Мудрость древних времен

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:14

Причина: Добавлен раздел

swandance Просмотров: 47 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:14 by

Однажды, летним днем, я заблудился, гуляя в подмосковном лесу. Я прошел через какую-то странную дымку и очутился, как я понял, в параллельном мире. Но шока я не испытал: по поляне под густыми кронами деревьев бегали кролики, пели птицы, журчали ручьи. Хищников нигде не было. Всё было светло и мирно.Я почувствовал как кто-то мысленно призывает меня подойти к красивой, средних размеров избушке, которая стояла по ту сторону ручья.- Здравствуй, путник, - окликнул меня дедушка лет 80 на вид. - Ты в потерянном рае - это маленький мир, стоящий параллельно вашему миру. Большинство лесных жителей этого мира оставили свои физические тела и улетели в мир света, который вы, люди, называете "иным миром". Я переместил тебя сюда ненадолго, чтобы поделиться с тобой мудростью веков.И тут старик протянул мне толстую книгу, которой я быстро зачитался. Вот, что там было написано:"Осознанные злые и осознанные добрые дела чуть-чуть увеличивают личную силу духа.Вера людей в лидера увеличивает личную силу лидера.Почет и богатство - воля небес.Жизнь и смерть приходят в отведенное время.Все в жизни временно и всё предрешено.Свою судьбу на коне не объедешь.Непроворному достается быстрый бег, и не у мудрого богатство, но время и случай для каждого из них.Страдания и исповедь не снимают греха.Судьба создается перед рождением в зависимости от кармы.Стригитесь наголо, чтобы меньше негатива цеплялось к вам.Главное - сила духа, а не доброта души.Жизнь - это не только спорт, образование и карьера, но и духовные практики."Дальше шел непонятный текст на древнеславянском языке, его я уже не смог прочитать.- Вы, люди, погрязли в грехах гнева, лжи, зависти и алчности - это результат эпохи Кали-Юги, -сказал дедушка. - Когда-нибудь на всей Земле из 7 миллиардов останется только 200 тысяч человек. Вы бросите свою техническую цивилизацию, покинете физические тела и улетите на суд Великого Судьи - Бога Создателя в магический мир.А пока, можешь угоститься моим пирогом с повидлом, погулять по поляне и вернуться в свой мир.Но помни, за тобой наблюдают, и все твои дела, добрые и злые, корыстные и бескорыстные - известны Старшим Богам и Судье. Иди в свой мир и помни - в тебе нуждаются.Я, немного взволнованный, снова попал в белую дымку и не заметил как очутился у выхода из леса рядом с нашей дачей. Никаких следов от пирога в моем желудке не ощущалось, но прочитанное оставалось в уме. Я еще долго не мог прийти в себя от такой встряски, но больше ни в какую дымку я не попадал.Так и прошел один из моих летних подмосковных дней.

Ключевые слова: Библия мудрость цитаты иной мир авторская история

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