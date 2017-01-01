Маленькая история

Huuuh Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:39 by

Жила-была маленькая девочка. Была она круглая сирота. Жила девочка в темном лесу в старенькой избушке. Однажды захотелось ей напечь пирожков и угостить ими лесных обитателей. Пошла девочка по дрова, чтоб печь растопить, споткнулась о корягу и, падая, выколола себе о сук глазик. Но девочка была очень добрая, она не стала унывать и даже не материлась, повязала на место глазика платочек, который ей достался в наследство от мертвой бабушки, и пошла печь пирожки. Так как глазик у девочки остался всего один, она по неосторожности или сослепу перепутала соль с мышьяком. Но девочка была очень хорошая и намеренно она бы точно их не перепутала. Испекла девочка 234 пирожка, созвала всех лесных жителей к себе в гости, поставила самовар. Сама девочка не ела мучного, поэтому не подумала попробовать хоть один пирожок. Пока она разливала горячий чай по кружкам, лесные жители не вытерпели и попробовали по пирожку...Как я сказала выше, была она круглая сирота...

Ключевые слова: девочка сирота пирожки

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