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Истории из жизни

Жуткий случай с младенцем

Несколько дней назад в крупной малайзийской группе "Kisah Rumah Tangga" в фейсбук, посвященной семейным отношениям, был опубликован пугающий рассказ женщины, пожелавшей остаться анонимной...

У этой женщины есть один маленький ребенок, который еще находится на грудном вскармливании.
Все началось однажды вечером, когда женщина покормила ребенка и он должен был спокойно заснуть сытым, как это обычно случалось. Но в этот раз ребенок после кормления все равно продолжал настойчиво хныкать так, словно он был голодным.
Несмотря на это, женщина все-таки уложила младенца в его кроватку, а сама пошла спать. Но утром она проснулась от еще более громких криков младенца.
Она подошла к кроватке ребенка, взяла младенца на руки и стала кормить грудью. Дав ему обычную порцию молока, мать снова уложила ребенка в кроватку. Но он все равно плакал и плакал, словно вообще ничего не ел.
Женщину подобное состояние ребенка уже начало не просто тревожить, но пугать. Мать снова накормила младенца грудью, а потом еще и дала ему теплой воды, но ребенок продолжал плакать и тянулся к груди, словно вообще не получил ни молока, ни воды.
Чувствуя, что происходит что-то совершенно непонятное, обеспокоенная мать даже достала пачку с детской смесью, но внезапно оказалось, что куда-то пропали все детские бутылочки для такой смеси.
Только тут мать заподозрила, что дело нечистое. Она взяла свой телефон и включила на нем запись религиозной молитвы. И едва младенец услышал эту запись, как тут же успокоился, а потом даже заснул.
Но стоило женщине выключить телефон, как ребенок проснулся и снова начал громко плакать от голода.
В таком странном состоянии прошел практически целый день и усталая от постоянного плача младенца мать сама уже была на пределе нервов и очень хотела отдохнуть и поспать хотя бы несколько часов.
Держа на руках своего плачущего младенца и все еще пытаясь его убаюкать, мать вошла в комнату ребенка, чтобы положить младенца в его кроватку. И она застыла в ужасе, увидев, что в кроватке уже лежит ее младенец и он спокойно спит нормальным сном.
"Так кого же я держу сейчас на руках?!", - изумилась женщина и тут же захотела бросить "поддельного" младенца с рук на пол. Но она не смогла этого сделать, ее тело внезапно стало вялым и медлительным и ребенок никак не хотел падать с ее рук вниз.
"Я не могла двигаться, не могла управлять своим телом. Все, что я могла сделать, это молиться".
Через некоторое время младенец на руках женщины стал выглядеть необычно, а потом и вовсе "растаял в темноте", совершенно исчезнув.
Напуганная мать тут же кинулась к кроватке, проверив, как там ребенок, но с ним все было в порядке, он нисколько не пострадал и в дальнейшем с ним тоже все было нормально.

Эта история в фейсбуке получила более 2, 6 тысяч репостов и к ней было оставлено более 3 тысяч комментариев. Большинство людей полагают, что женщина столкнулась с так называемым подменышем - отпрыском нечистой силы и что лишь из-за звучания молитвы ее реального ребенка вернули ей обратно.
Другие считают, что это был ребенок-призрак, но куда пропадал реальный ребенок, сказать затрудняются. Впрочем, и те, и другие советуют женщине поскорее переехать в другой дом.


Автор - Паранормальные новости.
Источник.
Вчера, 10:43 by TalishaПросмотров: 1 193Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Мледенец подменыш пареллельная реальность

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 13:56
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (38|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 424
Тоже подумала про подменыша. Читала такое про Англию, там тоже бытовало мнение, что феи подменяют своего младенца на младенца человека. И если в течении трех дней родители не вернут своего малыша обратно, он остается у фей навсегда.
За историю +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Luminary
Вчера, 14:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 997
я фильм такой смотрела, называется вроде Няня и снят в 2019 году, там про фей и детей, которых они превращают в фей специальной едой из трав и забирают себе.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 15:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (84|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 919
И в наши дни подменыши встречаются... почему нет, собственно.

А вот сколько среди нас таких подмененных, которые выросли уже?)) Серьезно, для чего-то же приходят они. Сколько столетий уже эта тема не теряет актуальности, уже многие поколения подменышей выросли и состарились... или что там с ними бывает. Кто они, откуда и зачем? Допустим, они как обычные люди живут, растут, оставляют потомство... тогда они ищут в партнеры себе подобных или с обычными людьми смешивают свою кровь? Или остаются безбрачными/бездетными? И знают ли они о себе правду? Тут много о чем можно интересно подумать, хоть роман пиши на этом материале... :)))

+++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 404
Цитата: FromSiberia
хоть роман пиши на этом материале..

А почему бы и нет? grinning
Источник мутный. Хотя возможно всё бывает. Я писала тут историю, которую мне как реальную рассказали некогда
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Попутчица
Вчера, 17:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 118
Ребёнок должен успокоиться и уснуть после кормления... Если бы. Как вспомню первые два месяца после рождения... Она орала постоянно, я не спала вообще, падала с ног, меня трясло от нервов. Как мне кажется, это от недосыпа ей показалось. У меня тоже были какие то глюки от недосыпа и от нервов в связи с постоянными криками ребёнка. Правда не такие, но тоже что то мерещилось как помню. Попробуйте не спать долгое время и не такое привидеться может.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:24
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2955|-1)
Публикаций: 1 863
Комментариев: 12 013
Ну, если Гг рассказа говорит, что раньше такого не было, то откуда может появиться усталость?! Думаю, она столкнулась с реальным подменышем. +

""Я не могла двигаться, не могла управлять своим телом. Все, что я могла сделать, это молиться".
Через некоторое время младенец на руках женщины стал выглядеть необычно, а потом и вовсе "растаял в темноте", совершенно исчезнув. " fearful
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#7 написал: marzzz
Вчера, 19:22
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (542|0)
Публикаций: 100
Комментариев: 6 953
Это называется послеродовая депрессия. Мамкам башню сносит, чисто психологический стресс. И недосып, и гормоны - все в одну кучу.
Но это сайт загадочных страшных историй. Верю.

Был у меня случай. Родила вторую дочку. Буквально пару недель, как вышли из роддома. Мелкая орет все время. В кроватке не спит. Категорически. Ещё только заносишь тельце над кроваткой, чтобы положить, а она уже дугой выгибается. Так и спала с нами на подушке, положенной посередине строго горизонтально. Иначе - война! Святой водой брызгали на ее кроватку (толку-то, ребенок не крещен был), янтарь натуральный клала ей под подушечку, все равно орала, как потерпевшая. Так с нами и спала. До семи лет. Строго посередине.

Так вот, после двухнедельного срока по выходу из роддома, прилегла вечером, часов в шесть. Спать не спала, так, кимарнукла чуток. Чувствую, сзади кто- то как будто прилег и обнял. Но объятья были ледяными. Холодом повеяло. И мысль в голове - Папа! Мой отец умер за два года до рождения внучки, но часто приходил во сне.
Я поняла, что обнимает меня именно отец. Своими ледяными тисками сжал. Зачем? Почему? Он меня любил безмерно, а тут как будто зла желал! Я пыталась вырваться из ледяных объятий, кажется орала в голос, но до конца простунуться не смогла. Хотя, и не спала вовсе, глаза открыты были, комнату видела четко.
В итоге, еле стряхнула эту сущность, которая маскировалась под отца.
А на утро температура сорок! Мастит. Извините за интимную подробность.

Так что, есть что-то. А только что родившие женщины, ослабленные и физически, и психологически, и морально, являются объектом для нападения потусторонних сил так часто, что и историй на сайте на эту тему много.
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 404
Цитата: marzzz
только что родившие женщины, ослабленные и физически, и психологически, и морально, являются объектом для нападения потусторонних сил так часто, что и историй на сайте на эту тему много

В моей ситуации не так. Попались бы мне, порвала бы. Но их счастье, что стороной обходили.
Тоже писала тут про свой «беременный случай». Такая ярость была у меня. Хоть и во сне
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Luminary
Вчера, 20:33
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 997
Цитата: Попутчица
Ребёнок должен успокоиться и уснуть после кормления... Если бы. Как вспомню первые два месяца после рождения... Она орала постоянно, я не спала вообще, падала с ног, меня трясло от нервов. Как мне кажется, это от недосыпа ей показалось. У меня тоже были какие то глюки от недосыпа и от нервов в связи с постоянными криками ребёнка. Правда не такие, но тоже что то мерещилось как помню. Попробуйте не спать долгое время и не такое привидеться может.

Я тоже подумала, что скорее всего она просто мало спит. Сколько читаю про такое, всегда удивляюсь, у меня ребенок с рождения спал 4-5 часов и никогда ночью не орал, мог похныкать, я сразу просыпалась и понимала что хочет есть, поел и дальше спать.

Цитата: Сделано_в_СССР
Ну, если Гг рассказа говорит, что раньше такого не было, то откуда может появиться усталость?! Думаю, она столкнулась с реальным подменышем. +

""Я не могла двигаться, не могла управлять своим телом. Все, что я могла сделать, это молиться".
Через некоторое время младенец на руках женщины стал выглядеть необычно, а потом и вовсе "растаял в темноте", совершенно исчезнув. " fearful

откуда? усталость накапливается со временем если что, раньше ее не было, а потом со временем накопилась.

Цитата: marzzz
Это называется послеродовая депрессия. Мамкам башню сносит, чисто психологический стресс. И недосып, и гормоны - все в одну кучу.

Не не, послеродовая депрессия да и вообще депрессия - это намного глубже, это серьезное и опасное заболевание, которое лечат медикаментозно.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#10 написал: marzzz
Вчера, 21:38
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (542|0)
Публикаций: 100
Комментариев: 6 953
Цитата: Luminary
Не не, послеродовая депрессия да и вообще депрессия - это намного глубже, это серьезное и опасное заболевание, которое лечат медикаментозно.

Увы. В мои времена это не лечили. Как- то сами справлялись. Как в былые времена. Родила баба в поле, встала, отряхнулась и пошла дальше сено косить. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
#11 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 761
Я не беременная. Не уставшая. На днях легла спать одна в комнате. Вроде стала дремать и вдруг удар по попе. Я дернулась, глаза открыла, сердце бешено колотится. Зад погладила, комнату оглядела, естественно нет никого. Всё сон как рукой сняло, полночи смотрела телевизор.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#12 написал: Luminary
Вчера, 22:48
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 997
Цитата: marzzz
Цитата: Luminary
Не не, послеродовая депрессия да и вообще депрессия - это намного глубже, это серьезное и опасное заболевание, которое лечат медикаментозно.

Увы. В мои времена это не лечили. Как- то сами справлялись. Как в былые времена. Родила баба в поле, встала, отряхнулась и пошла дальше сено косить. stuck_out_tongue_winking_eye

Значит это была не депрессия, реальная депрессия, если не лечить, приводит к утере работоспособности, отсутствию адекватного восприятия реальности, утрате возможности испытывать эмоции, даже понимать последствия своих действий, плюс появляется куча физических заболеваний на этой почве, а в итоге суицид. Жаль нет статистики сколько в те времена смертей от не диагностированного вовремя недуга, который списывали на легкую хандру, от которого отмахивались близкие и в который не верили как в болезнь, которую нужно серьезно лечить иначе только летальный исход.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
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