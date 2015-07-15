Непонятные обычаи моей бабушки

"Моя бабушка родилась в 1914 или 1916 году (точно не помню) и прожила 90 или 92 года в своем уединенном доме на краю леса в районе Южных Аппалачей (США). До самого конца она была бодрой и работала в саду и по дому, пока инсульт не убил ее. Она также была христианкой и каждое воскресенье ходила в церковь. Дом ее находился с подветренной стороны горы.



1) Бабушка закопала разные виды металлов в четырех углах ее участка. Я точно не помню, но кажется это были железо, медь, золото и серебро. Направления были Север-железо, Юг - медь, золото - Восток, Запад-серебро.



2) Она любила деревья, но не позволяла деревьям расти ближе 10 дюймов от ее участка. Когда я спрашивал ее, почему? Она сказала :"Я люблю деревья, но не хочу впускать лес на свой двор".



3) Она проложила дорожки из соли вдоль тропы к ее дому и у ворот забора, а также вдоль всего забора вокруг дома.



4) Касательно этого забора. Она всегда поддерживала крепкий забор вокруг своего дома в хорошем состоянии. Когда я спросил - в чем проблема? Она сказала: "Хорошие заборы дают хороший соседей". При этом рядом с ней не было соседей на сотни ярдов вокруг.



5) Однажды я играл и складывал из камней пирамидки. Она увидела, подошла и все разрушила, а потом сказала: "Никогда не складывай три камня вместе. А если увидишь сложенные камни в лесу, не трогай их".



6) Она говорила мне никогда не находиться в тени горы во время "голубого часа" на закате, за исключением особых мест. Ее двор и сад был одним из таких мест.



7) Она рассказывала мне, что если днем в лесу я почувствую себя неуютно, то я должен встать на месте и сказать: "Я буду ходить здесь и это мое право". Про ночные походы по лесу она говорила, что это большая глупость.



8) Она говорила, что нельзя носить в лесу слишком яркую одежду, потому, что "существа могут увидеть тебя как видят другие люди". При этом она говорила, что камуфляжную одежду носить в лесу тоже нельзя, так как "ты не дерево и ты никого не обманешь". Сама она во время походов в лес носила старую женскую блузку в цветочных принтах и эта одежда была приемлемой.



9) Она говорила, что можно собирать ягоды, которые растут на опушках и в солнечном свете. Но никогда нельзя собирать ягоды растущие в чащобе.



10) Она говорила, что если я увижу белые ягоды baneberry (вороньи ягоды или волчьи ягоды), то нельзя не только есть их, но даже проходить мимо них. Вместо этого надо не разворачиваясь (спиной вперед) вернуться назад на несколько шагов, а потом развернуться и как можно быстро уйти с этого места. Объяснений, почему надо так делать, я не получил.



11) Она говорила, что если вы идете вдоль берега проточной воды, иногда надо отходить от воды и заходить в лес на несколько метров. Это нужно, чтобы "остаться на пути". Я не совсем понял, что это значит.



12) Если она находила на своем участке кольцо грибов, она зажигала в его центре дымный костер.



13) Она всегда сохраняла вокруг своего участка чистоту, не позволяя никаким растениям, кроме обычной травы, расти там. Если виноградное растение пускало лозу на ее участок, она безжалостно сжигала его огнем.



14) Не смотря на то, что все это звучит, словно моя бабушка находилась в состоянии войны с природой или что-то подобное, она была отличным огородником и выращивала на своем огороде овощи в больших количествах. Подобного я больше ни у кого не видел. В один год шесть ее томатных кустов дали огромный урожай помидоров. А когда я пытался вырастить помидоры, мне едва повезло получить три штуки с трех кустов.



Я не знаю, с чем были связаны необычные обычаи или суеверия моей бабушки и откуда они взялись. Она не была индианкой, не являлась ведьмой (во всяком случае я ничего об этом не знаю), не поклонялась друидам. Она просто имела очень стойкие правила и говорила мне их при случае. И я всегда следовал им".

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Talisha Просмотров: 353 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 20:27 by

Автор - OldStuffThrowaway.

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