Старый домНа поляне старый дом,
И сто лет нет света в нём.
Мы зайдём с тобой туда,
И зажжётся там свеча.
Запылает, загорит,
Потолок весь закоптит,
А из пламя льётся кровь,
Свято верим мы в любовь.
На поляне старый дом,
И сто лет нет света в нём.
Закопчённый потолок,
За окном немая ночь.
Лужа крови на полу,
Свято верим мы в мечту.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30 by DarkTashaПросмотров: 125Комментарии: 5
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