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Стихи

Старый дом

На поляне старый дом,
И сто лет нет света в нём.
Мы зайдём с тобой туда,
И зажжётся там свеча.
Запылает, загорит,
Потолок весь закоптит,
А из пламя льётся кровь,
Свято верим мы в любовь.

На поляне старый дом,
И сто лет нет света в нём.
Закопчённый потолок,
За окном немая ночь.
Лужа крови на полу,
Свято верим мы в мечту.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30 by DarkTashaПросмотров: 125Комментарии: 5
-2

Ключевые слова: Старый дом свеча ритуал смерть кровь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 20:32
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1996|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 1 318
Это не стихотворение, а плохая-плохая пародия на него. Смысла нет, рифма - так себе, лишь бы концовка рифмовалась.
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:43
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1754|2)
Публикаций: 111
Комментариев: 2 744
На горе стоит телега.
Под телегой - мухомор.
Ёж в неё вбежал с разбега!
И зажёг башкой костёр. smeh
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: Lynx
Сегодня, 20:46
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1996|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 1 318
Цитата: Эвиллс
На горе стоит телега.
Под телегой - мухомор.
Ёж в неё вбежал с разбега!
И зажёг башкой костёр. smeh


Таньк, у тебя забавнее stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#4 написал: Estellan
Сегодня, 22:29
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (324|0)
Публикаций: 79
Комментариев: 596
Автор явно сбивается с одного ритма на другой. Это не есть хорошо. К тому же в стихах нагнать жути куда проще чем в прозе.
Взять к примеру Ваше произведение.

На поляне старый дом,
И сто лет нету света в нём.

Мы зайдём с тобой туда,
Запылает дом с угла.

Потолок весь загорит,
В пламени бес закричит.

Дверь закрыта на замок,
Нам не выйти за порог.

Все приходит с опытом. Я думаю со временем у автора все получится, если работать над этим.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#5 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 23:51
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (860|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 717
На поляне старый дом....
Не хрен в дом тот заходить!
Не хрен в нём свечу коптить,
И любовь свою "крутить"...

На поляне старый дом....
Хрен-бы с ним, пускай стоит.
Ну, а для мечты своей
Ты найди дом поновей)))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
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