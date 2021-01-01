Дом-пустышка и мышь в формалине: няни рассказали правдивые истории о странных семьях

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:48

Scarah Screams Просмотров: 105 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:48 by

Одна моя родственница работала сиделкой в 70-е у пары, которая жила неподалеку. Каждый раз, когда она приходила, ей говорили, что ребенок спит и его не надо беспокоить. Этот ребенок никогда не плакал, она никогда не слышала и даже не видела младенца, который якобы спал в соседней комнате. Родители просто возвращались, благодарили ее и выплачивали оговоренную сумму.Я не уверена, что моя родственница задумывалась об этом тогда, но она рассказывала мне эту историю несколько раз, так что она ее, наверное, до сих пор беспокоит. Ребенок же не мог спать все время? Она не слышала ни звука из той комнаты. Ничего. Сейчас она думает, что не было никакого ребенка, но тогда к чему это все было?Это была моя самая странная работа, какая мне попадалась. В 70-е, когда мне было тринадцать лет, я искала подработку, и поступил странный звонок. Женщина сказала, что узнала мой номер от «друга», но не могла вспомнить, от кого именно. Она сказала, что пришлет за мной такси.Мы приехали в очень старое здание, которое напомнило мне дом из «Ребенка Розмари». Там находились две женщины. Меня проводили в огромную комнату с кухней и ванной комнатой. Освещение было приглушенным, комната заставлена кроватями, на которых горами свалено постельное белье. Женщина, с которой я говорила по телефону, сказала, что они ищут сиделку для семилетнего мальчика, но в комнате находились как минимум пятеро детей в возрасте от одного до пяти лет и ни одного мальчика, который попадал бы под описание. Все дети имели длинные волосы и выглядели какими-то заброшенными.Женщины сказали, что вернутся около одиннадцати, а на часах было шесть, но все дети спали за исключением одного малыша, который проснулся и плакал несколько минут. Я не могла точно сказать, сколько вокруг меня было детей. В холодильнике не нашлось еды: ни молока, ничего. В шкафах тоже пусто. В комнате отсутствовал телевизор, что для меня было настоящим испытанием, только одна-единственная книга...Прошел час, и я услышала странный шум, доносящийся из кухни: словно человек издавал демонические звуки прямо из слива. Я просто окаменела от страха. Я была уверена, что эти женщины наняли меня, чтобы принести в жертву — в те дни все верили в Церковь Сатаны и думали, что она имеет большое влияние. Кстати, я не упоминала, что в комнате отсутствовал телефон?Женщины вернулись вовремя, заплатили мне чуть больше, чем мы договорились (и это честно, ведь детей было больше, чем обговаривали). Жуткий вечер, честно говоря. Меня очень пугало, что дети как спали, так и не проснулись. Мне вызвали такси, и я уехала.Я так и не выяснила, откуда эти женщины узнали мой номер.Я работала в одной семье и до сих пор не могу сказать, что с ними было не так. Они жили в доме-пустышке: полностью меблированный дом, который выглядел точь-в-точь как картинка из журнала интерьеров.Но он был пустым: ничего не лежало в шкафах, холодильник и ящики пустовали. Ни туалетных принадлежностей в ванной, ни еды, ни приборов, ни одежды, ни игрушек.Хозяйка сказала мне, что я могу заказать детям еду, а потом они посмотрят телевизор.Это было так странно.Я сидела с детьми, когда мне было 13-15 лет. Тогда я жила в маленьком городке и была нарасхват. Частенько несколько семей оставляли мне своих детей одновременно — двух-трех малышей сразу. Меня всё устраивало — с детьми сидеть мне нравилось, а так я получала тройную ставку.Только недавно узнала, что в нашем городке был клуб свингеров, и, оказывается, я сидела с их детьми, когда они собирались вместе.Одна семья, где я работала, считалась очень успешной и богатой: несколько домов, дорогие машины... Но дети в этой семье были странными. Старшая девочка как-то показала мне банку с мертвыми мышами в формальдегиде. Банка эта стояла на кухонном окне.Что-то в этом было неправильным и тревожным, и я уволилась.Автор - неизвестен.

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