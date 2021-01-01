Немного о тафофобии

Летяга Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:03 by

Итак, дорогие читатели, на время перенесёмся в Англию. Ну, это, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, погода еще хуже и Гарри Поттер. Впрочем, до изобретения последнего еще лет 150.Во многих городах Туманного Альбиона, прежде всего в Лондоне, кладбища начали обрастать странными конструкциями с кучей трубок, тросиков и системой сигнализации. Кладбищенские сторожа стали жаловаться по кабачкам, что раньше было лучше, покойники спокойно лежали себе в земле и не тревожили добрых людей. В дома к состоятельным горожанам стали являться загадочные люди с обещаниями шанса вернуться с того света. Нет, это не сценарий приквела к «Гордость и предубеждение и зомби», а всего лишь будни эпидемии тафофобии, которая прокатилась по Британии в середине 19го века.Нельзя сказать, чтобы эти страхи были совсем беспочвенны. Скажем, во время эпидемий тела умерших старались закапывать как можно скорее, не особо заморачиваясь констатацией смерти и ее причинами. Современные исследования массовых захоронений подтверждают как минимум несколько таких случаев. Также погребение заживо практиковалось во многих странах как казнь за ряд тяжких преступлений. Тем не менее, тафофобия долгое время оставалась делом редким и сугубо индивидуальным. Но вот в 1844 году на волне всеобщего увлечения мистицизмом, делами загробными и прочей некрофилией Эдгар По публикует свой рассказ «Преждевременное погребение» и заверте...Высший свет Англии массово «заболел» тафофобией. Кто-то по-настоящему, но большинство просто отдавали дань моде. Но там, где кто-то страдает фигней, умные люди делают деньги. Очень скоро появились ушлые дельцы, которые начали предлагать всем желающим безопасные гробы с защитой от ложного погребения на любой вкус и кошелёк.Самая простая конструкция «безопасного гроба» предусматривала наличие вентиляционной трубки, чтобы внезапно живой погребённый не задохнулся в могиле. Через эту же трубку к колоколу на надгробии шёл шнурок или цепочка, дёрнув за которые можно было привлечь внимание кладбищенского сторожа. Варианты «люкс» оснащались всеми возможными удобствами, включая смотровые окошки, устройство для подачи воды и пищи, электрический звонок, ИРП, меха для нагнетания воздуха, отвод грунтовых и дождевых вод... Добавить санузел и безлимитный вайфай — и можно спокойно хикканить и клепать статьи для КэтКэта нон-стоп (нет, это не намёк, и не надо меня откапывать).Надо ли говорить, что стоимость похорон в таком гробу была в десятки раз выше обычной. Да и кладбищенским сторожам работы прибавилось. В дополнение к обычным обязанностям теперь надо было очищать от мусора вентиляционные и смотровые отверстия, бдить за колоколами, отчитываться перед родственниками. За это обычно доплачивали, но всё же. Кроме того, выяснилось, что процессы разложения или смещение почвы могут вызывать рывок шнурка и ложное срабатывание колокольчика и это приводило к ненужной эксгумации и перезахоронению тела.Мода на боязнь погребения заживо, как и всякая мода, прошла достаточно быстро, вернув данную фобию в привычные рамки. Ни одного реального случая спасения благодаря «безопасному гробу» зарегистрировано не было. Впрочем, лох не мамонт и через сто с небольшим лет идейные наследники викторианских проходимцев будут массово впаривать жителям бывшей британской колонии безопасные индивидуальные убежища, в которых якобы можно пережить атомную бомбардировку, ядерную зиму и даже налёт ивил рашен дирижаблей Киров. Но это уже другая история.Автор: Дима Шуман.

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