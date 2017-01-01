Ритуальные и магические музыкальные инструменты

Ритуальные и магические музыкальные инструменты1. Танбур.
Танбур - струнный деревянный инструмент с длинным грифом и резонирующим грушевидным корпусом. Он известен ещё как сетар и тар. Прародитель современной гитары возник в Месопотамии, после чего распространился по Южной и Центральной Азии несколько тысяч лет назад. Считалось, что музыка танбура исцеляет, успокаивает и дарит человеку внутреннее равновесие. Этот инструмент использовался в религиозных обрядах Африки и Ближнего Востока. Под гудящую музыку танцоры погружались в состояние неистовства и безумия, при этом их дух очищался.
2. Горн из морской раковины.
Этот музыкальных духовой инструмент, изготовленный из раковины морских моллюсков или крупных морских улиток, использовался в различных культурах - от Карибского бассейна и Мезоамерики до Индии и Тибета, а также в Новой Зеландии и на островах Тихого океана. В горн дули, чтобы извлечь громкий трубный звук. Среди племен Карибского бассейна инструмент занимал центральное место в ритуалах охоты, войны и молитвы. На Фиджи рог из раковины использовали, чтобы объявить о прибытии гостей в деревню или во время похоронных обрядов. В Индии, где рог являлся священным символом бога Вишну и символизировал женскую плодовитость, под его звуки погружались в транс.
3. Окарина.
Окарина – небольшой портативный духовой инструмент, который, как полагают, возник в 10000 г. до н.э. Традиционно их создавали из кости или глины, но иногда встречались версии из камня, дерева и металла. Этот инструмент состоит из полой камеры с выступающим рупором, в которой есть 4-12 отверстий, зажимаемых пальцами, чтобы производить различные звуки.
Окарины использовались в ритуалах мезоамериканских культур, где с их помощью производили красивые, сюрреалистические звуки. Считалось, что этот инструмент помогает разговаривать с богами, птицами и животными. Люди под музыку окарины погружались в таинственное, подобное трансу состояние.
4. Мбира.
Мбира - портативный инструмент, созданный племенем Шона, которое проживало на территории современного Зимбабве более 1000 лет назад. Музыкальный инструмент состоял из нескольких металлических зубцов или пластин, установленных на деревянную резонирующую пластину. Мбира была одним из главных атрибутов в религии Шона. Считалось, что с её помощью можно поддерживать связь слухами предков, разговаривать и советоваться с ними. Инструмент использовался и в церемонии Бира, во время которой вызывали духов для познания мудрости племени и пытались управлять погодой.
5. Губная арфа.
Губная арфа - щипковый инструмент, состоящий из рамки с вибрирующим язычком из металла, тростника или бамбука. Арфу зажимают зубами и играют на «язычке» пальцами. Впервые упоминание о губной арфе появилось в четвертом веке в Китае, а ее более современный дизайн прижился во многих европейских, океанических и азиатских культурах 13-го века. Губная арфа использовалась на протяжении веков в шаманских ритуалах, а также заклинаниях монгольских и сибирских племен. В основном ее применяли, чтобы вызвать транс и исцелить болезни.
6. Гонг.
Гонг - металлический ударный инструмент, который придумали в Китае в 3500 году до нашей эры. Позже он был адаптирован различными культурами по всей Юго-Восточной Азии и Африке. Это большой подвесной диск из металла, как правило, бронзы или латуни, по которому бьют молотком, чтобы произвести звук. Игра на гонге была связана в древнем буддизме с ритуалами исцеления, молитвами и медитацией. В китайской культуре гонги часто считались священными, считалось, что если человек коснется гонга, то будет одарен счастьем, удачей и хорошим здоровьем.
7. Диджериду.
Коренные народы Северной Австралии разработали этот странный духовой инструмент более 1500 лет назад, а используется он и по сей день. Диджериду представляет собой длинную деревянную трубу, изготовленную из ствола эвкалипта, у которого термиты выели сердцевину. Труба издавала низкий, жуткий гул, который считался голосом Земли. Диджериду традиционно использовался для сопровождения песен и танцев во время церемоний аборигенов, обеспечивая их связь с природой и невидимым духовным миром.
8. Скрипка.
Скрипка - деревянный струнный инструмент, на котором играют смычком - упоминается ещё в Ветхом Завете. Древние считали, что связь с Богом символизируют голоса ангелов, тогда как связь с дьяволом происходит через звуки музыкальных инструментов. В результате образ дьявола как "злого скрипача" окончательно установился в христианстве.
9. Барабаны.
Барабаны присутствуют почти во всех древнейших человеческих культурах. Их использовали на протяжении десятков тысяч лет в молитвенных ритуалах, войнах и танцах. Более 8000 лет назад в древней Месопотамии священные звуки барабанов звучали во время родовых встреч, церемоний и сражений. В различных частях Африки "говорящие барабаны" использовались в качестве средств коммуникации, ведь музыку можно было услышать с большого расстояния.
10. Свисток смерти.
Этот элегантный и страшный музыкальный инструмент происходит из культуры древних ацтеков, где он использовался для разнообразных жутких и пугающих целей. Полые свистки, как правило, высекались из кости или камня (иногда драгоценного) в форме черепа. Форма свистка смерти демонстрировала эмоции, которые он должен был внушать слушателям: страх и трепет. Свисток издавал ужасный "кричащий" звук. Этот музыкальный инструмент повсеместно использовался в церемониях, посвященных богу ветра - Эекатлю и Миктлатекутли, воплощению "Ветра Смерти". Священники ацтеков использовали эти свистки во время ритуалов жертвоприношения человека, где их звук был, как считалось, помогал направлять душу жертвы в загробный мир и ублажить богов.
11. Канглинг.
Ритуальный духовой музыкальный инструмент Тибета. Упоминания о канглинге восходят к учению Бон. Изготавливался обычно из бедренной кости человека, зачастую оправляемой в серебро. Два отверстия, расположенные в его расширяющейся части, носят название «лошадиных ноздрей». Канглинг используется при совершении обряда чод.
Существует специальный ритуал по изготовлению канглинга, он должен отвечать следующим требованиям: одна сторона канглинка — это двуглавая бедренная кость, в лучшем случае белого цвета, темная кость — это средний вариант, в худшем случае пойдет и пятнистая кость. Не нужно пользоваться костью очень старой, серого цвета. Форма её должна быть немного изогнутой, звук должен извлекаться мягко, без усилия. Не нужно использовать кости с различными дефектами. Лучше всего подходят кости людей в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет. Не нужно использовать кости самоубийц, безумных, оскверненную кость убийцы, человека, умершего от голода, человека-извращенца, человека, родившегося от кровосмешения, человека исчезнувшего рода (нации, крови), садиста. Кости человека, не имевшего таких недостатков, являются совершенным канглингом.
Нельзя использовать кость больного, например, прокаженного, пользоваться железными, медными, деревянными, роговыми и другими подделками. В особенности не нужно их делать из рогов и костей животных, например, яка. Духи, услышавшие звук такого канглинга, могут быть введены в заблуждение тембром звучания, и это может быть причиной их дискомфорта, недовольства и ярости. Место, на котором звучал такой канглинг, может стать местом различных неблагоприятных событий. Свирель из человеческой кости как инструмент, вызывающий существ из мира без форм, не должна иметь таких недостатков. Просто так дуть в канглинг запрещается, а только лишь разрешается использовать инструмент в ритуальных целях.
Выборку подготовила Восьмая тень.
Один источник тут.
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Сегодня, 10:53 by Восьмая теньПросмотров: 8Комментарии: 0
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