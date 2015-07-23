Опасности сновидения

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:40

Arhip Просмотров: 21 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:40 by

- ==Опасности сновидения или сталкинг сталкеров.==-Рано или поздно каждый, кто практикует сновидение становится объектом пристального внимания неорганических существ. Обычный человек защищен от них низким уровнем энергии. Другое дело маг, чья энергия неуклонно растет, представляя собой лакомый кусочек для неоргаников. Они стремятся за счет нашей энергии увеличить свою скорость восприятия, а заодно откупиться от летунов. С другой стороны, смешивая свою энергию с неорганической энергией, мы делаем наше осознание невкусным для flyers. Однако прямо пропорционально количеству неорганической энергии в нас растет и усиливается эгоизм и саморефлексия, ибо наше эго они рассматривают как показатель того, что нам нужно.Hеорганики - мастера по созданию иллюзий. Они могут удовлетворить любое ваше желание. Их излюбленной ловушкой является создание идеальных копий реального мира. Будьте осторожны, те сновидящие, которые ищут, например, Карлоса Кастанеду или Дом Магов в сновидении -- вы можете нарваться на искуссную подделку.Более того, каждый раз, когда вы просыпаетесь утром, ваше энергетическое тело должно убедиться, что вы проснулись в реальном мире, а не в сновидении, ибо ложные пробуждения - одна из распространенных ловушек. Примите холодный душ, тем самым сбросив с энергетического тела фиксацию неорганической энергии.Однако создание копий реального мира достаточно трудоемкий процесс, поэтому чаще они ловят начинающих магов с помощью "материализации" подсознательных эгоистических желаний. В сновидении они просто питаются нашей энергией через наши эмоции (страх, острые ощущения, радость от полетов и т.д.). Они индуцируют в нас эмоциональные всплески, из-за которых мы теряем много энергии. Поэтому сновидением имеет смысл заниматься только после основательного пересмотра, когда мы уже освободились от наших сковывающих эмоций и желаний. В сновидение следует входить трезвым и беспристрастным, только тогда мы сможем, не отвлекаясь на маскарад неоргаников, спокойно тренировать свое энергетическое тело.Далее, начинающему сновидящему нередко бывает сложно выделить среди своих мыслей голос эмиссара в сновидении. Маскируясь под наши собственные мысли, эмиссару ничего не стоит убедить нас в чем угодно. Еще опаснее спутать голос эмиссара с голосом видения. Отличить одно от другого может только ваше энергетическое тело. Голос видения приходит из глубин вселенной, прямо от Орла. Эмиссар же просто отражает ваше эго, т.е. он говорит лишь то, что вы хотите услышать. Чем безупречнее воин, тем точнее и полезнее слова эмиссара.Hеорганики никогда не лгут, но все время обманывают. Так, например, они не заинтересованы в обучении нас управлением своим энергетическим телом. Если вы часто и легко летаете в сновидении, это еще не значит, что вы овладели своим телом сновидения. Обратите внимание, во что вы одеты, если заметите что-то необычное, значит вы "летаете" за счет неоргаников. Они создают у вас иллюзию независимости, как будто вы сами управляете ходом сна. Отказавшись от помощи лазутчиков, вы обнаружите, что самостоятельно передвигаться в сновидении достаточно сложно.Основной целью всех интриг неоргаников является попытка заманить в свой мир не только энергетическое тело мага, но и его физическое тело. Обычно они делают так: сначала они попытаются "съесть" ваше энергетическое тело, вызвав в сновидении у вас мощный эмоциональный взрыв, а затем они втащат ваше безжизненное физическое тело и спрячут в одном из дальних уголков своего мира. Если вы не умрете сразу, то они дадут вам свою энергию, и изменят вашу энергетическую структуру необратимым образом. Даже если вы когда-нибудь найдете свое изуродованное физическое тело, вы уже никогда не сможете с ним объединиться, вы навеки станете рабами неорганических существ.Более того, объединенному сознанию группы неорганических существ ничего не стоит выдернуть любого из нас из мира повседневности и забросить в их мир. Всегда будьте готовы к тому, что неорганики могут налететь на вас в самый неожиданный момент, сдвинуть ваше восприятие неизвестно куда, и бросить на произвол судьбы. Особенно, если вы делаете себя слишком доступными, занимаясь сновидением.Итак, допустим, что вы осознали нависшую над вами опасность и решили порвать с неорганикой. Для начала выразите в сновидении намерение не иметь контакта с неорганическими существами. Остановитесь на первых вратах сновидения. Оттачивайте свое второе внимание, фиксируя образы сновидения. Сновидьте реальный мир, например, сновидьте комнату, в которой вы спите. Если заметите лазутчиков - игнорируйте их. Запрограммируйте свое сознание автоматически выходить из сновидения, если вы обнаружите себя летящим по какому-нибудь туннелю в обществе какого-нибудь агрессивного лазутчика.Ответным ходом неоргаников будет то, что вам будут сниться кошмары. Тогда основательно погрузитесь в перепросмотр, ибо это лишит их строительного материала для ваших кошмаров.Однако, следует отметить, что в сновидении нет места, где можно было бы избежать влияния неорганики. Если вы не видите лазутчиков вокруг себя, вполне возможно, что они замаскировались под ваше тело сновидения. Поэтому просто выразив намерение не взаимодействовать с неорганиками, еще не достаточно, чтобы от них избавиться.Конечно, продвинутые маги могут поставить энергетическую пломбу на центр сновидения и никогда не видеть снов, но это также отразится на качестве видения.Поэтому серьезно отнеситесь к тому, чтобы вообще отказаться от практики сновидения до тех пор пока вы не станете безупречны. Сталкинга, тенсегрити и перепросмотра вполне достаточно, чтобы накопить необходимую энергию, чтобы достичь Безмолвного Знания и выйти в Третье Внимание.В свете этого заигрывание с неорганическими существами - это чистой воды индульгирование.Конечно, в конечном итоге, без сновидения обойтись нельзя, ибо сновидение - это не роскошь, а средство передвижения. После того, как вы станете беспристрастным воином, вам понадобится огромное количество неорганической энергии, чтобы проникать в иные миры или исследовать второе внимание. Маги получают ее просто тем, что периодически погружаются в мир неорганических существ. Трудность заключается в том, чтобы брать у них энергию, но не поддаваться их влиянию. Это и называется окончательным "сталкингом сталкеров". "Этого достигают, проявляя несгибаемое намерение существовать свободно, несмотря на то, что ни один маг не знает, что такое свобода".Если вы все еще находите оправдания для контакта с неорганическими существами, значит вы уже попались на их удочку.Знайте, что занявшись сновидением, вы тем самым уже как бы всунули голову в петлю, осталось только выбить табуретку. Неорганики сделают это мастерски.

Ключевые слова: Сновидение сталкинг неорганические существа летуны внимание

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