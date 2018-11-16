Жуткий случай с младенцем

Talisha Просмотров: 1 193 Комментарии: 12 +17 Вчера, 10:43 by

Несколько дней назад в крупной малайзийской группе "Kisah Rumah Tangga" в фейсбук, посвященной семейным отношениям, был опубликован пугающий рассказ женщины, пожелавшей остаться анонимной...У этой женщины есть один маленький ребенок, который еще находится на грудном вскармливании.Все началось однажды вечером, когда женщина покормила ребенка и он должен был спокойно заснуть сытым, как это обычно случалось. Но в этот раз ребенок после кормления все равно продолжал настойчиво хныкать так, словно он был голодным.Несмотря на это, женщина все-таки уложила младенца в его кроватку, а сама пошла спать. Но утром она проснулась от еще более громких криков младенца.Она подошла к кроватке ребенка, взяла младенца на руки и стала кормить грудью. Дав ему обычную порцию молока, мать снова уложила ребенка в кроватку. Но он все равно плакал и плакал, словно вообще ничего не ел.Женщину подобное состояние ребенка уже начало не просто тревожить, но пугать. Мать снова накормила младенца грудью, а потом еще и дала ему теплой воды, но ребенок продолжал плакать и тянулся к груди, словно вообще не получил ни молока, ни воды.Чувствуя, что происходит что-то совершенно непонятное, обеспокоенная мать даже достала пачку с детской смесью, но внезапно оказалось, что куда-то пропали все детские бутылочки для такой смеси.Только тут мать заподозрила, что дело нечистое. Она взяла свой телефон и включила на нем запись религиозной молитвы. И едва младенец услышал эту запись, как тут же успокоился, а потом даже заснул.Но стоило женщине выключить телефон, как ребенок проснулся и снова начал громко плакать от голода.В таком странном состоянии прошел практически целый день и усталая от постоянного плача младенца мать сама уже была на пределе нервов и очень хотела отдохнуть и поспать хотя бы несколько часов.Держа на руках своего плачущего младенца и все еще пытаясь его убаюкать, мать вошла в комнату ребенка, чтобы положить младенца в его кроватку. И она застыла в ужасе, увидев, что в кроватке уже лежит ее младенец и он спокойно спит нормальным сном."Так кого же я держу сейчас на руках?!", - изумилась женщина и тут же захотела бросить "поддельного" младенца с рук на пол. Но она не смогла этого сделать, ее тело внезапно стало вялым и медлительным и ребенок никак не хотел падать с ее рук вниз."Я не могла двигаться, не могла управлять своим телом. Все, что я могла сделать, это молиться".Через некоторое время младенец на руках женщины стал выглядеть необычно, а потом и вовсе "растаял в темноте", совершенно исчезнув.Напуганная мать тут же кинулась к кроватке, проверив, как там ребенок, но с ним все было в порядке, он нисколько не пострадал и в дальнейшем с ним тоже все было нормально.Эта история в фейсбуке получила более 2, 6 тысяч репостов и к ней было оставлено более 3 тысяч комментариев. Большинство людей полагают, что женщина столкнулась с так называемым подменышем - отпрыском нечистой силы и что лишь из-за звучания молитвы ее реального ребенка вернули ей обратно.Другие считают, что это был ребенок-призрак, но куда пропадал реальный ребенок, сказать затрудняются. Впрочем, и те, и другие советуют женщине поскорее переехать в другой дом.Автор - Паранормальные новости.

Ключевые слова: Мледенец подменыш пареллельная реальность

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