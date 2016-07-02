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Несерьезные истории

Призрак матери

Городишко наш небольшой, и ходит по нему вот какая история.

Жила у нас тут одна девушка, имени ее уже давно никто и не помнит, одержима была она идеей забеременеть. Но, как назло, ничего не получалось, и муж уж начал сомневаться, вот, мол, у всех по случайности бывает, а они хотят, но никак не получается. Уж что и не думал: может, болезни какие, судьба не позволяет, или еще что. В общем, доводов много, а проку ноль. И что они только ни делали: и по больницам ходили, и к знахаркам ездили — ничего не помогло. Отчаялись уже супруги и смирились.

Так и шли у них год за годом, и в свое 40-летие, прямо за праздничным, столом женщине вдруг стало плохо. Повезли в больницу, стали анализы делать — нормально все, а тут и УЗИ пришло, и все просто обомлели — беременной оказалась. Семейная пара не могла нарадоваться: столько лет ждали - и тут такое чудо произошло.

Беременность протекала прекрасно, но на 8 месяце осложнения начались, положили ее, естественно, в больницу. Начались у нее преждевременные роды, ребёночек родился на загляденье, а вот матери не так повезло: роды прошли тяжело, и женщина из-за возраста не выдержала и умерла. Ребенка отец забрал, все-таки долгожданный, принес его домой решил накормить. Но ребенок не ест, целый день плачет, отец уж и так к нему, и сяк, а он в никакую, маму, видимо, хочет...

Положил сына в кроватку, а сам прилег в соседней комнате. Время уже к полуночи подошло, а ребенок все не спит, плачет и плачет, и только он встал посмотреть, как сын замолчал. Отец начал прислушиваться и слышит вроде чмоканье какое-то, думает: «Ну все, уснул...»

Наутро приходит, а ребенок лежит, хохочет, щечки розовые. Решил покормить, а тот ни в какую, и к вечеру опять начал плакать. Отец, измучившись, положил его в кроватку и вышел... Около двенадцати ночи ребенок опять замолчал. Отец переполошился: «Что-то тут не чисто…», и решил пойти проверить. Подошел к двери, прислушался - опять ребенок чмокает, решил зайти. Он резко открыл дверь и включил свет… Картина, которую он увидел, повергла его в шок. В кресле сидит его покойная жена, а на руках у нее ребенок лежит и грудь сосет. Женщина встала, положила ребенка в кровать, повернулась к мужу, произнесла: «Зачем ты так…» и испарилась.....

Автор - PL.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 56Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Беременность смерть ребёнок призрак матери

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Комментарии

#1 написал: hronika
Сегодня, 10:44
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Комментариев: 37
Да это фильм ужасов есть такой, как мертвая мать приходила кормить ребенка
Зарегистрирован: 2.07.2016
#2 написал: Qusto
Сегодня, 12:10
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Комментариев: 2 077
Ещё, кажется, сказка есть такая... Плюс журналисту, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Joss
Сегодня, 12:35
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Комментариев: 166
Цитата: hronika
Да это фильм ужасов есть такой, как мертвая мать приходила кормить ребенка

Так это и есть фильм... только не могу вспомнить какой... Сама видела...

журналисту +
Зарегистрирован: 1.02.2016
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