Мудрость древних времен

Мудрость древних временОднажды, летним днем, я заблудился, гуляя в подмосковном лесу. Я прошел через какую-то странную дымку и очутился, как я понял, в параллельном мире. Но шока я не испытал: по поляне под густыми кронами деревьев бегали кролики, пели птицы, журчали ручьи. Хищников нигде не было. Всё было светло и мирно.
Я почувствовал как кто-то мысленно призывает меня подойти к красивой, средних размеров избушке, которая стояла по ту сторону ручья.
- Здравствуй, путник, - окликнул меня дедушка лет 80 на вид. - Ты в потерянном рае - это маленький мир, стоящий параллельно вашему миру. Большинство лесных жителей этого мира оставили свои физические тела и улетели в мир света, который вы, люди, называете "иным миром". Я переместил тебя сюда ненадолго, чтобы поделиться с тобой мудростью веков.
И тут старик протянул мне толстую книгу, которой я быстро зачитался. Вот, что там было написано:
"Осознанные злые и осознанные добрые дела чуть-чуть увеличивают личную силу духа.
Вера людей в лидера увеличивает личную силу лидера.
Почет и богатство - воля небес.
Жизнь и смерть приходят в отведенное время.
Все в жизни временно и всё предрешено.
Свою судьбу на коне не объедешь.
Непроворному достается быстрый бег, и не у мудрого богатство, но время и случай для каждого из них.
Страдания и исповедь не снимают греха.
Судьба создается перед рождением в зависимости от кармы.
Стригитесь наголо, чтобы меньше негатива цеплялось к вам.
Главное - сила духа, а не доброта души.
Жизнь - это не только спорт, образование и карьера, но и духовные практики."
Дальше шел непонятный текст на древнеславянском языке, его я уже не смог прочитать.
- Вы, люди, погрязли в грехах гнева, лжи, зависти и алчности - это результат эпохи Кали-Юги, -
сказал дедушка. - Когда-нибудь на всей Земле из 7 миллиардов останется только 200 тысяч человек. Вы бросите свою техническую цивилизацию, покинете физические тела и улетите на суд Великого Судьи - Бога Создателя в магический мир.
А пока, можешь угоститься моим пирогом с повидлом, погулять по поляне и вернуться в свой мир.
Но помни, за тобой наблюдают, и все твои дела, добрые и злые, корыстные и бескорыстные - известны Старшим Богам и Судье. Иди в свой мир и помни - в тебе нуждаются.
Я, немного взволнованный, снова попал в белую дымку и не заметил как очутился у выхода из леса рядом с нашей дачей. Никаких следов от пирога в моем желудке не ощущалось, но прочитанное оставалось в уме. Я еще долго не мог прийти в себя от такой встряски, но больше ни в какую дымку я не попадал.
Так и прошел один из моих летних подмосковных дней.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:14
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Сегодня, 06:14 by swandanceПросмотров: 47Комментарии: 1
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