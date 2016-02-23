Старый дом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:30

DarkTasha Просмотров: 125 Комментарии: 5 -2 Сегодня, 20:30 by

На поляне старый дом,И сто лет нет света в нём.Мы зайдём с тобой туда,И зажжётся там свеча.Запылает, загорит,Потолок весь закоптит,А из пламя льётся кровь,Свято верим мы в любовь.На поляне старый дом,И сто лет нет света в нём.Закопчённый потолок,За окном немая ночь.Лужа крови на полу,Свято верим мы в мечту.

Ключевые слова: Старый дом свеча ритуал смерть кровь авторский стих

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