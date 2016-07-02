Призрак матери

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 10:16 by

Городишко наш небольшой, и ходит по нему вот какая история.Жила у нас тут одна девушка, имени ее уже давно никто и не помнит, одержима была она идеей забеременеть. Но, как назло, ничего не получалось, и муж уж начал сомневаться, вот, мол, у всех по случайности бывает, а они хотят, но никак не получается. Уж что и не думал: может, болезни какие, судьба не позволяет, или еще что. В общем, доводов много, а проку ноль. И что они только ни делали: и по больницам ходили, и к знахаркам ездили — ничего не помогло. Отчаялись уже супруги и смирились.Так и шли у них год за годом, и в свое 40-летие, прямо за праздничным, столом женщине вдруг стало плохо. Повезли в больницу, стали анализы делать — нормально все, а тут и УЗИ пришло, и все просто обомлели — беременной оказалась. Семейная пара не могла нарадоваться: столько лет ждали - и тут такое чудо произошло.Беременность протекала прекрасно, но на 8 месяце осложнения начались, положили ее, естественно, в больницу. Начались у нее преждевременные роды, ребёночек родился на загляденье, а вот матери не так повезло: роды прошли тяжело, и женщина из-за возраста не выдержала и умерла. Ребенка отец забрал, все-таки долгожданный, принес его домой решил накормить. Но ребенок не ест, целый день плачет, отец уж и так к нему, и сяк, а он в никакую, маму, видимо, хочет...Положил сына в кроватку, а сам прилег в соседней комнате. Время уже к полуночи подошло, а ребенок все не спит, плачет и плачет, и только он встал посмотреть, как сын замолчал. Отец начал прислушиваться и слышит вроде чмоканье какое-то, думает: «Ну все, уснул...»Наутро приходит, а ребенок лежит, хохочет, щечки розовые. Решил покормить, а тот ни в какую, и к вечеру опять начал плакать. Отец, измучившись, положил его в кроватку и вышел... Около двенадцати ночи ребенок опять замолчал. Отец переполошился: «Что-то тут не чисто…», и решил пойти проверить. Подошел к двери, прислушался - опять ребенок чмокает, решил зайти. Он резко открыл дверь и включил свет… Картина, которую он увидел, повергла его в шок. В кресле сидит его покойная жена, а на руках у нее ребенок лежит и грудь сосет. Женщина встала, положила ребенка в кровать, повернулась к мужу, произнесла: «Зачем ты так…» и испарилась.....Автор - PL.

Ключевые слова: Беременность смерть ребёнок призрак матери

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