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Сны

Не в этой, так в следующей жизни мы будем вместе

После того, как мне пришлось расстаться с любимым, приснился этот сон. Он был похож на мелодраму. Жила одна молодая пара. Долгое время они не могли завести ребенка. Переживали, что никогда не станут родителями. Что только они не пробовали. И вот однажды решили удочерить девочку. Как они были счастливы - не передать словами. Холили и лелеяли маленькую красавицу, и было не важно, что это приемный ребенок.
Спустя некоторое время случилось чудо - женщина забеременела. Что тут началось. Все родственники в голос говорили, чтобы они отказались от приемной дочери в пользу будущего ребенка. Так как семья была малообеспеченная и не смогла бы вырастить и обеспечить двоих детей. Через некоторое время муж принял сторону родственников и лишь мать отказывалась сделать это. Женщина очень страдала и однажды увидела странный сон. Ей снился ее будущий ребенок - сын, который просил мать не отдавать девочку:
- Мы были разлучены в прошлой жизни, и дай нам шанс быть вместе в этой, - просил он мать. - Если вы отдадите ее, то я не появлюсь на этот свет.
Проснувшись, женщина все рассказала мужу.
На этом мой сон закончился. Теперь я не знаю, что и думать. Что это было, может, сон о будущем рождении? Что об этом думаете вы?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:03
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.
Сегодня, 12:03 by семишнаПросмотров: 267Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Семья дети сын сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ингеборга
Сегодня, 13:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 451
Священник рассказывал, что очень часто у бездетных пар, которые здоровы но зачатия не происходит, после усыновления ребёнка возникает почти сразу же долгожданная беременность.
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 13:22
0
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Репутация: (150|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 543
Если верить в реинкарнацию и переселению душ, а так же в то, что родственные души находят друг друга в других жизнях, то Ваш сон - очередное тому подтверждение, если истолковывать его буквально.
Но очень странно, что сын хочет быть именно братом вашей дочери. Обычно родственными душами принято считать мужа и жену, которые влюбились друг в друга с первого взгляда. Но в жизни много других случаев "близости" душ: это и мать/отец с ребенком, и близкие друзья/подруги.
Не факт, что если душе не дадут родиться именно в этом теле, она в другом теле не сможет найти связь с вашей дочерью.
Скорее сон - предостережение от неправильных действий, о которых вы потом будете жалеть горько. И Вам Ваш будущий ребенок простыми словами на это указал.

Прочтя Ваши предыдущие истории поняла, что Вы приняли верное решение!
Интересно знать как они между собой: как все детки или все-таки есть что-то мистическое в их родстве/связи/взаимоотношениях.
Мир Вашему дому!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
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