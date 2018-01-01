Странный гость на балконе

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:59

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сатьякама Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:00 by

Заранее прошу прощения за не совсем литературное изложение, пишу в первый раз. История произошла со мной примерно в 2002 году, мне было тогда примерно 23 года (точно я не помню). Мистику я допускал, но специально ничем таким не интересовался.В квартире, где я засыпал, диван располагался вдоль стены, противоположной к выходу на балкон. Обычно я закрывал дверь балкона перед сном, но эта летняя ночь показалась мне такой мирной и теплой, что я решил оставить дверь балкона открытой. Так и заснул.Проснулся от того, что по комнате ходил голубь. Я хотел было поймать этого засранца и выпустить на улицу, но никак не мог его поймать. Тогда решил включить свет. Выключатель щелкал, но свет не включался. Я подумал, что завтра разберусь во всем, и лег спать. Очень странно, что никакого страха и чувства, что что-то не так у меня не было, как будто ко мне каждую ночь прилетают голуби и расхаживают по квартире.Второй раз проснулся от того, что голубей уже было около 10 штук, я не знал, что со всем этим делать, помнил, что свет не работает, но тут вижу, что прямо со стороны балкона по направлению ко мне идет девочка лет шести (живу я на пятом этаже). Я опять этому ничуть не удивился и не испугался (очень странное отрешенное состояние), подумал, что она заблудилась, решил пристроить ее на своем диване до утра, сам лечь на полу, а утром уже разбираться. Но когда готовил ей постель, сразу вырубился.Третий раз в эту ночь я проснулся от треска ломающейся доски — не знаю, с чем еще сравнить этот звук. Раздался он со стороны ванной комнаты. Я не обратил на это внимание и погрузился опять в дрему. Раздался еще один такой же треск. Поворачиваясь на другой бок, я увидел боковым зрением черную фигуру на самом краю балкона. Она напоминала человека в плаще с капюшоном.Ни лица, ни чего-то еще разглядеть не получалось, только один силуэт в человеческий рост. Когда я повернулся, чтобы увидеть это прямым зрением, то не увидел его. Потом опять посмотрел боковым зрением – силуэт стоит, смотрю опять прямым зрением – ничего нет. Так я немного поигрался и начал опять погружаться в дрему. Раздался опять треск, и опять через боковое зрение этот силуэт. Вот тут, как говорится, я и наложил кирпичей. Помятуя, что в моей комнате свет не работал, я пошел в другую комнату, щелкнул выключателем, и на этот раз свет включился. Тогда я подумал, что мне приснился странный кошмар, и почти забыл про это, если бы не наткнулся лет этак через 10, на описание неорганов, осознанные сновидения и прочее.P.S. Кстати, однажды смотрел фильм «Пробуждение жизни», там был момент, когда путешественник по ОС рассказывал главному герою, как отличить, находишься ли ты в ОС или нет. Нужно щелкнуть выключателем освещения и, если ты в сновидении, то выключатель не сработает.

Ключевые слова: Hеорганы неорганические существа мистический случай привидение cновидение авторская история

Другие, подобные истории: