с кем-то подобным. Это не похоже на чувство дежавю, часто хочется сказать её имя, которое вертится на языке, но я его не знаю или не помню.

Ещё иногда персонажи из двух последних снов зовут меня куда-то, но я отказываюсь. Думаю, что это правильно.

Напоследок хочу задать вопрос: видел ли кто-то из Вас похожие сны? Если Вы хотите чем-то поделиться или даже дать совет, то прошу прокомментировать данную историю.

Желаю Вам видеть только хорошие и добрые сны со счастливым концом ^^.

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 04:02
Сегодня, 03:53 by SalmySalПросмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сны девушка странность дежавю сон авторская история

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