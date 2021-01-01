Мистическое знакомство с водной стихией

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 229 Комментарии: 0 +6 Вчера, 20:06 by

Эта история произошла летом, когда мне было лет пять. Мы с парнями любили пропадать на берегу реки, где можно было полазить через чащи густорастущих зарослей ивняка, устроить там шалаш, скрытый от чужих взглядов плотной листвой. Плавать в то время я еще не умел, но красота и безмятежное спокойствие водной глади реки притягивали меня. В некоторых местах вдоль берега, бок о бок друг к другу, стояли привязанные к врытым в землю железным кольям моторные лодки, покачиваясь на воде, и, временами, ударяясь между собой. Одним из любимейших наших занятий было бегать по ним, перепрыгивая с лодки на лодку, при этом стоявшие плотно “моторки” на некоторое время размыкались, чтобы снова затем прижаться друг к другу, и основной сложностью было успеть перепрыгнуть за другими пацанами, пока лодки не успели разойтись.В тот раз я бежал последним. Несколько ребят перепрыгнули передо мной и я, добежав до края лодки и уже отталкиваясь от нее, осознал, что “моторки” разошлись слишком далеко, и перелететь это расстояние не представляется возможным. Мой полет был скоротечным – я ушел под воду между лодками, и стихия быстро поглотила меня, затягивая все глубже. Мне пришла мысль, что надо опуститься на дно, чтобы, оттолкнувшись, вынырнуть на поверхность. Но место оказалось достаточно глубоким – так и не достав дна, я «повис» в водной стихии, как в невесомости. Взглянув вверх, я увидел, как темные днища лодок сходились между собой, всё больше закрывая образовавшуюся щель, через которую пробивались переливающиеся в воде лучи солнечного света.Тогда я понял, что самостоятельно выбраться просто не могу. Страха не было, но появилось приятное ощущение вхождение в сон.Я увидел яркое красочное сновидение: я плыву по морю в сторону берега на небольшом плоту. На берегу красивые пальмы, небольшие строения и люди, гуляющие по пляжу. Я вышел на берег. Было запредельно приятно находиться в этом месте - от людей исходила необычная сильная благостная энергия. Я шел по пляжу и удивлялся реалистичности сновидения, все люди казались очень знакомыми и даже близкими, всё вокруг было очень родным, появилось ощущение, что я дома. Чувство времени исчезло, но мне казалось, что я пробыл там достаточно долго…Сквозь сон я услышал крики и почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. Очнувшись, я увидел парней, стоявших вокруг меня. Весь мокрый, я сидел на берегу рядом с водой и не понимал, как оказался здесь.Позднее ребята рассказали, что после того, как я рухнул в воду, они бросились к тем лодкам. Не обнаружив меня на поверхности, кто постарше прыгнули в воду, пытаясь нащупать меня. Все это длилось несколько минут, и в какой-то момент этой суматохи кто-то увидел меня вышедшим из реки метрах в 15 выше по течению от того места, и идущим по берегу. Я отошел несколько метров от реки и сел на землю, никак не реагируя на крики парней. Подбежав ближе, они увидели меня в коматозно-сонном состоянии, и кто-то начал трясти меня за плечо…Это была последняя ярко запомнившиеся картинка того события, но то загадочное место из сновидения, врезавшись мне в память, ещё долгое время приходило ко мне во снах…®

Ключевые слова: Река видение друзья авторская история

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