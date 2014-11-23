Не в этой, так в следующей жизни мы будем вместе

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:03

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

семишна Просмотров: 267 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 12:03 by

После того, как мне пришлось расстаться с любимым, приснился этот сон. Он был похож на мелодраму. Жила одна молодая пара. Долгое время они не могли завести ребенка. Переживали, что никогда не станут родителями. Что только они не пробовали. И вот однажды решили удочерить девочку. Как они были счастливы - не передать словами. Холили и лелеяли маленькую красавицу, и было не важно, что это приемный ребенок.Спустя некоторое время случилось чудо - женщина забеременела. Что тут началось. Все родственники в голос говорили, чтобы они отказались от приемной дочери в пользу будущего ребенка. Так как семья была малообеспеченная и не смогла бы вырастить и обеспечить двоих детей. Через некоторое время муж принял сторону родственников и лишь мать отказывалась сделать это. Женщина очень страдала и однажды увидела странный сон. Ей снился ее будущий ребенок - сын, который просил мать не отдавать девочку:- Мы были разлучены в прошлой жизни, и дай нам шанс быть вместе в этой, - просил он мать. - Если вы отдадите ее, то я не появлюсь на этот свет.Проснувшись, женщина все рассказала мужу.На этом мой сон закончился. Теперь я не знаю, что и думать. Что это было, может, сон о будущем рождении? Что об этом думаете вы?

Ключевые слова: Семья дети сын сон авторская история

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